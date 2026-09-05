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Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây lưỡi hổ

Lam Chi
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Cây lưỡi hổ dễ sống, ít cần chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian. Tuy nhiên, trồng loại cây này trong nhà vẫn có những điều gia chủ không nên bỏ qua.

Cây lưỡi hổ (Ảnh: Loving It Green)

Cây lưỡi hổ (Ảnh: Loving It Green)

Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình. Với những chiếc lá dài, cứng cáp, mọc thẳng và nhiều sắc xanh, vàng hoặc bạc, cây vừa tạo điểm nhấn cho không gian vừa được ưa chuộng vì không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.

Tuy nhiên, dễ trồng không có nghĩa là có thể đặt cây ở đâu, tưới thế nào cũng được. Đặc biệt, một đặc điểm của cây lưỡi hổ liên quan đến trẻ nhỏ và vật nuôi trong nhà cũng là điều gia chủ cần biết.

Vì sao nhiều gia đình chọn trồng cây lưỡi hổ?

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của cây lưỡi hổ là khả năng thích nghi với không gian trong nhà. Theo Architectural Digest India, cây có thể hấp thu một số chất như formaldehyde, benzene, trichloroethylene và xylene thường xuất hiện trong không gian kín. Cây cũng thực hiện cơ chế quang hợp CAM, nhờ đó có thể hấp thu carbon dioxide và giải phóng oxy vào ban đêm.

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Lưỡi hổ là cây cảnh được nhiều người yêu thích (Ảnh: Grow Urban)

Dáng cây mọc thẳng, gọn nên lưỡi hổ cũng phù hợp với những căn phòng có diện tích hạn chế. Cây ít rụng lá, không cần tưới thường xuyên, chịu được những khoảng thời gian khô và có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng khác nhau. Vì thế, đây là lựa chọn tương đối thuận tiện với người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây.

Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ còn gắn với sức mạnh, sự bảo vệ và nguồn năng lượng đi lên. Chia sẻ với Homes and Gardens, chuyên gia phong thủy Anjie Cho cho biết: "Cây lưỡi hổ có tính bảo vệ vì hình dáng giống một thanh kiếm sắc bén. Do đó, chúng có thể hữu ích khi được đặt ở những nơi cần tăng cường sự bảo vệ".

Có cây lưỡi hổ trong nhà, nên đặt ở đâu?

Khu vực gần cửa ra vào là một trong những vị trí thường được nhắc tới. Tuy nhiên, thay vì để chậu cây chắn chính diện cửa, gia chủ nên bố trí lệch sang hai bên để giữ lối đi thông thoáng.

Phòng làm việc cũng phù hợp nhờ dáng cây gọn và khả năng tạo thêm mảng xanh. Nếu đặt trong phòng ngủ, nên để cây ở góc thoáng, gần cửa sổ và cách xa giường thay vì đặt sát đầu giường hoặc hướng những chiếc lá nhọn trực tiếp về phía người nằm.

Ngược lại, không nên đặt cây tại những góc quá tối, bí, ẩm kéo dài hoặc trong phòng tắm, nhà vệ sinh thiếu sáng. Dù lưỡi hổ chịu bóng khá tốt, cây vẫn phát triển khỏe hơn khi nhận được ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Ánh nắng gay gắt kéo dài lại có thể làm cháy lá.

Điều quan trọng khi chăm cây lưỡi hổ

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Nhân giống cây lưỡi hổ (Ảnh: Plant Trade)

Sai lầm phổ biến là tưới cây quá nhiều. Lá lưỡi hổ có khả năng tích trữ nước nên cây chịu hạn tốt nhưng không chịu úng. Chỉ nên tưới khi đất đã khô; đồng thời sử dụng giá thể tơi xốp và chậu có lỗ thoát nước. Lá chuyển vàng có thể là dấu hiệu cây đang thừa nước hoặc rễ gặp vấn đề.

Gia chủ cũng không cần quá sốt ruột nếu cây lâu ra lá mới. Lưỡi hổ vốn phát triển tương đối chậm; tốc độ sinh trưởng còn phụ thuộc ánh sáng, nhiệt độ và điều kiện chăm sóc.

Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ hoặc chó, mèo cần lưu ý: lá cây lưỡi hổ chứa các hợp chất saponin. Nếu bị nhai hoặc nuốt phải, chúng có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, nên đặt chậu cây ngoài tầm với của trẻ và vật nuôi, thu dọn lá sau khi cắt tỉa và rửa tay sau khi tiếp xúc với nhựa cây.

Một chậu cây lưỡi hổ khỏe mạnh không cần chăm sóc cầu kỳ. Quan trọng hơn là đặt đúng nơi, tránh tưới quá tay và lưu ý yếu tố an toàn nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

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Tags

cây lưỡi hổ

trồng cây

phong thủy

cây phong thủy

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