Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây ngũ gia bì

Để cây ngũ gia bì phát triển khỏe, giữ được tán lá xanh đẹp và hạn chế sâu bệnh, các gia đình cần chú ý đến đất trồng, ánh sáng, nước tưới và cách cắt tỉa.

Ngũ gia bì thuộc nhóm cây bụi, cây trưởng thành có thể cao từ 1-7 m, cành nhánh khá rậm rạp và có gai mềm. Lá kép hình chân chim, mọc so le, hình bầu dục hoặc thuôn. Khi trưởng thành, cây có thể ra hoa thành chùm ở đầu cành, màu trắng lục.

Nhờ hình dáng tán lá đẹp, ngũ gia bì thường được lựa chọn để trang trí nhà ở và văn phòng, góp phần tạo không gian xanh, dễ chịu. Ngoài giá trị làm cảnh, ngũ gia bì còn được sử dụng trong y học cổ truyền và là nguyên liệu trong một số sản phẩm dược liệu.

Trong phong thủy, ngũ gia bì thường được gắn với ý nghĩa thu hút tài lộc, vượng khí và mang lại sự bình an cho gia chủ. Hình dáng những chiếc lá xòe ra như bàn tay cũng được nhiều người liên tưởng đến sự phát triển, thịnh vượng.

Đừng đặt cây ở nơi quá tối hoặc nắng gắt

Ngũ gia bì có thể thích nghi với môi trường trong nhà nhưng vẫn cần ánh sáng để sinh trưởng. Gia đình nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên, chẳng hạn gần cửa sổ hoặc ban công có ánh sáng phù hợp.

Không nên đặt cây trong góc tối quá lâu vì cây có thể sinh trưởng chậm, cành vươn dài và tán lá thưa. Ngược lại, nếu cây vốn được trồng trong nhà rồi đưa ra nơi có nắng gắt đột ngột, lá cũng có thể bị cháy.

Đất phải tơi xốp và thoát nước tốt

Bộ rễ cần không khí và độ ẩm phù hợp để phát triển. Vì vậy, khi trồng ngũ gia bì trong chậu, nên sử dụng loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước tốt.

Chậu cũng cần có lỗ thoát nước ở đáy. Nếu đất bị nén chặt hoặc nước thoát quá chậm, rễ có thể bị thiếu oxy và tăng nguy cơ thối rễ.

Không nên tưới nước theo một lịch cố định

Nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào thời tiết, ánh sáng, kích thước chậu và độ ẩm của đất. Vì vậy, thay vì cứng nhắc tưới một lần mỗi ngày vào mùa hè hay một lần mỗi tuần vào các mùa còn lại, nên kiểm tra đất trước khi tưới.

Nếu lớp đất phía trên vẫn còn ẩm, có thể chưa cần tưới thêm. Khi tưới, nên tưới vừa đủ để đất ẩm nhưng không để nước đọng lâu trong chậu hoặc đĩa hứng.

Thường xuyên cắt tỉa để cây không quá rậm

Ngũ gia bì có khả năng phát triển nhiều cành và lá. Nếu để cây mọc tự do trong thời gian dài, tán có thể trở nên quá rậm, mất cân đối và khiến các cành phía trong khó nhận đủ ánh sáng.

Gia đình có thể loại bỏ cành khô, yếu, sâu bệnh hoặc mọc quá dày; đồng thời cắt bớt những cành vươn dài để giữ dáng cây và khuyến khích cây phân nhánh.

Khi cắt tỉa, nên sử dụng dụng cụ sạch và thao tác cẩn thận bởi một số cành có gai mềm.

Không nên bón phân quá nhiều

Ngũ gia bì cần dinh dưỡng để phát triển nhưng bón càng nhiều không có nghĩa cây càng xanh tốt. Việc sử dụng phân quá mức có thể làm tăng lượng muối trong đất, ảnh hưởng đến rễ và khiến mép lá bị cháy.

Nên lựa chọn loại phân phù hợp với cây cảnh, sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn và điều chỉnh theo tốc độ sinh trưởng của cây.

Kiểm tra lá và cành thường xuyên

Ngay cả cây được trồng trong nhà cũng có thể xuất hiện sâu bệnh. Khi thấy lá vàng, đốm bất thường, biến dạng hoặc có côn trùng, gia đình nên kiểm tra cả mặt trên và mặt dưới lá.

Việc phát hiện sớm giúp xử lý dễ hơn và hạn chế sâu bệnh lan sang những cây cảnh khác. Những lá già, vàng hoặc hư hỏng cũng nên được loại bỏ để giữ tán cây thông thoáng.

Cây lớn cần được thay chậu và cố định phù hợp

Khi ngũ gia bì phát triển lớn, bộ rễ có thể chiếm nhiều không gian trong chậu. Nếu thấy rễ mọc kín chậu, đất bị nén chặt, thoát nước kém hoặc cây sinh trưởng chậm, có thể cân nhắc thay chậu và bổ sung giá thể mới.

Không nhất thiết phải chọn chậu quá lớn ngay từ đầu. Chậu cần có kích thước phù hợp với cây, đủ chắc chắn để không bị nghiêng hoặc đổ khi tán cây phát triển.

Nếu đặt cây ở ban công, hành lang hoặc khu vực có người qua lại, cũng nên chú ý vị trí để tránh cây hoặc chậu bị va quệt, đổ ngã.