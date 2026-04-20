Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây lưỡi hổ

Kim Linh |

Cây lưỡi hổ là loại cây cảnh được nhiều gia đình yêu thích nhờ năng lượng tích cực, có khả năng hỗ trợ lọc không khí, góp phần tạo không gian sống trong lành.

Lưỡi hổ là cây thân thảo, lá mọc từ gốc, hình dải dài, dày, cứng, có thể dài từ 30-120 cm và rộng 3-8 cm. Hoa của cây mọc thành tổng hoa, màu trắng hoặc xanh nhạt, thường nở vào tháng 11-12. Lưỡi hổ khá dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian sống nhưng vẫn cần được chăm đúng cách để lá luôn cứng khỏe, màu sắc đẹp và hạn chế vàng úa, thối rễ.

Đừng đặt cây ở nơi quá tối

Lưỡi hổ có khả năng chịu bóng khá tốt nên nhiều người nghĩ rằng có thể đặt cây ở bất kỳ góc nào trong nhà. Thực tế, cây vẫn sống trong môi trường thiếu sáng nhưng sẽ phát triển chậm, lá mềm yếu và màu sắc kém tươi.

Vị trí lý tưởng là nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp như gần cửa sổ, ban công có mái che hoặc khu vực sáng thoáng trong phòng. Nếu đặt trong góc tối quá lâu, nên đưa cây ra nơi có ánh sáng vài ngày mỗi tuần để cây phục hồi tốt hơn. Nhiệt độ lý tưởng cho quá trình phát triển của lưỡi hổ dao động từ 18-27 độ, dưới 13 độ cây sẽ phát triển chậm và dưới 10 độ có thể dẫn đến thối gốc.

Sai lầm phổ biến nhất khi trồng lưỡi hổ là tưới quá nhiều nước. Đây là loại cây chịu hạn tốt, lá mọng chứa nước nên không cần tưới thường xuyên như nhiều cây cảnh khác.

Chỉ nên tưới khi đất trong chậu đã khô rõ rệt. Vào mùa nóng có thể tưới 7-10 ngày/lần tùy môi trường, mùa mưa hoặc mùa lạnh nên giảm lượng nước. Khi tưới, cần tránh để nước đọng lâu trong chậu vì rất dễ gây úng và thối rễ.

Chậu phải có lỗ thoát nước

Nhiều gia đình chọn chậu đẹp nhưng quên yếu tố quan trọng nhất là khả năng thoát nước. Với lưỡi hổ, đất bí chặt hoặc chậu không có lỗ thoát nước là nguyên nhân khiến cây yếu nhanh chóng.

Người trồng nên chọn chậu đất nung, chậu sứ hoặc chậu nhựa có lỗ thoát đáy. Đất trồng cần tơi xốp, thoáng khí. Cây sống khỏe trong đất thoáng hơn là đất quá màu mỡ nhưng bí rễ.

Lau lá và cắt bỏ lá hỏng định kỳ

Lá lưỡi hổ to, dày nên dễ bám bụi nếu đặt trong nhà lâu ngày. Bụi bẩn không chỉ làm cây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí của lá.

Gia đình nên dùng khăn ẩm lau nhẹ lá mỗi vài tuần. Nếu có lá vàng, dập hoặc thối gốc, hãy cắt bỏ sớm bằng kéo sạch để tránh ảnh hưởng đến phần khỏe mạnh còn lại. Đây là bước đơn giản nhưng giúp chậu cây luôn đẹp mắt và gọn gàng.

Cẩn thận nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng

Một lưu ý quan trọng mà nhiều gia đình bỏ qua: lưỡi hổ có chứa hợp chất saponin, có thể gây khó chịu tiêu hóa nếu trẻ nhỏ hoặc thú cưng nhai phải.

Vì vậy, nếu nhà có bé nhỏ hoặc nuôi chó mèo, nên đặt cây ở vị trí cao, tránh tầm với. Đồng thời hướng dẫn trẻ không ngắt lá hay cho vào miệng. Đây là biện pháp đơn giản nhưng rất cần thiết để đảm bảo an toàn trong nhà.

Thay chậu khi rễ phát triển quá dày

Lưỡi hổ là loại cây phát triển theo cụm, rễ và thân ngầm sẽ lan dần trong chậu. Nếu thấy cây chen chúc, đất bị đội lên hoặc rễ mọc kín đáy chậu, đó là dấu hiệu nên thay chậu mới.

Thông thường, nên thay chậu sau khoảng 2–3 năm hoặc khi cây phát triển quá nhanh. Chậu mới chỉ cần lớn hơn chậu cũ một chút, tránh chọn chậu quá to vì dễ giữ nước nhiều gây úng rễ.

