Lời khuyên cho những ai uống rượu ngâm đinh lăng

Một số người có thói quen ngâm rễ đinh lăng với rượu và sử dụng như một loại "rượu thuốc", với quan niệm uống một chút mỗi ngày sẽ giúp bồi bổ cơ thể.

Tuy nhiên, rượu ngâm dược liệu không phải cứ uống càng nhiều càng tốt. Việc sử dụng không đúng cách có thể khiến lợi ích chưa thấy đâu nhưng sức khỏe lại bị ảnh hưởng bởi chính lượng cồn đưa vào cơ thể. Dưới đây là những lưu ý khi uống rượu ngâm đinh lăng.

Không nên coi rượu ngâm đinh lăng là "thuốc bổ"

Trong y học cổ truyền, đinh lăng được sử dụng ở nhiều dạng khác nhau. Một số bộ phận của cây được dùng trong các bài thuốc theo những cách chế biến và liều lượng nhất định.

Tuy nhiên, việc ngâm đinh lăng với rượu để uống tại nhà là một cách sử dụng khác. Khi đó, người dùng không chỉ đưa các thành phần từ dược liệu vào cơ thể mà còn đồng thời sử dụng một lượng lớn ethanol có trong rượu.

Vì vậy, không nên đánh đồng rượu ngâm đinh lăng với một loại thuốc bổ có thể sử dụng tùy thích.

Rượu ngâm đinh lăng (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, nếu tự ngâm tại nhà nhưng không xác định rõ loại dược liệu, bộ phận dùng, nguồn gốc nguyên liệu, cách sơ chế và nồng độ rượu, người dùng càng khó kiểm soát được mức độ an toàn.

Người mắc bệnh gan, dạ dày càng cần thận trọng

Rượu nói chung có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên hoặc với lượng lớn. Vì vậy, người có bệnh lý nền cần đặc biệt thận trọng với các loại rượu thuốc.

Những người đang mắc bệnh gan, bệnh dạ dày, bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc đang điều trị bằng thuốc không nên tự ý sử dụng rượu ngâm dược liệu trong thời gian dài.

Một vấn đề khác là tâm lý "rượu thuốc thì uống được nhiều". Đây là quan niệm cần thay đổi. Việc có thêm một loại dược liệu trong bình rượu không làm mất đi những tác động của cồn đối với cơ thể.

Đặc biệt, người đang sử dụng thuốc điều trị cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thêm các sản phẩm ngâm rượu hoặc dược liệu, bởi nguy cơ tương tác giữa thuốc và các thành phần trong dược liệu không nên bị bỏ qua.

Không phải ngâm càng lâu càng tốt

Một số người có thói quen ngâm rễ đinh lăng trong thời gian dài rồi coi đây là "rượu quý". Tuy nhiên, thời gian ngâm không phải thước đo cho mức độ bổ dưỡng hay an toàn của sản phẩm.

Điều quan trọng là phải xác định đúng dược liệu, sử dụng đúng bộ phận, sơ chế phù hợp và có cách dùng hợp lý. Nếu nguyên liệu không bảo đảm chất lượng hoặc quá trình ngâm không bảo đảm vệ sinh, sản phẩm có thể bị biến chất, nhiễm bẩn.

Do đó, không nên sử dụng những bình rượu ngâm đã có dấu hiệu bất thường như đổi màu, xuất hiện nấm mốc, có mùi lạ hoặc không rõ nguyên liệu được sử dụng từ đâu.

Uống rượu thuốc vẫn phải tính lượng cồn

Một chén rượu nhỏ có thể tạo cảm giác "không đáng kể", nhưng nếu ngày nào cũng uống và kéo dài trong nhiều tháng, lượng cồn đưa vào cơ thể không còn là chuyện nhỏ.

Người uống cũng không nên sử dụng rượu ngâm đinh lăng với mục đích phòng hoặc chữa bệnh thay cho việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu sau khi uống xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn ói, chóng mặt, nổi mẩn, khó thở hoặc rối loạn ý thức, cần ngừng sử dụng và đi khám.

Một lưu ý đơn giản nhưng quan trọng khác là đã uống rượu thì không lái xe, kể cả đó là rượu ngâm dược liệu.