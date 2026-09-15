Lời khuyên cho tất cả những ai thích ăn chuối

Chuối rất dễ chín nhanh, thâm nâu rồi bị vứt bỏ. Một chuyên gia tiết lộ vài mẹo bảo quản đơn giản có thể giúp chuối tươi lâu hơn nhiều ngày, thậm chí vài tuần.

Chuối gần như luôn nằm trong danh sách mua sắm của nhiều gia đình bởi chúng có thể được sử dụng cho mọi bữa ăn trong ngày. Tuy nhiên, loại quả này lại rất dễ chuyển sang trạng thái mềm nhũn, thâm nâu trước khi bạn kịp ăn hết. Chuối thường xuyên bị vứt bỏ thay vì được sử dụng hết, nằm trong nhóm những thực phẩm bị lãng phí nhiều nhất tại Anh, mà nguyên nhân là nhiều gia đình bảo quản chúng không đúng cách.

Nhiều người có thói quen đặt chuối trong tô đựng hoa quả, nhưng điều này thực tế có thể làm giảm thời gian bảo quản và khiến chuối nhanh hỏng hơn do khí ethylene tích tụ trong không khí.

Ethylene là một hormone thực vật tự nhiên được hầu hết các loại quả tiết ra sau khi thu hoạch, giúp chúng chín, trở nên mềm, ngọt và dễ ăn hơn. Chuối tạo ra một lượng ethylene đáng kể. Khi được đặt cùng các loại quả khác, lượng khí này tích tụ nhiều trong không khí, khiến tất cả hoa quả trong tô nhanh xuống cấp.

Cách bảo quản chuối đúng cách

Táo là loại quả nên tránh đặt gần chuối nhất vì cũng giải phóng lượng ethylene cao. Lê, đào và bơ cũng có thể làm quá trình chín diễn ra nhanh hơn.

Điều này khiến chuối nhanh chóng chuyển từ màu vàng sang nâu chỉ trong vài ngày. Vì vậy, nếu muốn giảm chi phí mua thực phẩm, bạn nên lấy chuối ra khỏi tô đựng hoa quả.

Không nên đặt chuối cạnh các loại trái cây khác.

Stephanie Dulgarian, một bà mẹ đồng thời là nhà sáng lập trang web về lối sống Somewhat Simple, cho biết chuối sẽ tươi lâu hơn đáng kể nếu được đặt trên mặt bàn bếp, cách xa các loại hoa quả khác. Tuy nhiên, thời gian bảo quản có thể kéo dài hơn nữa nếu sử dụng màng bọc thực phẩm.

Cô nói: “Quấn phần cuống chuối bằng màng bọc thực phẩm sẽ giúp làm chậm quá trình chín và giữ chuối tươi lâu hơn từ 3-4 ngày so với khi không quấn.”

Cách bảo quản chuối bằng màng bọc thực phẩm

Chuối giải phóng khí ethylene từ phần cuống. Việc quấn màng bọc thực phẩm quanh cuống giúp giữ lại phần lớn lượng khí này, nhờ đó chuối duy trì màu vàng lâu hơn.

Ngay khi về nhà, hãy lấy chuối ra khỏi túi nhựa, bởi việc bọc kín toàn bộ quả chuối bằng nhựa sẽ giữ hơi ẩm và khiến chúng dễ bị thối.

Đặt chuối tránh xa cửa sổ, bếp nấu hoặc những khu vực ấm áp trong nhà bếp, bởi nhiệt độ cao cũng thúc đẩy hoa quả nhanh xuống cấp.

Tách từng quả chuối khỏi cả nải, quấn riêng phần cuống của mỗi quả bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc, sau đó đặt chúng vào một chiếc tô ở vị trí cuối mặt bàn bếp.

Bọc cuống chuối bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc giúp chuối tươi lâu hơn.

Phương pháp này có thể giúp chuối giữ được màu vàng đẹp trong ít nhất một tuần sau thời gian bảo quản thông thường. Tuy nhiên, nếu muốn chuối để được lâu hơn nữa, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh.

Cách bảo quản chuối trong tủ lạnh

Stephanie cho biết: “Bạn đã bao giờ thử bảo quản chuối trong tủ lạnh chưa? Nếu không quan tâm đến việc vỏ chuối chuyển sang màu nâu hoặc thậm chí đen, hãy thử phương pháp này! Vỏ sẽ chuyển sang màu nâu nhanh hơn nhiều, nhưng phần ruột lại giữ được lâu hơn HÀNG TUẦN! Chuối vẫn chắc, tươi và có hương vị thơm ngon.”

Khí ethylene không thể hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ lạnh, khiến tủ lạnh trở thành một trong những cách đáng tin cậy nhất để giữ chuối tươi lâu hơn.

Bạn cũng có thể để chuối trong tủ lạnh khi chúng bắt đầu chuyển sang màu nâu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc bảo quản trong tủ lạnh sẽ làm quá trình chín gần như dừng lại hoàn toàn. Vì vậy, chỉ nên cho những quả chuối màu vàng, đã bắt đầu chín vào tủ lạnh.

Nếu cho chuối xanh vào tủ lạnh, quá trình phát triển của chúng có thể bị cản trở, khiến chuối luôn ở trạng thái cứng, chát.

Hãy lấy chuối ra khỏi tô đựng hoa quả, quấn chặt những quả đã chuyển sang màu vàng bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh khi chúng bắt đầu chuyển sang màu nâu. Mẹo đơn giản này có thể giúp chuối để được lâu hơn bình thường ít nhất 2 tuần.