Lời khuyên khi mua mít

Mít là một trong những loại trái cây quen thuộc được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị ngọt đậm, hương thơm đặc trưng và cảm giác “ăn đã miệng”. Chỉ cần đi ngang qua sạp trái cây có mít chín, nhiều người đã khó cưỡng lại mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp khu chợ. Không chỉ ngon khi ăn tươi, mít còn có thể dùng để làm chè, sinh tố, sấy khô hay ăn kèm sữa chua đều rất hợp. Tuy nhiên, chọn được một quả mít ngon chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Không ít người từng rơi vào cảnh mua về mới phát hiện mít bị sượng, múi nhạt, ít thịt hoặc chín nhũn quá mức. Có những quả bên ngoài vàng đẹp, thơm nức nhưng bên trong lại xơ nhiều và không hề ngọt như mong đợi. Thậm chí, một số loại mít bị ép chín còn nhanh hỏng, ăn không còn vị ngon tự nhiên.

Dưới đây là 6 lời khuyên đơn giản giúp bạn chọn mít dễ hơn, hạn chế mua nhầm quả kém chất lượng và tự tin hơn mỗi khi đứng trước quầy trái cây.

1. Chọn quả có mùi thơm tự nhiên

Một quả mít chín ngon thường có mùi thơm dịu, lan tỏa tự nhiên ngay cả khi đứng cách một đoạn ngắn. Nếu mít gần như không có mùi, khả năng cao là còn non hoặc bị ép chín. Ngược lại, nếu mùi quá nồng, gắt hoặc hơi chua thì mít có thể đã chín quá mức, ăn dễ nhũn và mất vị ngon.

2. Quan sát gai mít

Nhiều người cho rằng mít có gai nhọn, dày là ngon nhưng thực tế lại ngược lại. Những quả mít chín tự nhiên thường có gai nở to, khoảng cách giữa các gai khá thưa và đầu gai hơi tù chứ không sắc nhọn. Khi dùng tay ấn nhẹ, phần gai có độ mềm nhất định thay vì cứng đanh. Trong khi đó, mít có gai nhỏ, nhọn và mọc sát nhau thường là mít còn non. Loại này khi bổ ra dễ bị sượng, múi mỏng và không có vị ngọt đậm. Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi chọn mít ngoài chợ.

3. Ưu tiên quả có hình dáng cân đối

Nên chọn những quả mít tròn đều, không bị lõm sâu hay méo bất thường. Quả cân đối thường có múi phát triển đều, ít bị lép. Nếu thấy quả có nhiều vết thâm đen, chảy nhựa hoặc mềm nhũn ở một vài điểm thì nên tránh vì có thể mít đã bị dập hoặc hỏng bên trong.

4. Vỗ nhẹ để nghe âm thanh

Đây là mẹo được nhiều người bán trái cây lâu năm áp dụng. Khi vỗ nhẹ vào thân mít:

- Nếu nghe tiếng “bộp bộp” khá chắc tay, đó thường là mít đã chín vừa tới.

- Nếu âm quá đặc và cứng, mít có thể còn sống.

- Nếu âm rỗng hoặc mềm quá, mít dễ bị nhũn.

5. Cuống mít cũng tiết lộ độ ngon

Phần cuống là chi tiết nhiều người thường bỏ qua nhưng lại giúp nhận biết mít có tươi và chín tự nhiên hay không. Mít ngon thường có cuống còn tươi, chắc, khi bấm nhẹ vẫn thấy hơi ẩm và có ít nhựa chảy ra. Đây là dấu hiệu cho thấy quả mới được cắt, chưa để quá lâu ngoài không khí. Ngược lại, nếu cuống khô quắt, thâm đen hoặc mềm nhũn thì mít có thể đã để lâu ngày, phần múi bên trong dễ bị nhạt hoặc mất độ giòn ngon. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngửi thử phần cuống: mít chín tự nhiên thường tỏa mùi thơm nhẹ, dễ chịu, còn mít ép chín thường mùi gắt hoặc gần như không có hương thơm đặc trưng.

6. Đừng ham quả quá to

Nhiều người có xu hướng chọn mít thật lớn vì nghĩ sẽ nhiều múi. Tuy nhiên, mít quá to đôi khi dễ bị xơ nhiều hoặc không đồng đều độ chín. Những quả cỡ vừa, cầm chắc tay thường cho chất lượng ổn định hơn, múi dày và ráo.

Cách bảo quản mít sau khi mua