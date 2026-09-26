Lời khuyên cho những ai hay đặt đồ ăn qua app

Giao đồ ăn trực tuyến đang trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Sự tiện lợi này mang lại nhiều lợi ích, nhưng với thực phẩm, tốc độ giao hàng không thể là tiêu chí duy nhất.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đặt đồ ăn qua app giúp gười dùng tiết kiệm thời gian, hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận được khách hàng, còn người giao hàng có thêm cơ hội việc làm. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần quan tâm thực phẩm được chế biến ở đâu, bảo quản thế nào và trải qua những khâu nào trước khi đến tay mình.

Dưới đây là những điều cần biết khi đặt đồ ăn qua app

Khi khách hàng chỉ thấy “gian hàng số”

Ở nhà hàng truyền thống, khách hàng có thể nhìn thấy địa chỉ, khu vực phục vụ và phần nào quan sát điều kiện vận hành. Trên ứng dụng, người mua thường chỉ tiếp cận tên quán, hình ảnh món ăn, giá, khuyến mãi và đánh giá.

Những thông tin này hữu ích nhưng không phản ánh đầy đủ an toàn thực phẩm. Hình ảnh đẹp hay nhiều đánh giá không thể thay thế việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản, phân tách thực phẩm sống - chín và khả năng truy xuất khi xảy ra sự cố.

Ảnh minh họa

Mô hình bếp chỉ phục vụ giao hàng, còn gọi là ghost kitchen hoặc cloud kitchen, không phải vấn đề tự thân. Rủi ro xuất hiện khi cơ sở thiếu điều kiện vệ sinh, thiếu thông tin nhận diện hoặc khó xác định trách nhiệm khi có phản ánh.

“Khi xảy ra nghi ngờ ngộ độc, điều quan trọng là phải xác định được món ăn được làm ở đâu, đơn vị nào chịu trách nhiệm, nguyên liệu từ nguồn nào và còn khả năng truy xuất hay không”, bác sĩ Hoàng lưu ý.

Một bữa ăn có nhiều điểm rủi ro

An toàn thực phẩm không chỉ được quyết định khi món ăn rời khỏi bếp. Rủi ro có thể xuất hiện từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, đóng gói, chờ nhận đơn, vận chuyển đến bảo quản sau khi giao.

Thịt, cá, trứng, hải sản, rau sống, sữa, thực phẩm chế biến sẵn và các loại sốt đều cần được bảo quản phù hợp. Nếu thực phẩm sống và chín không được tách biệt, nguy cơ nhiễm chéo tăng lên. Dao, thớt, tay người chế biến, khăn lau, mặt bàn hoặc hộp đựng đều có thể trở thành cầu nối đưa vi sinh vật từ thực phẩm sống sang món ăn đã chín.

Theo bác sĩ Hoàng, trong giao đồ ăn, món có thể phải chờ tài xế, di chuyển trong mưa nắng hoặc tắc đường. Với cơm, thịt, món hầm, nước dùng, sữa, hải sản, món nhiều nước sốt hay thực phẩm giàu đạm, thời gian giao kéo dài trong điều kiện nhiệt độ không phù hợp có thể làm tăng rủi ro.

Bao bì không chỉ để “đẹp”

Bác sĩ Hoàng cho rằng, bao bì cũng là một phần của an toàn thực phẩm. Hộp đựng cần phù hợp với nhiệt độ, dầu mỡ và tính axit của món ăn. Không nên mặc định mọi loại nhựa hay hộp xốp đều độc hại; vấn đề là bao bì phải được sản xuất để tiếp xúc thực phẩm và sử dụng đúng mục đích.

Hộp không rõ nguồn gốc, quá mỏng, biến dạng khi gặp nóng hoặc không phù hợp với lò vi sóng không nên dùng cho thức ăn nóng. Với món nhiều dầu mỡ, nước dùng nóng, thực phẩm chua cay hoặc cần hâm lại, nên ưu tiên thủy tinh, sứ hoặc hộp có ghi rõ khả năng sử dụng trong lò vi sóng.

Người dùng có thể tự bảo vệ thế nào?

Người tiêu dùng không thể kiểm tra toàn bộ căn bếp phía sau ứng dụng, nhưng có thể giảm rủi ro bằng một số thói quen:

- Ưu tiên quán có địa chỉ rõ ràng, thông tin nhất quán và lịch sử hoạt động ổn định.

- Đọc đánh giá có nội dung cụ thể, không chỉ nhìn số sao.

- Thận trọng với mức giá rẻ bất thường, hình ảnh khác xa ảnh khách đăng hoặc gian hàng thường xuyên đổi tên.

- Khi nhận hàng, kiểm tra hộp có bung nắp, rò nước, nứt vỡ, biến dạng hay dấu hiệu bất thường.

- Với thực phẩm cần ăn nóng, nên dùng sớm. Nếu món đã nguội nhiều sau thời gian giao dài, cần hâm nóng kỹ trước khi ăn.

- Không để thức ăn thừa ở nhiệt độ phòng quá lâu. Nếu muốn dùng lại, nên làm nguội sớm, chia vào hộp sạch và bảo quản lạnh.

- Thực phẩm có mùi lạ, nhớt, chua bất thường hoặc hộp phồng thì nên bỏ; tuy nhiên, thực phẩm trông bình thường vẫn chưa chắc an toàn.

“Nếu xuất hiện nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt, khát nhiều, chóng mặt, tiểu ít, phân có máu hoặc nhiều người cùng ăn có triệu chứng, cần đi khám sớm. Nếu có thể, nên giữ lại hóa đơn, thông tin đơn hàng, bao bì và phần thức ăn còn lại để hỗ trợ xác minh nguyên nhân”, bác sĩ Hoàng cảnh báo.