Nhiều nam giới chỉ chú ý đến tuyến tiền liệt khi xuất hiện triệu chứng bất thường, nhưng những tác động âm thầm trong sinh hoạt hằng ngày có thể khiến tình trạng khó chịu kéo dài và tái diễn.

Mỗi khi gặp vấn đề ở tuyến tiền liệt, phản ứng đầu tiên của nhiều nam giới là nghĩ mình bị “thận hư”. Người thì tự mua thực phẩm bổ dưỡng về sử dụng, người lại cho rằng chỉ cần cố chịu đựng một thời gian, triệu chứng sẽ tự biến mất.

Đây là suy nghĩ khá phổ biến trong thực tế khám chữa bệnh tại Trung Quốc, theo trang tin tức Sohu. Tuy nhiên, tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu gấp, cảm giác nặng tức vùng đáy chậu tái diễn không phải lúc nào cũng có thể giải quyết bằng cách bồi bổ. Không ít trường hợp có liên quan đến những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại hằng ngày.

Tuyến tiền liệt nằm ở vị trí đặc biệt trong cơ thể. Khi thường xuyên chịu áp lực hoặc bị kích thích gây sung huyết, các triệu chứng khó chịu có thể kéo dài và tái diễn.

Có nhiều hành vi trong đời sống hằng ngày có thể gây hại cho tuyến tiền liệt.

Dưới đây là 4 hành vi nam giới nên chú ý điều chỉnh để giảm những tác động bất lợi lên tuyến tiền liệt.

Ngồi quá lâu, ít vận động

Bạn có nghĩ rằng chỉ cần không làm việc nặng thì ngồi văn phòng, lái xe hay chơi bài cả ngày cũng không gây mệt mỏi cho cơ thể? Trên thực tế, ngồi lâu có thể tạo áp lực liên tục lên vùng tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt nằm ở đáy khung chậu. Khi ngồi, một phần trọng lượng của thân trên dồn xuống vùng đáy chậu, khiến các cơ sàn chậu và tuyến tiền liệt chịu sức ép trong thời gian dài. Điều này có thể làm tuần hoàn máu tại chỗ kém đi, lâu dần dẫn đến cảm giác nặng tức.

Tại các phòng khám, tình trạng khó chịu này không hiếm gặp ở tài xế đường dài, nhân viên văn phòng ngồi liên tục nửa ngày hoặc người cao tuổi thường xuyên ngồi chơi bài, đánh cờ. Việc đạp xe trong thời gian dài trên những chiếc yên hẹp và cứng cũng có thể tạo ra áp lực tương tự.

Cách hạn chế khá đơn giản: Cứ ngồi khoảng 40 phút, hãy đứng dậy vận động trong 5 phút, đi lại hoặc vươn vai. Khi lái xe đường dài, nên tranh thủ xuống xe và thư giãn cơ thể mỗi lần dừng nghỉ. Nếu đi xe đạp, hãy chọn loại yên rộng, mềm mại và tránh đạp liên tục quá lâu.

Nhịn tiểu thường xuyên

Khi bận rộn hoặc mải mê chơi bài, nhiều người dù đã buồn tiểu vẫn cố nhịn vì nghĩ rằng việc này không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, thói quen nhịn tiểu không có lợi cho cả bàng quang lẫn tuyến tiền liệt.

Khi nhịn tiểu, bàng quang bị căng quá mức. Một mặt, tình trạng này có thể tạo thêm áp lực lên tuyến tiền liệt; mặt khác, nước tiểu lưu lại trong bàng quang quá lâu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Nhịn tiểu kéo dài còn có thể làm tăng nguy cơ trào ngược nước tiểu và khiến bàng quang, tuyến tiền liệt phải chịu thêm gánh nặng. Một số người cao tuổi đến khám vì tiểu nhiều lần, tiểu đêm, trong khi nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng bàng quang sau thời gian dài nhịn tiểu.

Ban ngày, nam giới nên chủ động duy trì lịch đi tiểu tương đối đều đặn, không đợi đến khi bàng quang căng tức khó chịu mới đi vệ sinh. Lượng nước uống hằng ngày có thể duy trì khoảng 1.500 ml, không nên vì sợ tiểu đêm mà hạn chế uống nước suốt cả ngày. Thay vào đó, có thể giảm lượng nước uống phù hợp trong khoảng 2 giờ trước khi đi ngủ.

Uống nhiều rượu bia, ăn cay và hút thuốc

Nhiều nam giới có thói quen uống bia, ăn đồ nướng cùng ớt và các món cay nóng vào mùa hè. Những món ăn này có thể mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng rượu bia và thực phẩm cay có khả năng kích thích giãn mạch, từ đó dễ làm tăng tình trạng sung huyết, phù nề tuyến tiền liệt.

Tài liệu truyền thông sức khỏe của Hội Tiết niệu Trung Quốc cũng đề cập rằng việc uống rượu kéo dài và thường xuyên ăn cay có thể khiến viêm tuyến tiền liệt tái phát nhiều lần, kéo dài dai dẳng.

Hút thuốc cũng được xếp vào nhóm yếu tố bất lợi đối với tuyến tiền liệt. Ngoài ra, chế độ ăn thường xuyên có quá nhiều thịt, dầu mỡ và muối có thể khiến phản ứng viêm tại chỗ dễ trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi có biểu hiện khó chịu ở đường tiết niệu, nam giới nên hạn chế uống rượu, đặc biệt là các loại rượu có nồng độ cồn cao. Ớt, cà ri, cà phê đặc và trà đặc cũng chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải. Nếu có thể, hãy bỏ thuốc lá. Chế độ ăn thanh đạm, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ có lợi hơn việc tìm kiếm các bài thuốc truyền miệng sau khi đã xuất hiện triệu chứng.

Để vùng bụng dưới và đáy chậu bị nhiễm lạnh

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là việc giữ ấm cơ thể. Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh, các phòng khám thường tiếp nhận nhiều người cao tuổi than phiền về cảm giác nặng tức vùng đáy chậu và tiểu tiện khó khăn.

Theo Sohu, khi cơ thể bị nhiễm lạnh, các mạch máu tại chỗ co lại, cơ sàn chậu cũng trở nên căng hơn. Điều này có thể khiến tuyến tiền liệt vốn nhạy cảm dễ xuất hiện triệu chứng khó chịu.

Giữ ấm vùng bụng dưới và đáy chậu là một trong những biện pháp đơn giản, ít tốn kém để chăm sóc tuyến tiền liệt. Khi thời tiết chuyển mùa, nam giới nên chủ động mặc thêm quần áo, tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào bụng, thắt lưng và vùng bẹn.

Kết luận

Nhìn chung, để chăm sóc tuyến tiền liệt, nam giới không nhất thiết phải tìm đến những loại thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền. Điều quan trọng là duy trì những thói quen đơn giản: Cứ ngồi khoảng 40 phút thì đứng dậy vận động 5 phút; đi tiểu khi có nhu cầu, không cố nhịn; uống đủ nước và giảm lượng nước trước giờ ngủ; hạn chế rượu bia, đồ cay nóng, bỏ thuốc lá; đồng thời giữ ấm vùng bụng dưới và đáy chậu.

Nếu xuất hiện tình trạng tiểu khó, phải chờ lâu mới tiểu được, tia nước tiểu yếu, tiểu đêm tăng rõ rệt, tiểu ra máu, sốt tái diễn hoặc đau dai dẳng vùng đáy chậu, nam giới nên sớm đến khoa tiết niệu tại cơ sở y tế chính quy để thăm khám.