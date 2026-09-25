Lời khuyên dành cho tất cả những người uống nước lá ổi

Trà lá ổi, nước lá ổi được nhiều người sử dụng với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết hoặc mỡ máu. Tuy nhiên, loại nước này không nên được uống tùy tiện.

Lá ổi chứa nhiều hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid, tanin. Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận những thành phần này có thể đem lại lợi ích nhất định đối với tiêu hóa và chuyển hóa.

Theo Vietnamnet, một số thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ cho thấy uống nước lá ổi trong vài tuần có thể giúp giảm nhẹ cholesterol toàn phần và cải thiện đường huyết sau bữa ăn. Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa nước lá ổi có thể thay thế thuốc điều trị.

Dưới đây là những lưu ý mà bất cứ ai đang uống nước lá ổi nên biết.

Không nên nấu nước lá ổi quá đặc hoặc uống quá nhiều

Nước lá ổi (Ảnh: The Spruce)

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, lá ổi có thể dùng tươi hoặc phơi khô để pha trà, nhưng cần sử dụng đúng cách. Có thể dùng khoảng 5-7 lá tươi đã rửa sạch để nấu cùng nước và nên uống sau ăn khoảng một giờ nhằm hạn chế kích ứng dạ dày.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec cũng khuyến cáo không nên uống quá nhiều nước lá ổi trong ngày. Nước quá đặc hoặc sử dụng quá mức có thể gây đầy bụng, táo bón hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Do đó, không nên thay hoàn toàn nước lọc bằng nước lá ổi. Nước lọc vẫn cần là nguồn bổ sung chất lỏng chính mỗi ngày.

Không phù hợp với người bị táo bón

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của lá ổi là chứa nhiều tanin. Theo Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tanin có tác dụng làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch và giảm nhu động ruột. Vì vậy, lá ổi từ lâu được sử dụng trong dân gian để hỗ trợ các trường hợp tiêu chảy.

Nhưng chính đặc tính này cũng khiến người đang bị táo bón không nên uống nước lá ổi quá đặc hoặc kéo dài. Vietnamnet cũng dẫn khuyến cáo người táo bón, người có hệ tiêu hóa hoặc dạ dày nhạy cảm chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải.

Đang uống thuốc tiểu đường, huyết áp không nên tự ý dùng

Lá ổi (Ảnh: Gardening Know How)

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong lá ổi có thể làm chậm hấp thu carbohydrate và tác động đến đường huyết sau ăn.

Điều này cần được nhìn nhận thận trọng ở người đang điều trị tiểu đường. Nếu vừa dùng thuốc hạ đường huyết vừa uống nước lá ổi thường xuyên, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết.

Báo Sức khỏe và Đời sống cũng lưu ý người mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo bác sĩ trước khi uống lá ổi thường xuyên.

Đừng dùng nước lá ổi để thay thế thuốc

Nước lá ổi có thể là một thức uống hỗ trợ trong chế độ ăn uống phù hợp, nhưng không phải thuốc điều trị tiểu đường, mỡ máu, tăng huyết áp hay các bệnh tiêu hóa.

Đặc biệt, khi bị tiêu chảy nhiều, mất nước, sốt, đau bụng dữ dội hoặc triệu chứng kéo dài, người bệnh không nên chỉ uống nước lá ổi tại nhà mà cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Lời khuyên quan trọng dành cho người thường xuyên uống nước lá ổi là không pha quá đặc, không lạm dụng, không thay nước lọc và cần hỏi bác sĩ nếu đang mang thai, có bệnh mạn tính hoặc đang sử dụng thuốc điều trị.

Tổng hợp