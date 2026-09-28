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Lời khuyên dành cho những người thích ăn lòng lợn

Thu Phương
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Lòng lợn là món ăn quen thuộc, được nhiều người Việt yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và cách chế biến đa dạng.

Từ lòng luộc, lòng nướng đến cháo lòng, có thể thấy lòng lợn xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn gia đình và hàng quán. Tuy nhiên, bên cạnh hương vị hấp dẫn, việc ăn lòng lợn cũng tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe nếu lựa chọn, chế biến và tiêu thụ không đúng cách. Dưới đây là 4 lưu ý giúp bạn tận hưởng hương vị thơm ngon của món ăn này nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Chọn mua lòng lợn ở cơ sở uy tín

Lòng lợn ngâm tẩm hóa chất là một vấn đề nhức nhối về an toàn thực phẩm trên thị trường, thường xảy ra khi các cơ sở kinh doanh bất chính sử dụng chất tẩy rửa, chất bảo quản, hóa chất công nghiệp để "biến hóa" lòng thối, lòng ôi thiu thành lòng trắng giòn, tươi ngon.

Nếu ăn phải những loại lòng ngâm tẩm hóa chất này, người tiêu dùng sẽ vô tình nạp vào cơ thể các hóa chất độc hại. Các hóa chất độc hại này có thể tích tụ trong cơ thể, gây ngộ độc, ảnh hưởng tới sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý khác nhau.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên nên mua lòng lợn tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

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Nấu chín kỹ lòng lợn

Một trong những vấn đề khác cần quan tâm khi tiêu thụ lòng lợn là nguy cơ nhiễm vi khuẩn, đặc biệt nếu lòng không được làm sạch hoặc nấu chín kỹ.

Theo Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lòng lợn có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh như Streptococcus suis (liên cầu khuẩn lợn), Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes hoặc Yersinia enterocolitica. Các loại vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường ruột với những triệu chứng như sốt, đau bụng và tiêu chảy, và dẫn đến một số bệnh lý khác như tả, viêm màng não hoặc viêm gan,...

Do đó, nấu chín kỹ là nguyên tắc quan trọng khi ăn lòng lợn. Lòng lợn cần được luộc trong nước sôi 100 độ C ít nhất từ 5-7 phút (tính từ lúc nước sôi) để lòng chín kỹ. Tùy loại và độ dày của miếng lòng mà thời gian luộc có thể tăng hoặc giảm ít phút. Việc luộc lòng trong nước sôi có thể giúp tiêu diệt các loại.

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Tiêu thụ lòng lợn với lượng vừa đủ

Bên cạnh vấn đề an toàn thực phẩm, người thường xuyên ăn lòng lợn cũng cần quan tâm đến thành phần dinh dưỡng của món ăn. Theo đó, lòng lợn có thể cung cấp một lượng lớn protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể nhưng đồng thời chúng cũng chứa một lượng lớn cholesterol.

Theo chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g lòng lợn chứa khoảng gần 400mg cholesterol. Trong khi đó 100g mỡ lợn chỉ có 95mg cholesterol. Như vậy, lượng cholesterol có trong lòng lợn cao gấp 4 lần so với mỡ lợn.

Viện dinh dưỡng quốc gia khuyến cáo lượng cholesterol trong chế độ ăn trung bình nên dưới 300mg/ngày/người. Như vậy, chỉ cần ăn 100g lòng lợn đã cung cấp lượng cholesterol nhiều hơn so với khuyến nghị hàng ngày của Viện dinh dưỡng.

Tiêu thụ quá nhiều các thực phẩm giàu cholesterol có thể gây dư thừa chất béo, tăng nguy cơ mắc gây xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

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Đặc biệt, những người có cholesterol cao, bệnh tim mạch hoặc bệnh gout cần thận trọng khi bổ sung nội tạng vào chế độ ăn. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng của lòng lợn không hoàn toàn giống gan, tim hay cật, do đó không nên đánh đồng hàm lượng cholesterol và purin của tất cả các loại nội tạng.

PGS Lâm khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mọi người chỉ nên ăn lòng lợn 1 lần/tuần, mỗi lần chỉ nên ăn 70-80g lòng. Người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền như gout, tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, người thừa cân - béo phì... nên hạn chế ăn lòng lợn để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Vệ sinh tay và dụng cụ trước và sau khi chế biến lòng lợn

Một lưu ý khác nữa cần chú ý là việc vệ sinh tay trước và sau quá trình chế biến lòng lợn. Vi khuẩn có thể lây lan từ lòng lợn sống sang tay người chế biến, dụng cụ nhà bếp và các thực phẩm khác. Vì vậy, ngay cả khi món lòng được nấu chín, quá trình sơ chế không đảm bảo vệ sinh vẫn có thể gây nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

USDA hướng dẫn người chế biến rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 20 giây trước và sau khi xử lý lòng lợn. Dao, thớt, bồn rửa và các bề mặt tiếp xúc với lòng lợn sống phải được vệ sinh kỹ để hạn chế nhiễm khuẩn chéo.

Lòng lợn không phải là thực phẩm gây hại cho sức khỏe và mọi người cần phải kiêng tuyệt đối. Điều quan trọng là mọi người cần lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, chế biến hợp vệ sinh, nấu chín kỹ và kiểm soát lượng tiêu thụ phù hợp để đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Lời khuyên cho tất cả những ai thích ăn dưa hấu
Tags

lòng lợn

món ăn

cholesterol

ngộ độc

cháo lòng

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