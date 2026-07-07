Hầu hết smartphone hiện nay đều được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin và mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên, sạc nhanh có tốt cho điện thoại hay không vẫn là điều nhiều người quan tâm.

Sạc nhanh có thể làm pin nóng hơn

Theo phân tích của BGR, sạc chậm thường được cho là thân thiện hơn với tuổi thọ pin trong một số trường hợp. Nguyên nhân là sạc nhanh hoạt động ở mức công suất cao, phổ biến từ trên 20W, nên có thể khiến nhiệt độ của thiết bị tăng lên nhiều hơn trong quá trình sạc.

Trong khi đó, bộ sạc công suất 5W tuy mất khoảng ba giờ để sạc đầy pin nhưng thường tạo ra ít nhiệt hơn so với sạc nhanh, vốn có thể hoàn tất quá trình sạc chỉ trong khoảng 90 phút.

Chuyên gia công nghệ MKBHD từng ví pin điện thoại giống như một miếng bọt biển. Khi dung lượng pin còn thấp, pin có thể tiếp nhận năng lượng với tốc độ cao. Tuy nhiên, khi gần đầy, khả năng hấp thụ điện sẽ giảm dần, khiến một phần năng lượng có thể chuyển thành nhiệt.

Nhiệt độ tăng cao trong thời gian dài được cho là một trong những yếu tố có thể góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa pin và làm giảm khả năng lưu trữ năng lượng theo thời gian. Theo BGR, nếu có điều kiện sạc trong thời gian dài, chẳng hạn qua đêm, sạc chậm có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Sạc nhanh không gây hại nếu sạc đúng cách

Hiện nay, phần lớn smartphone đều được tích hợp công nghệ USB Power Delivery (USB PD) hoặc các cơ chế quản lý sạc tương tự. Hệ thống này sẽ tự động điều chỉnh công suất, duy trì tốc độ sạc cao khi pin còn thấp và giảm dần công suất khi dung lượng tiến gần mốc 80%, nhằm hạn chế tình trạng sinh nhiệt.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu điện thoại còn được trang bị tính năng bảo vệ pin, cho phép giới hạn hoặc trì hoãn việc sạc đầy 100%, giúp giảm thời gian pin phải duy trì ở mức dung lượng tối đa.

Để hạn chế tác động đến pin, người dùng nên duy trì thói quen sạc hợp lý. Khi sử dụng sạc nhanh, cần theo dõi nhiệt độ thiết bị, ngắt sạc sau khi pin đầy nếu có thể, tránh chơi game hoặc chạy các tác vụ nặng trong lúc sạc. Đồng thời, nên đặt điện thoại ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những bề mặt khó tản nhiệt như ghế sofa, đệm hay chăn.

Các chuyên gia cho rằng tốc độ sạc không chỉ phụ thuộc vào công nghệ sạc nhanh mà còn chịu ảnh hưởng bởi loại củ sạc, cáp sạc, cách sử dụng và điều kiện môi trường trong quá trình nạp pin. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc sử dụng có thể giúp rút ngắn thời gian sạc, đồng thời góp phần duy trì tuổi thọ của pin.

Ngoài ra, BGR cũng lưu ý rằng sạc nhanh không dây có thể tạo ra nhiều nhiệt hơn do hiệu suất truyền năng lượng thấp hơn so với sạc có dây. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc khi sử dụng hình thức sạc này trong thời gian dài.

Lưu ý để sạc nhanh hiệu quả và an toàn

Ngoài công nghệ sạc, thói quen sử dụng cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả nạp pin. Để điện thoại sạc nhanh, an toàn và ổn định hơn, người dùng nên lưu ý một số điểm dưới đây.

Ưu tiên sử dụng phụ kiện đạt chuẩn

Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng củ sạc và cáp sạc chính hãng hoặc sản phẩm đã được nhà sản xuất chứng nhận tương thích. Phụ kiện không đảm bảo chất lượng có thể khiến tốc độ sạc giảm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thiết bị. Với các mẫu smartphone hiện đại, bộ sạc từ 18W đến 20W hoặc cao hơn sẽ phát huy tốt khả năng sạc nhanh.

Giảm tải hoạt động của thiết bị trong lúc sạc

Để quá trình sạc diễn ra hiệu quả hơn, người dùng có thể kích hoạt chế độ máy bay hoặc chế độ tiết kiệm pin. Đồng thời, nên tắt các ứng dụng chạy nền và các tính năng đồng bộ tự động nhằm hạn chế mức tiêu thụ điện năng, giúp nguồn điện tập trung nhiều hơn vào việc nạp pin.

Đối với iPhone, việc bật chế độ Low Power Mode khi sạc có thể giúp giảm hoạt động nền như tải email, cập nhật ứng dụng hoặc hiệu ứng hình ảnh. Nhờ đó, nhiều năng lượng hơn được ưu tiên cho quá trình sạc pin thay vì phục vụ các tác vụ của hệ thống.

Sạc ở nơi thoáng mát

Nhiệt độ cao được xem là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Vì vậy, khi sạc điện thoại, nên đặt thiết bị ở nơi thoáng khí, tránh các bề mặt giữ nhiệt như giường, nệm hoặc ghế sofa. Nếu đang sử dụng ốp lưng dày khiến máy khó tản nhiệt, người dùng có thể cân nhắc tháo ra trong lúc sạc.

Hạn chế sử dụng điện thoại khi đang sạc

Việc vừa sạc vừa chơi game, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng nặng có thể khiến thiết bị tiêu thụ thêm điện năng, làm giảm tốc độ sạc và khiến máy nóng hơn. Nếu muốn rút ngắn tối đa thời gian sạc, người dùng có thể hạn chế sử dụng thiết bị, thậm chí tắt nguồn trong quá trình sạc nếu điều kiện cho phép.

Không nên sạc qua cổng USB công suất thấp

Các chuyên gia khuyến nghị nên cắm sạc trực tiếp vào ổ điện trên tường thay vì sử dụng cổng USB của máy tính hoặc ô tô. Những cổng sạc này thường chỉ cung cấp công suất khoảng 5W nên thời gian sạc sẽ lâu hơn và không tận dụng được khả năng sạc nhanh của thiết bị.

Cập nhật phần mềm định kỳ

Các phiên bản iOS và Android mới thường được bổ sung những cải tiến liên quan đến quản lý pin và tối ưu quá trình sạc. Vì vậy, việc cập nhật phần mềm thường xuyên có thể giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ bảo vệ pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)