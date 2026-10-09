Lời khuyên cho những gia đình đang trồng cây ăn quả trong vườn nhà

Nếu nhà đang trồng cây ăn quả, gia đình nên nhớ 4 điều này để cây khỏe và an toàn.

1. Tính khoảng cách ngay từ khi trồng

Một trong những điều nhiều gia đình dễ bỏ qua là kích thước của cây khi trưởng thành.

Một cây non có thể chỉ chiếm một khoảng đất nhỏ nhưng sau vài năm, bộ rễ và tán cây có thể phát triển rất lớn. Nếu trồng quá sát tường nhà, sân, hệ thống thoát nước hoặc các công trình khác, cây có thể gây bất tiện về sau.

Tán cây lớn cũng có thể che kín cửa sổ, làm giảm ánh sáng và khiến khu vực quanh nhà bí, ẩm hơn. Với những cây có cành lớn, gia đình cần thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cành khô, cành sâu bệnh hoặc những cành có nguy cơ gãy.

Khi trồng cây mới, nên tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng của từng loại để lựa chọn vị trí phù hợp thay vì chỉ căn cứ vào kích thước của cây lúc mới mua.

Ảnh minh họa.

2. Không phải cứ bón nhiều phân là cây càng sai quả

Nhiều người có tâm lý muốn cây nhanh lớn, nhiều lá, nhiều quả nên tăng lượng phân bón. Đây là thói quen không nên duy trì.

Nhu cầu dinh dưỡng của cây phụ thuộc vào giống, tuổi cây, đất trồng và giai đoạn sinh trưởng. Bón phân quá mức có thể làm cây phát triển mất cân đối, ảnh hưởng đến đất và môi trường xung quanh.

Gia đình nên sử dụng phân bón đúng loại, đúng liều lượng và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt, không nên tự ý pha hoặc trộn nhiều loại phân với nhau nếu chưa hiểu rõ đặc tính của từng sản phẩm.

Nếu có điều kiện, nên bổ sung chất hữu cơ phù hợp, duy trì đất tơi xốp và theo dõi tình trạng cây thay vì chỉ tập trung vào việc "thúc" cây lớn nhanh.

3. Hạn chế sử dụng thuốc khi chưa thực sự cần thiết

Cây ăn quả trong vườn nhà thường có thể xuất hiện sâu, rệp, nấm bệnh. Tuy nhiên, thấy vài con sâu hoặc một vài chiếc lá bị bệnh không có nghĩa là phải lập tức phun thuốc.

Gia đình nên quan sát thường xuyên, cắt bỏ phần cây bị bệnh, thu gom lá và quả rụng, giữ vườn thông thoáng. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế nguồn sâu bệnh.

Nếu buộc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, dùng đúng liều lượng và tuân thủ thời gian cách ly. Tuyệt đối không nghĩ rằng pha thuốc đậm đặc hơn sẽ giúp diệt sâu nhanh.

4. Thường xuyên dọn quả rụng, lá mục dưới gốc

Một khu vườn có nhiều cây ăn quả sẽ khó tránh khỏi tình trạng quả chín rụng xuống đất. Nếu để lâu, quả phân hủy có thể thu hút ruồi, kiến và nhiều loại côn trùng.

Những quả bị sâu bệnh rơi xuống cũng có thể trở thành nguồn phát tán mầm bệnh cho cây.

Vì vậy, gia đình nên thường xuyên thu gom quả rụng, lá bệnh và cành khô. Không nên để khu vực dưới gốc cây trở thành nơi chứa rác hữu cơ lâu ngày.

Nếu muốn tận dụng quả, lá hoặc cành để làm phân hữu cơ, cần xử lý và ủ đúng cách thay vì đưa trực tiếp vật liệu nghi nhiễm bệnh trở lại khu vực trồng.