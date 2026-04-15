8 loại cây được ví là "siêu thực phẩm", nên trồng trong nhà ngay: Có loại hay bị nhổ bỏ

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn tới những loại cây vừa dễ trồng trong nhà, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, dễ thêm vào chế độ ăn hàng ngày.

Times of India đưa ra danh sách 8 loại cây được xem như “siêu thực phẩm” mà bạn có thể tham khảo để trồng trong nhà.

1. Cây bạc hà

Bạc hà là một trong những loại cây gia vị quen thuộc, đồng thời cũng thường được nhắc đến nhờ khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Thành phần menthol trong lá bạc hà được cho là có thể giúp làm dịu cảm giác đầy bụng, khó tiêu và mang lại sự dễ chịu sau bữa ăn.

Loại cây này khá dễ trồng trong nhà, chỉ cần một chậu nhỏ đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên. Khi được cắt tỉa thường xuyên, bạc hà sẽ mọc nhanh, tán dày và cho thu hoạch liên tục, rất tiện để dùng trong nước uống, món ăn hoặc trà thảo mộc.

2. Cây gừng

Gừng từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Không chỉ tạo hương vị ấm nồng cho món ăn, gừng còn thường được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Gừng có thể hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích quá trình tiết nước bọt và dịch mật, từ đó giúp thức ăn được phân giải hiệu quả hơn. Nếu muốn trồng trong nhà, người trồng có thể bắt đầu từ một củ gừng tươi, đặt trong đất ẩm ở nơi ấm áp và có ánh sáng tốt. Sau một thời gian, phần thân rễ có thể được thu hoạch để dùng trong nấu ăn hoặc pha trà.

3. Cây húng quế

Húng quế không chỉ là loại rau thơm được ưa chuộng trong nhiều món ăn, mà còn được xem là một loại thảo mộc có lợi cho sức khỏe. Loại cây này chứa tinh dầu tự nhiên, thường được nhắc tới nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Đây cũng là giống cây phù hợp với không gian trong nhà, đặc biệt là bệ cửa sổ có nắng. Chỉ cần tưới nước đều và cho cây nhận đủ ánh sáng, húng quế có thể sinh trưởng khá tốt. Lá tươi có thể dùng trực tiếp trong món ăn hoặc hãm trà, tạo cảm giác dễ chịu và thơm dịu.

4. Cây nha đam

Nha đam thường được biết đến nhiều hơn với công dụng làm dịu da, nhưng phần gel bên trong lá cũng được nhắc tới như một thành phần có lợi cho hệ tiêu hóa. Nha đam có thể giúp làm dịu đường ruột, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Ưu điểm lớn của nha đam là khá dễ chăm sóc. Cây không cần tưới quá nhiều nước và có thể phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp. Với nhiều gia đình, đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn bắt đầu trồng cây trong nhà nhưng không có quá nhiều thời gian chăm sóc.

5. Cây sả

Sả là loại cây quen thuộc trong ẩm thực châu Á, vừa giúp món ăn dậy mùi, vừa mang lại cảm giác thanh mát. Sả có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu ở bụng.

Một điểm cộng khác là sả có mùi thơm dễ chịu, giúp góc bếp hoặc ban công nhỏ trở nên gần gũi hơn. Muốn trồng trong nhà, có thể đặt phần gốc sả tươi vào nước cho ra rễ rồi chuyển sang trồng trong đất. Cây cần nhiều nắng để phát triển khỏe.

6. Cỏ cà ri

Cỏ cà ri là cái tên còn khá mới với nhiều người, nhưng lại được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Hạt và lá của loại cây này chứa chất xơ, sắt cùng nhiều hợp chất có lợi cho tiêu hóa.

Điểm thuận lợi là cỏ cà ri có thể trồng trong nhà theo dạng rau mầm hoặc cây non ở khay đất nông đặt cạnh cửa sổ có nắng. Lá non có thể thêm vào salad, sinh tố hoặc các món ăn hằng ngày. Hương vị của loại cây này hơi ngọt nhẹ và bùi, tạo cảm giác khá đặc biệt khi kết hợp cùng thực phẩm khác.

7. Cây bồ công anh

Bồ công anh có lẽ là loại gây bất ngờ nhất trong danh sách này, bởi ở nhiều nơi nó thường bị xem là cỏ dại và bị nhổ bỏ. Tuy vậy, lá non của bồ công anh lại chứa nhiều vitamin A, C và K, đồng thời thường được nhắc tới như một loại rau xanh có thể hỗ trợ gan và hệ tiêu hóa.

Nếu trồng trong nhà, bồ công anh phù hợp với chậu bản rộng, đất nông và nơi có ánh sáng vừa phải. Lá non có thể dùng trong salad hoặc nước ép. Ngoài ra, rễ bồ công anh còn có thể được phơi khô để pha trà.

8. Cây chùm ngây

Chùm ngây từ lâu đã được nhiều người biết đến như một loại cây giàu dưỡng chất. Loại cây này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đồng thời thường được liên hệ với lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng và nâng đỡ hệ miễn dịch.

Dù thường được trồng ngoài trời, chùm ngây vẫn có thể phát triển trong chậu nếu được đặt ở nơi đủ nắng và được cắt tỉa đều đặn. Với những ai muốn có một loại rau xanh giàu dinh dưỡng ngay trong nhà, đây là cái tên khá đáng cân nhắc.

Nguồn: Times of India