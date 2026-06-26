Lời khuyên cho tất cả những ai dùng sạc không dây

Sạc không dây ngày càng xuất hiện phổ biến trên các mẫu điện thoại thông minh nhờ sự tiện lợi.

Thay vì phải cắm cáp, người dùng chỉ cần đặt thiết bị lên đế sạc là quá trình nạp pin sẽ tự động diễn ra. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm về trải nghiệm, công nghệ này vẫn tồn tại một số hạn chế liên quan đến hiệu suất sử dụng năng lượng, tuổi thọ pin và mức độ an toàn nếu dùng không đúng cách.

Hiệu suất thấp hơn sạc có dây

Các nghiên cứu cho thấy sạc không dây tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với phương pháp sạc truyền thống bằng cáp.

Nếu một lần sạc đầy bằng dây chỉ tiêu thụ khoảng 15Wh điện, thì với đế sạc không dây, mức tiêu thụ có thể tăng lên khoảng 21Wh, tương đương cao hơn khoảng 40%.

Khoản chênh lệch này tuy không lớn đối với từng cá nhân nhưng khi nhân lên với hàng tỷ thiết bị đang được sử dụng trên toàn cầu sẽ tạo ra lượng điện năng lãng phí đáng kể.

Theo thống kê, khoảng 30-66% người dùng smartphone hiện đã sử dụng sạc không dây tại nhà. Chỉ cần khoảng 30% trong tổng số 7,6 tỷ điện thoại thông minh trên thế giới chuyển sang hình thức sạc này, lượng điện năng thất thoát mỗi năm có thể lên tới khoảng 4.830 GWh, đủ để cung cấp điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình.

Khác với sạc có dây truyền năng lượng trực tiếp, sạc không dây hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Trong quá trình truyền điện, khoảng cách giữa điện thoại và đế sạc khiến một phần năng lượng bị hao hụt.

Ngoài ra, nhiệt lượng phát sinh trong quá trình hoạt động, việc sử dụng ốp lưng và quá trình chuyển đổi dòng điện từ AC sang DC cũng làm tăng mức thất thoát năng lượng. Riêng nhiệt lượng và ốp lưng có thể khiến hiệu suất giảm thêm khoảng 20-30%.

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin

Một hạn chế khác của sạc không dây là lượng nhiệt tỏa ra thường cao hơn so với sạc bằng cáp.

Nhiệt độ tăng trong thời gian dài có thể khiến pin lão hóa nhanh hơn, làm giảm khả năng lưu trữ năng lượng theo thời gian.

Để bảo vệ thiết bị, hầu hết smartphone hiện đại đều được trang bị cơ chế tự động giảm công suất sạc khi nhiệt độ pin đạt khoảng 45 độ C. Mặc dù giúp hạn chế rủi ro, cơ chế này cũng khiến tốc độ sạc chậm lại và về lâu dài có thể góp phần làm giảm tuổi thọ của pin, từ đó rút ngắn vòng đời sử dụng của thiết bị và làm gia tăng lượng rác thải điện tử.

Người dùng cũng cần đặc biệt lưu ý khi lựa chọn phụ kiện sạc không dây. Nhiều sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc thường không được trang bị cảm biến nhiệt hoặc tính năng phát hiện vật thể lạ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu giữa điện thoại và đế sạc xuất hiện các vật dụng bằng kim loại như chìa khóa, đồng xu hoặc các phụ kiện kim loại khác.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cũng như kéo dài tuổi thọ của điện thoại, người dùng nên ưu tiên sử dụng các bộ sạc đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời tránh đặt vật kim loại trên bề mặt đế sạc trong quá trình sử dụng.

Những lưu ý để sử dụng sạc không dây an toàn và hiệu quả

Để phát huy tối đa sự tiện lợi của sạc không dây đồng thời hạn chế những ảnh hưởng đến pin và thiết bị, người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc quan trọng trong quá trình sử dụng.

Chọn đế sạc đạt chuẩn tương thích

Phần lớn smartphone hiện nay đều hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi do Wireless Power Consortium phát triển. Trước khi chọn mua đế sạc, người dùng nên kiểm tra thiết bị có tương thích với chuẩn này hay không. Bên cạnh đó, nên ưu tiên các sản phẩm chính hãng hoặc đến từ những thương hiệu uy tín nhằm đảm bảo hiệu suất truyền điện cũng như tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Hạn chế dùng ốp lưng quá dày hoặc có kim loại

Ốp lưng dày hoặc được làm từ vật liệu kim loại có thể làm giảm hiệu quả truyền năng lượng giữa đế sạc và điện thoại, khiến tốc độ sạc chậm hoặc thậm chí không thể sạc. Vì vậy, nên sử dụng các loại ốp mỏng, không chứa thành phần kim loại hoặc từ tính, đồng thời kiểm tra để chắc chắn không có vật lạ nằm giữa điện thoại và đế sạc.

Không đặt sạc ở nơi có nhiệt độ cao

So với sạc có dây, sạc không dây sinh nhiệt nhiều hơn trong quá trình hoạt động. Nếu đặt thiết bị tại nơi nóng bức, bí khí hoặc dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ sẽ tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu suất cũng như tuổi thọ của pin. Tốt nhất nên bố trí đế sạc ở vị trí khô ráo, thông thoáng và mát mẻ.

Sử dụng đúng công suất và hạn chế sạc qua đêm

Nhiều mẫu đế sạc hiện nay hỗ trợ sạc nhanh, tuy nhiên chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với củ sạc và cáp đáp ứng đúng công suất theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Người dùng nên tham khảo kỹ thông số kỹ thuật trước khi sử dụng.

Ngoài ra, dù nhiều thiết bị đã được tích hợp cơ chế bảo vệ pin, việc thường xuyên sạc không dây qua đêm vẫn không được khuyến khích. Nhiệt lượng duy trì trong thời gian dài có thể làm pin xuống cấp nhanh hơn theo thời gian.

Đặt điện thoại đúng vị trí và giữ bề mặt sạch

Hiệu quả sạc không dây phụ thuộc nhiều vào việc cuộn dây bên trong điện thoại được căn chỉnh chính xác với cuộn dây của đế sạc. Nếu điện thoại bị lệch hoặc bề mặt đế sạc bám nhiều bụi bẩn, quá trình nạp pin có thể bị gián đoạn hoặc hoạt động không ổn định.

Do đó, người dùng nên thường xuyên vệ sinh đế sạc và kiểm tra vị trí đặt điện thoại để đảm bảo thiết bị luôn nhận sạc đúng cách.

(Tổng hợp)