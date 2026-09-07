Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây húng quế

Húng quế thường chỉ được hái vài lá ăn kèm bữa cơm, nhưng nếu đang trồng loại cây này trong nhà, có những giá trị của nó bạn không nên bỏ qua.

Húng quế là loại rau thơm rất quen thuộc với người Việt. Cây còn được gọi là é quế, húng chó, rau é, hương thái, tên khoa học Ocimum basilicum. Không cần một khu vườn rộng, chỉ một chậu cây húng quế ở ban công, bậu cửa sổ hay gần cửa ra vào cũng có thể mang lại nhiều giá trị hơn việc cung cấp vài cọng rau gia vị cho bữa ăn.

Đừng bỏ lỡ cây húng quế - vị thuốc quý trong nhà

Cây húng quế được sử dụng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền (Ảnh minh họa)

Theo y học cổ truyền, húng quế có vị cay, tính ấm... có tác dụng chữa nhiều bệnh, báo Sức khỏe và Đời sống thông tin. Húng quế từ lâu được sử dụng trong một số bài thuốc Y học cổ truyền.

Với mất ngủ, an thần, có thể dùng 30g húng quế khô hãm với 200ml nước, uống hai lần trong ngày; nếu dùng húng quế tươi, lượng được đề cập là 100g. Một cách khác là phối hợp húng quế với trinh nữ hoặc lạc tiên.

Đối với ho, bài thuốc được giới thiệu gồm 30g húng quế và 30g sâm đại hành, sắc với 300ml nước còn khoảng 250ml, chia hai lần uống trong ngày. Húng quế cũng xuất hiện trong bài thuốc hỗ trợ các triệu chứng cảm lạnh khi kết hợp với xạ can.

Người bị đau đầu có thể dùng 50g húng quế giã nát, cho vào 100ml nước đun sôi, để ấm rồi uống. Trong kinh nghiệm Y học cổ truyền, húng quế còn được sử dụng khi đau dạ dày, ăn uống khó tiêu; toàn cây sắc lấy nước cũng được dùng súc miệng trong trường hợp hôi miệng hoặc đau răng sâu.

Các bài thuốc trên thuộc kinh nghiệm sử dụng dược liệu trong Y học cổ truyền, không nên tự ý dùng kéo dài hoặc thay thế thuốc điều trị. Liều lượng phù hợp còn phụ thuộc tuổi, sức khỏe và tình trạng của từng người.

Có cây húng quế, đừng chỉ dùng để ăn sống

Tinh dầu cây húng quế (Ảnh minh họa)

Cách đơn giản nhất để tận dụng cây húng quế vẫn là dùng như rau gia vị. Lá có thể ăn kèm phở, bún bò, bánh xèo, các món cuốn hoặc dùng chế biến gà xào, cá, tôm, salad và nhiều món khác. Vị hơi cay cùng mùi thơm đặc trưng giúp món ăn dậy mùi và giảm cảm giác ngấy.

Húng quế cũng có thể dùng pha trà. Lá tươi hoặc khô được dùng trong đồ uống, tạo hương thơm dễ chịu. Trồng sẵn một chậu tại nhà còn giúp gia đình chỉ hái lượng vừa đủ mỗi lần sử dụng, tránh tình trạng mua cả bó rồi để héo trong tủ lạnh.

Thêm lý do nên giữ chậu húng quế quanh nhà

Tinh dầu trong húng quế tạo nên mùi thơm cay nồng đặc trưng, được sử dụng để hỗ trợ xua đuổi ruồi, muỗi.

Vì vậy, chậu húng quế có thể đặt gần cửa sổ, ban công hoặc cửa ra vào. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế việc loại bỏ nước đọng, dùng màn hoặc các biện pháp phòng muỗi cần thiết.

Theo quan niệm phong thủy, húng quế còn được xem là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng; nhiều người đặt cây gần lối vào với mong muốn thu hút năng lượng tích cực và may mắn.

Cuối cùng, húng quế an toàn khi được sử dụng thông thường như thực phẩm, nhưng người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp, người có huyết áp thấp hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần thận trọng với việc dùng húng quế, đặc biệt dưới dạng dầu hay chiết xuất với lượng lớn.

Tổng hợp