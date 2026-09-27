Lời khuyên cho những người mê ăn lòng lợn

Muốn ăn lòng lợn ngon, bổ, tránh hại sức khoẻ thì đừng quên những lời khuyên hữu ích này nhé!

Lòng lợn là món ăn quen thuộc với nhiều người Việt. Từ lòng luộc, lòng nướng đến cháo lòng, các món từ nội tạng lợn có hương vị đặc trưng và thường xuất hiện trong những bữa ăn gia đình hoặc hàng quán.

Tuy nhiên, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Ninh (nguyên Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) chia sẻ với VTC News, lòng lợn là món ăn nghèo dinh dưỡng, khó tiêu hoá, dễ nhiễm khuẩn, nếu không được làm sạch có thể đưa các vi khuẩn, ký sinh trùng có hại của vật chủ (lợn) vào cơ thể. Đây là nhóm thực phẩm cần được sử dụng đúng cách. Từ khâu lựa chọn, sơ chế, chế biến đến lượng ăn mỗi lần đều có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe.

Dưới đây là những điều người mê ăn lòng lợn nên lưu ý.

Chọn lòng lợn có nguồn gốc rõ ràng

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi mua lòng lợn là nguồn gốc và chất lượng thực phẩm.

Trên thị trường có thể xuất hiện tình trạng lòng ôi, thiu được xử lý bằng chất tẩy rửa, chất bảo quản hoặc hóa chất công nghiệp để có vẻ ngoài trắng, giòn và bắt mắt hơn. Việc sử dụng những sản phẩm này có thể khiến người ăn vô tình đưa các hóa chất không an toàn vào cơ thể.

Vì vậy, khi mua lòng lợn, nên ưu tiên các cơ sở kinh doanh uy tín, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lòng lợn cần được nấu chín kỹ

Lòng lợn sống có thể chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh nếu không được làm sạch và chế biến đúng cách.

Theo Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lòng lợn có thể chứa các vi khuẩn như Streptococcus suis, Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes hoặc Yersinia enterocolitica.

Những vi khuẩn này có thể gây các vấn đề về nhiễm trùng, với biểu hiện như sốt, đau bụng, tiêu chảy và một số bệnh lý khác.

Do đó, nấu chín kỹ là nguyên tắc quan trọng khi chế biến lòng lợn. Lòng lợn nên được luộc trong nước sôi 100 độ C ít nhất 5-7 phút, tính từ khi nước bắt đầu sôi. Với những phần lòng có độ dày khác nhau, thời gian nấu có thể cần điều chỉnh để bảo đảm thực phẩm chín kỹ.

Không nên ăn lòng lợn quá thường xuyên

Lòng lợn có thể cung cấp protein, vitamin và một số khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, thực phẩm này cũng chứa lượng cholesterol cao.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, 100g lòng lợn chứa khoảng gần 400mg cholesterol. Trong khi đó, 100g mỡ lợn chứa khoảng 95mg cholesterol.

Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng cholesterol trong khẩu phần ăn trung bình nên dưới 300mg/ngày/người. Như vậy, chỉ 100g lòng lợn đã có thể cung cấp lượng cholesterol vượt mức này.

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu cholesterol có thể làm tăng lượng chất béo đưa vào cơ thể và liên quan đến nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm khuyến cáo mọi người chỉ nên ăn lòng lợn khoảng 1 lần/tuần, mỗi lần khoảng 70-80g.

Đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc các bệnh lý như gout, tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận hoặc thừa cân, béo phì nên hạn chế ăn lòng lợn.

Cũng cần lưu ý rằng mỗi loại nội tạng có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Không nên đánh đồng hàm lượng cholesterol hay purin của lòng lợn với gan, tim, cật và các loại nội tạng khác.

Đừng quên vệ sinh tay, dao thớt sau khi sơ chế

Không chỉ món ăn sau khi nấu mà cả quá trình sơ chế lòng lợn cũng cần được chú ý.

Lòng lợn sống có thể làm vi khuẩn lây sang tay, dao, thớt, bồn rửa và những thực phẩm khác. Nếu không vệ sinh đúng cách, vi khuẩn có thể tiếp tục phát tán và làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo trong nhà bếp.

USDA hướng dẫn người chế biến nên rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây trước và sau khi tiếp xúc với lòng lợn sống. Các dụng cụ và bề mặt tiếp xúc với thực phẩm sống cũng cần được làm sạch kỹ.

Lòng lợn không phải món cần kiêng hoàn toàn

Lòng lợn không phải thực phẩm mà mọi người bắt buộc phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, nấu chín kỹ và kiểm soát lượng ăn phù hợp.

Với món ăn được nhiều người yêu thích như lòng lợn, ăn vừa phải và chế biến an toàn là cách để thưởng thức món ăn mà vẫn chú ý đến sức khỏe.

Người trưởng thành chỉ nên ăn 2-3 lần trong tuần (khoảng 50-70 g một lần), trẻ em ăn 2 lần một tuần (khoảng 30-50 g mỗi lần).

Người già, người thừa cân, béo phì, người bị rối loạn mỡ máu hoặc mắc bệnh lý tim mạch tốt nhất không nên dùng các món ăn chế biến từ phủ tạng động vật.

Mẹo chọn lòng lợn ngon sạch, chuẩn mắt nhìn chuyên gia

Chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội), hiện nay có tình trạng sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa lòng heo trắng sáng và không còn mùi hôi thối, làm tăng nguy cơ tích tụ hóa chất trong cơ thể người ăn gây bệnh. Do đó, để đảm bảo sức khỏe mọi người nên tự mua lòng sống về và tự làm sạch.

Cách chọn lòng vừa ngon nhìn cảm quan bằng mắt thường là: Ống ruột căng phẳng phiu và tròn, màu trắng hồng, nhẵn nhụi, không có mùi lạ.

Nếu sờ vào lòng không có sự đàn hồi hay không có độ dẻo dính có nổi những nốt u cục như hạt gạo là không tốt vì dễ từ lợn bệnh.

Để làm sạch lòng thì sau khi mua về có thể đem lộn trái rồi vuốt sạch chất nhớt bên trong hoặc có thể bơm nước vào bên trong để đầy các chấy nhầy ra rất nhanh.

Tuy nhiên, không cần thiết phải tuốt lộn ruột lòng ra hoặc bóp nhiều lần với muối. Mà thay vào đó, chỉ cần xả qua dưới vòi nước vào đoạn lòng cho mất dịch trong, sau đó rửa lại hoặc tuốt qua là được.

PGS Nguyễn Duy Thịnh cũng bày cách khử mùi hôi của lòng: Dùng nước cốt chanh, dấm để xát khử mùi. Sau đó rửa lại với nước muối để diệt khuẩn và làm sạch lại một lần nữa.

(Ảnh minh hoạ: Internet)