Lời khuyên cho những gia đình không rút điện nồi chiên không dầu, nấu xong vẫn để 24/24

Thói quen không rút phích cắm nồi chiên không dầu sau khi sử dụng có thể tiềm ẩn những rủi ro mà không phải ai cũng biết.

Nồi chiên không dầu ngày càng phổ biến trong các gia đình nhờ khả năng chế biến món ăn nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, sau khi nấu nướng, nhiều người chỉ tắt thiết bị rồi để nguyên phích cắm trong ổ điện. Đây là thói quen tưởng như vô hại nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn điện.

Theo đó, việc để nồi ở chế độ “Power On” trong thời gian dài có thể khiến dây dẫn và linh kiện bên trong bị quá tải, giảm tuổi thọ thiết bị. Trong điều kiện nguồn điện không ổn định, nguy cơ chập cháy càng gia tăng. Vì lý do này, Electrical Safety First - Tổ chức từ thiện độc lập của Anh chuyên về an toàn điện khuyên người dùng nên rút phích cắm nồi chiên không dầu sau khi hoàn tất việc nấu nướng.

Tổ chức này cũng khuyến cáo người dùng không để thiết bị hoạt động mà không có người giám sát và cần ngừng sử dụng nếu phát hiện mùi bất thường, tiếng động lạ hoặc các dấu hiệu cho thấy thiết bị có vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến cáo này cũng được đề cập trong hướng dẫn sử dụng của nhiều nhà sản xuất. Các hãng thường yêu cầu người dùng rút phích cắm khi thiết bị không được sử dụng, đồng thời kiểm tra dây nguồn và phích cắm để đảm bảo chúng không bị hư hỏng trước khi vận hành.

Vì sao không nên rút phích cắm của nồi chiên không dầu khi nấu ăn xong?

Điều quan trọng không phải là cứ cắm điện thì nồi chiên không dầu sẽ lập tức xảy ra sự cố. Thực tế, nguy cơ nằm ở việc một thiết bị điện công suất tương đối lớn vẫn được kết nối với nguồn điện trong thời gian dài, trong khi người dùng không theo dõi.

Đặc biệt, nếu phích cắm, dây nguồn hoặc ổ điện đã xuống cấp, bị lỏng, hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường, việc tiếp tục duy trì kết nối với nguồn điện có thể làm tăng rủi ro về an toàn điện. Các hướng dẫn của nhà sản xuất cũng yêu cầu người dùng kiểm tra dây điện và phích cắm, đồng thời không sử dụng thiết bị nếu những bộ phận này bị hư hỏng.

Một yếu tố khác cũng cần được chú ý là nồi chiên không dầu có bộ phận gia nhiệt và các khe thông khí. Trong quá trình sử dụng, thiết bị có thể đạt nhiệt độ cao. Vì vậy, nhà sản xuất yêu cầu không chạm vào các bề mặt nóng và không để vật cản che chắn các cửa thông gió.

Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Hereford & Worcester của Anh cũng đưa việc rút phích cắm nồi chiên không dầu khi không sử dụng vào nhóm khuyến cáo an toàn. Do đó, thay vì chỉ nhấn nút tắt trên bảng điều khiển rồi bỏ đi, người dùng có thể hình thành một quy trình đơn giản sau mỗi lần nấu: tắt nồi, chờ thiết bị nguội, rút phích cắm và vệ sinh các bộ phận theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4 điều cần lưu ý khi sử dụng nồi chiên không dầu

Thứ nhất, không cắm nồi chiên không dầu vào dây nối dài nếu nhà sản xuất không cho phép. Các cơ quan an toàn cháy nổ khuyến cáo nồi chiên không dầu nên được cắm trực tiếp vào ổ điện thay vì sử dụng dây nối dài, nhằm tránh nguy cơ quá tải.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, không đặt thiết bị quá sát tường, tủ hoặc vật dễ cháy. Nồi cần có đủ không gian thông thoáng để tản nhiệt và không bị che các cửa hút, thoát khí. Thứ ba, thường xuyên vệ sinh nồi. Cặn thức ăn và dầu mỡ tích tụ có thể trở thành vấn đề an toàn trong quá trình sử dụng.

Thứ tư, chú ý những dấu hiệu bất thường. Nếu bạn thấy nồi xuất hiện mùi khét, tiếng động lạ, khói bất thường hoặc dấu hiệu quá nhiệt, cần tắt thiết bị ngay và rút điện nếu có thể thực hiện một cách an toàn. Với trường hợp nghi ngờ thiết bị bị lỗi, người dùng nên liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị bảo hành thay vì tiếp tục sử dụng.

Nồi chiên không dầu là thiết bị tiện dụng nhưng vẫn là một thiết bị điện sinh nhiệt. Vì vậy, việc rút phích cắm sau khi sử dụng không phải là thao tác thừa. Đây là một thói quen đơn giản, được nhiều hướng dẫn an toàn khuyến cáo, giúp gia đình chủ động hơn trong việc giảm các rủi ro có thể xảy ra khi thiết bị điện không được sử dụng.

(Tổng hợp)