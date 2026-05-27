Lời khuyên quan trọng cho bất cứ ai bật quạt suốt đêm

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, oi bức kéo dài khi nhiệt độ liên tục ở mức rất cao, có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết ngột ngạt như hiện nay, nhiều người phải bật quạt suốt đêm để dễ ngủ hơn và giảm cảm giác khó chịu vì nóng bức.

Tuy nhiên, một bác sĩ mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng việc bật quạt cả đêm có thể “khiến tình trạng sức khỏe trở nên tệ hơn” đối với một số người.

Chuyên gia tai mũi họng, bác sĩ Manan Shah, nhà sáng lập kiêm giám đốc y khoa của dịch vụ y tế Wyndly (Mỹ), đã chia sẻ những tác động của việc ngủ với quạt điện trong một video đăng trên YouTube.

Ông nói: “Ngủ với quạt có hại cho sức khỏe không? Thực tế là có cả lợi ích lẫn tác hại.”

Theo bác sĩ, việc bật quạt khi ngủ nhìn chung an toàn với đa số mọi người, nhưng có thể gây khó chịu với những người có đường hô hấp nhạy cảm hoặc thích không gian yên tĩnh tuyệt đối. Ngoài ra, nhiều người cũng cân nhắc việc dùng quạt suốt đêm vì chi phí điện năng.

Nói về ưu điểm, bác sĩ Manan Shah cho biết: “Nếu phòng quá nóng, việc giữ mát vào ban đêm chắc chắn sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp lưu thông không khí tốt hơn.”

Ông cũng nói thêm rằng tiếng quạt có thể hoạt động giống như “máy tạo tiếng ồn trắng”, giúp át bớt âm thanh từ bên ngoài.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cảnh báo nhiều tác động tiêu cực nếu để quạt thổi trực tiếp quá gần mặt.

“Nếu quạt đặt sát mặt, nó có thể làm khô dịch nhầy trong mũi. Khi đó cơ thể sẽ tạo thêm chất nhầy để bù lại, khiến bạn thức dậy với cảm giác nghẹt mũi khó chịu,” ông giải thích.

Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ông khuyên độ ồn từ quạt nên dưới 40 decibel để hạn chế tác động tiêu cực.

Ngủ với quạt có thể gây vấn đề hô hấp thế nào?

Dù việc bật quạt khi ngủ khá phổ biến, luồng gió thổi liên tục có thể gây khô da, khô mắt, nghẹt xoang và đau nhức cơ thể. Quạt cũng có thể làm bụi và phấn hoa phát tán khắp phòng, đặc biệt gây khó chịu với người bị dị ứng hoặc hen suyễn.

Theo Sleep Foundation, quạt điện có thể khuấy động bụi và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Với những người nhạy cảm, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ.

Tổ chức này cho biết: “Dị ứng với bụi, phấn hoa hoặc lông động vật có thể gây chảy nước mũi, ngứa ngáy và ho. Tình trạng nghẹt mũi do dị ứng cũng có thể làm nặng thêm các triệu chứng hen suyễn, ngáy ngủ hoặc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.”

Ngay cả khi quạt đã tắt, các chất gây dị ứng vẫn có thể tồn tại trong không khí hoặc bám trên cánh quạt, chăn ga và các bề mặt trong phòng.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo nên thường xuyên vệ sinh quạt, đặc biệt là cánh quạt. Với những loại quạt hỗ trợ lắp bộ lọc không khí, việc sử dụng thêm bộ lọc cũng có thể giúp giảm bụi và các hạt gây dị ứng trong phòng ngủ.