Lời khuyên dành cho những người hay đeo vàng

Vàng cần được sử dụng và bảo quản đúng cách để giữ độ sáng bóng, hạn chế hư hỏng và tránh các vấn đề kích ứng da.

Vàng không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là loại trang sức được nhiều người sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nếu đeo và bảo quản không đúng cách, vàng có thể bị xỉn màu, trầy xước, biến dạng hoặc giảm độ bền theo thời gian. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc dưới đây để giữ trang sức vàng luôn sáng đẹp và bền lâu.

Tháo vàng khi tắm, bơi hoặc tiếp xúc với hóa chất

Nhiều người có thói quen đeo vàng liên tục cả ngày, kể cả khi tắm rửa. Tuy nhiên, đây là một trong những nguyên nhân khiến trang sức nhanh xuống màu.

Các loại xà phòng, sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm hay hóa chất tẩy rửa đều chứa những thành phần có thể bám lên bề mặt vàng, làm giảm độ sáng bóng. Đặc biệt, clo trong nước hồ bơi có thể tác động đến cấu trúc kim loại, khiến trang sức dễ bị xỉn màu hoặc hư hại theo thời gian.

Vì vậy, nên tháo trang sức vàng trước khi tắm, bơi lội hoặc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa.

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Không nên đeo vàng khi ngủ

Các chuyên gia trang sức cho rằng việc đeo vàng khi ngủ không mang lại lợi ích nào đáng kể, trong khi có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Trong lúc ngủ, những cử động vô thức như xoay người, đè lên dây chuyền hoặc vòng tay có thể khiến trang sức bị cong vênh, biến dạng hoặc đứt gãy. Những món đồ có thiết kế mảnh, mặt dây nhỏ hoặc các chi tiết tinh xảo càng dễ bị ảnh hưởng.

Tháo trang sức trước khi đi ngủ không chỉ giúp bảo vệ món đồ mà còn tạo cảm giác thoải mái hơn cho người sử dụng.

Hạn chế đeo vàng khi tập thể dục hoặc lao động nặng

Khi vận động mạnh, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi chứa muối khoáng và các hợp chất có tính axit nhẹ. Những yếu tố này có thể làm bề mặt vàng mất độ sáng nếu tiếp xúc thường xuyên trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao hoặc lao động chân tay còn làm tăng nguy cơ va đập với vật cứng, khiến trang sức bị trầy xước hoặc biến dạng.

Để bảo vệ tài sản có giá trị, tốt nhất nên tháo vàng trước khi tập luyện hoặc thực hiện các công việc đòi hỏi vận động mạnh.

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Tránh để vàng tiếp xúc trực tiếp với nước hoa và mỹ phẩm

Nước hoa, kem dưỡng da, keo xịt tóc hay các sản phẩm trang điểm đều chứa nhiều thành phần hóa học có thể bám lên bề mặt trang sức.

Người dùng nên hoàn tất các bước chăm sóc cá nhân trước, đợi sản phẩm khô hoàn toàn rồi mới đeo vàng. Thói quen nhỏ này có thể giúp hạn chế tình trạng xỉn màu và giữ được độ bóng của trang sức lâu hơn.

Không đeo vàng và bạc quá sát nhau

Nhiều người thích kết hợp các loại trang sức khác nhau để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, việc đeo vàng và bạc quá sát nhau, đặc biệt trên cùng một ngón tay hoặc các vị trí thường xuyên cọ xát, có thể khiến cả hai món đồ bị trầy xước.

Ma sát kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn có thể làm giảm độ bền của trang sức. Nếu muốn sử dụng cả vàng và bạc, nên đeo ở những vị trí riêng biệt để hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Cất giữ đúng cách khi không sử dụng

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Bảo quản đúng cách là yếu tố quan trọng giúp duy trì giá trị và vẻ đẹp của trang sức vàng.

Sau khi sử dụng, nên lau nhẹ bằng khăn mềm để loại bỏ mồ hôi và bụi bẩn. Mỗi món trang sức nên được cất riêng trong hộp có lót vải mềm hoặc túi chuyên dụng nhằm tránh va chạm với các món đồ khác.

Không nên để nhiều món trang sức chung một ngăn mà không có lớp bảo vệ, bởi quá trình cọ xát có thể tạo ra các vết xước nhỏ làm giảm độ sáng bóng của vàng.

Đeo vàng bị ngứa: Đừng chủ quan với dấu hiệu kích ứng da

Ở một số người có cơ địa nhạy cảm, việc đeo trang sức vàng có thể gây ngứa ngáy, mẩn đỏ hoặc khó chịu tại vùng tiếp xúc. Nguyên nhân thường không đến từ vàng nguyên chất mà từ các kim loại pha trong hợp kim như niken hoặc đồng, vốn được sử dụng để tăng độ cứng và độ bền cho trang sức.

Ngoài ra, mồ hôi, bụi bẩn, cặn mỹ phẩm, nước hoa hoặc hóa chất từ các sản phẩm chăm sóc cá nhân tích tụ trên bề mặt trang sức cũng có thể làm tăng nguy cơ kích ứng da. Tình trạng này thường biểu hiện bằng cảm giác ngứa, da đỏ, khô ráp hoặc bong tróc tại vị trí đeo nhẫn, dây chuyền hay vòng tay.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người đeo nên tháo trang sức, vệ sinh sạch vùng da bị ảnh hưởng cũng như làm sạch món đồ đang sử dụng. Trong trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp. Đối với những người có làn da nhạy cảm, việc lựa chọn trang sức có hàm lượng vàng cao hoặc các chất liệu ít gây kích ứng có thể giúp giảm nguy cơ gặp phải tình trạng này.