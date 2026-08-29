Lời khuyên cho những người hay uống nước đêm

Cơ thể cần nước mỗi ngày để duy trì các hoạt động bình thường. Trong suốt một ngày, kể cả khi đang ngủ, chúng ta vẫn mất nước thông qua hơi thở, mồ hôi và hoạt động của hệ tiêu hóa. Vì vậy, một số người có thói quen uống một cốc nước trước khi đi ngủ với mong muốn cơ thể luôn đủ nước trong suốt ban đêm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn đặt câu hỏi liệu uống nước ngay trước khi ngủ có thực sự tốt hay không.

Uống nước trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ

Một trong những vấn đề dễ gặp khi uống nhiều nước trước giờ ngủ là bạn có thể phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm.

Uống nước trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ. (Ảnh minh họa: Internet)

Thông thường, cơ thể sẽ giảm lượng nước tiểu tạo ra vào ban đêm. Nhờ đó, chúng ta có thể ngủ liền mạch khoảng 6-8 giờ mà không phải thức dậy để đi vệ sinh. Uống một hoặc hai cốc nước ngay trước khi ngủ có thể làm thay đổi nhịp sinh hoạt tự nhiên này.

Thiếu ngủ kéo dài cũng không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một giấc ngủ không đủ có thể liên quan đến nguy cơ cao hơn về huyết áp, cholesterol và tăng cân. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy những người trưởng thành ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim cao hơn.

Tuổi tác cũng có thể ảnh hưởng đến cả giấc ngủ và việc đi tiểu. Khi lớn tuổi, tình trạng bàng quang hoạt động quá mức có thể dễ xuất hiện hơn. Một số vấn đề sức khỏe như suy giảm nhận thức, đột quỵ, tiểu đường hoặc phì đại tuyến tiền liệt cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát việc đi tiểu.

2 lợi ích có thể có khi uống nước trước khi ngủ

1. Có thể giúp tâm trạng tốt hơn

Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy việc cơ thể không được cung cấp đủ nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng, từ đó tác động đến nhịp sinh hoạt ngủ - thức.

Uống nước, đặc biệt là nước ấm, là một cách đơn giản để bổ sung nước cho cơ thể và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. (Ảnh minh họa: Internet)

Nghiên cứu theo dõi 52 người có mức uống nước khác nhau. Những người vốn có thói quen uống nhiều nước thường cảm thấy kém bình tĩnh và ít cảm xúc tích cực hơn khi lượng nước uống bị giảm xuống.

Ngược lại, ở những người vốn uống ít nước, việc tăng lượng nước uống lại có liên quan đến cảm giác tích cực, hài lòng và thư giãn hơn.

2. Hỗ trợ quá trình đào thải và tiêu hóa

Uống nước, đặc biệt là nước ấm, là một cách đơn giản để bổ sung nước cho cơ thể và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Nước ấm có thể giúp tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ cơ thể trong quá trình xử lý các chất thải. Khi cơ thể tiết mồ hôi, một phần nước và muối dư thừa cũng được đào thải ra ngoài.

Uống nước ấm trước khi ngủ có thể giúp cơ thể được cung cấp đủ nước trong đêm và hỗ trợ quá trình đào thải tự nhiên. Với một số người, nước ấm cũng có thể giúp cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đau bụng hoặc co thắt nhẹ ở vùng bụng.

Nếu cảm thấy nước lọc quá nhạt hoặc đang bị cảm lạnh, bạn có thể thêm một chút chanh để tăng hương vị. Chanh cũng cung cấp vitamin C, một dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Vậy uống nước vào thời điểm nào là tốt nhất?

Uống nước, đặc biệt là nước ấm, là một cách đơn giản để bổ sung nước cho cơ thể và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. (Ảnh minh họa: Internet)

Uống đủ nước trong ngày rất quan trọng. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước ngay trước khi đi ngủ có thể khiến bạn phải thức dậy đi tiểu, từ đó làm gián đoạn giấc ngủ. Cách tốt hơn là bổ sung đủ nước trong suốt cả ngày, thay vì dồn phần lớn lượng nước cần uống vào buổi tối.

Một dấu hiệu đơn giản có thể giúp bạn nhận biết cơ thể có đang thiếu nước hay không là màu nước tiểu. Nếu uống đủ nước, nước tiểu thường có màu vàng nhạt đến gần như trong. Ngược lại, nước tiểu có màu vàng đậm có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần bổ sung thêm nước.

Mục tiêu 8 cốc nước mỗi ngày thường được nhắc đến như một con số tham khảo, nhưng nhu cầu thực tế không giống nhau ở tất cả mọi người. Bạn có thể cần uống nhiều hơn nếu vận động nhiều, thời tiết nóng hoặc đang mang thai.

Một số cách đơn giản để duy trì đủ nước trong ngày:

Ăn nhiều rau và trái cây hơn vì những thực phẩm này chứa một lượng nước đáng kể.

Uống một cốc nước trong mỗi bữa ăn.

Uống nước trước và sau khi tập luyện.

Khi cảm thấy đói, hãy thử uống một chút nước trước, bởi đôi khi cảm giác khát có thể bị nhầm với đói.

(Nguồn: Healthline)