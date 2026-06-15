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Lời khuyên cho tất cả những ai hay đặt phòng, tour du lịch qua Facebook

Ánh Lê
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Trước tình trạng lừa đảo đặt tour, phòng nghỉ qua mạng xã hội ngày càng gia tăng trong mùa du lịch hè, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ và cảnh giác với các ưu đãi giá rẻ bất thường để tránh mất tiền oan.

- Ảnh 1.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào thời điểm mùa du lịch hè.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp các đối tượng lập các trang Fanpage Facebook giả mạo các công ty du lịch, khách sạn, du thuyền nổi tiếng; sử dụng hình ảnh, logo, video quảng bá chuyên nghiệp để tạo lòng tin với khách hàng.

Các đối tượng thường chạy quảng cáo trên mạng xã hội với các chương trình ưu đãi hấp dẫn như: giá tour rẻ bất thường, giảm giá sâu, tặng voucher nghỉ dưỡng… nhằm thu hút người có nhu cầu du lịch. Sau khi khách hàng liên hệ, các đối tượng giả danh nhân viên tư vấn, nhân viên đặt phòng để hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ chi phí vào các tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc doanh nghiệp chính thức.

Khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc, khóa trang Fanpage hoặc tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu khách chuyển thêm tiền, gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

- Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa tuyên truyền.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân:

  • Tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi đặt tour, đặt phòng hoặc thanh toán trực tuyến.
  • Chỉ giao dịch qua website, trang Fanpage có xác thực rõ ràng, thông tin minh bạch.
  • Kiểm tra số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của đơn vị cung cấp dịch vụ.
  • Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh đầy đủ.
  • Cảnh giác với các chương trình khuyến mại, giảm giá bất thường so với mặt bằng chung.
  • Lưu giữ nội dung trao đổi, hóa đơn, chứng từ chuyển tiền để phục vụ công tác xử lý khi cần thiết.
  • Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.

Việc nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản không chỉ giúp người dân hạn chế rủi ro bị lừa đảo mà còn góp phần đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm công nghệ cao hiện nay.

(Theo Công an tỉnh Quảng Ninh)

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