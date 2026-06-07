Lời khuyên dành cho những gia đình trồng cây trước nhà

Trồng cây trước nhà tưởng đơn giản, nhưng nếu muốn không gian luôn xanh đẹp và tạo thiện cảm, gia chủ nên lưu ý một vài điều quan trọng.

Khu vực trước nhà là nơi đầu tiên mọi người nhìn thấy khi bước đến một ngôi nhà. Vì vậy, cây xanh, lối đi, ánh sáng và cách sắp xếp tại đây đều góp phần tạo nên ấn tượng ban đầu. Một khoảng sân được chăm chút không cần quá cầu kỳ nhưng nên gọn gàng, có điểm nhấn và phù hợp với tổng thể ngôi nhà.

Chia sẻ trên Livingetc, nhà thiết kế cảnh quan Kat Aul Cervoni cho biết những gia đình trồng cây trước nhà có thể lưu ý một số điểm dưới đây.

1. Dọn lại lối đi trước khi trồng thêm cây

Nên dọn lại lối đi trước khi trồng thêm cây (Ảnh minh họa).

Trước khi nghĩ đến việc mua thêm cây mới, gia chủ nên nhìn lại lối vào nhà. Đường đi có bị lá rụng che phủ không, đá lát có bị lún không, bồn cây có bị xô lệch hoặc cỏ mọc lộn xộn hay không. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác gọn gàng của mặt tiền.

Việc cắt tỉa cây, nhặt lá khô, làm sạch lối đi, chỉnh lại mép cỏ hoặc viền bồn cây có thể giúp khu vực trước nhà tươi mới hơn ngay lập tức. Đôi khi, chỉ cần dọn dẹp đúng cách, sân trước đã có cảm giác "thay áo mới" mà chưa cần trồng thêm cây.

2. Ưu tiên cây xanh quanh năm

Với khu vực trước nhà, cây xanh quanh năm là lựa chọn đáng cân nhắc vì giúp không gian luôn có sức sống. Chuyên gia Kat Aul Cervoni cho biết: "Tôi thấy rằng việc đảm bảo có màu xanh và điểm nhấn quanh năm sẽ giúp sân trước luôn có cảm giác chào đón".

Những loại cây bụi xanh quanh năm, dáng gọn, dễ cắt tỉa có thể phù hợp với sân nhỏ, lối vào hoặc hai bên cửa. Nhóm cây này không tạo cảm giác trống trải sau mùa hoa, cũng giúp mặt tiền ngôi nhà ổn định và dễ chăm hơn.

3. Thêm cây có hoa nếu có đủ không gian

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Bên cạnh cây xanh, cây ra hoa có thể trở thành điểm nhấn giúp mặt tiền mềm mại và sinh động hơn. Chuyên gia Kat Aul Cervoni nói: "Nếu không gian cho phép và bạn chưa có, việc thêm một cây ra hoa vào mùa xuân sẽ rất tuyệt vời cho vẻ ngoài của ngôi nhà và giúp sân trước trở nên chào đón hơn".

Gia chủ nên chọn cây phù hợp khí hậu địa phương, không có bộ rễ quá mạnh, không chắn hết ánh sáng và không rụng lá, rụng quả quá nhiều tại lối đi.

4. Bổ sung ánh sáng ngoài trời

Ánh sáng giúp khu vực trước nhà trở nên ấm áp hơn vào buổi tối. Một vài đèn lối đi, đèn hắt dưới gốc cây hoặc đèn gắn tường có thể khiến không gian gọn gàng, an toàn và có chiều sâu hơn.

Chuyên gia Kat Aul Cervoni nói: "Một vài đèn hắt được đặt hợp lý giữa các tán cây hoặc đèn lối đi gọn gàng dọc đường vào nhà là điểm nhấn rất đẹp và chào đón cho sân trước". Tuy nhiên, nên chọn đèn có hẹn giờ hoặc dễ tắt mở để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh vào ban đêm.

5. Trang trí vừa đủ, tránh rối mắt

Sau khi cây xanh và lối đi đã gọn gàng, gia chủ có thể thêm vài chi tiết nhỏ như chậu cây đẹp, thảm chào mới, số nhà rõ ràng hoặc một món đồ trang trí ngoài trời phù hợp. Những thay đổi này không tốn quá nhiều công sức nhưng giúp mặt tiền trông chỉn chu hơn.

Điều quan trọng là không nên bày quá nhiều. Khu vực trước nhà cần giữ được sự thông thoáng, sạch sẽ và dễ di chuyển. Một sân trước đẹp không nhất thiết phải nhiều cây hay nhiều đồ trang trí, mà cần có sự cân bằng giữa cây xanh, lối đi, ánh sáng và cách chăm sóc hằng ngày.

Nguồn: Livingetc