HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời khuyên cho những ai đang nắm giữ vàng

Đức Nam
|

Vàng hiện không còn quá lấp lánh trong mắt các nhà đầu tư, có đáng để nắm giữ?

Lời khuyên cho những ai đang nắm giữ vàng - Ảnh 1.

Việc giá vàng không thể giữ vững mức tăng trên 4.100 đô la một ounce tiếp tục làm nổi bật những rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một chuyên gia tại công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì một phần nắm giữ kim loại quý này.

Trong báo cáo mới nhất về vàng, Russ Koesterich, Giám đốc danh mục đầu tư của BlackRock Global Allocation Strategy, cho biết mặc dù vàng đã không còn được ưa chuộng trong mắt các nhà đầu tư, lý do dài hạn để nắm giữ kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn.

Koesterich lưu ý sau khởi đầu mạnh mẽ trong năm, giá vàng đã giảm khoảng 25% so với mức cao nhất mọi thời. Ông giải thích đợt tăng giá lịch sử của vàng hồi đầu năm đã định hình lại vai trò của nó trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư. Do đà tăng mạnh, vàng đã trở nên ít an toàn hơn.

"Thay vì cung cấp sự bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá, vàng lại làm tăng thêm rủi ro cho danh mục đầu tư," ông nói. Ông chỉ ra động lực chính đằng sau sự suy giảm của vàng là sự mạnh lên trở lại của đồng đô la Mỹ.

"Đồng đô la đã tăng mạnh kể từ mức thấp nhất hồi tháng Giêng, với chỉ số đô la (DXY) tăng hơn 6%. Những lo ngại về cú sốc năng lượng toàn cầu, thị trường chứng khoán Mỹ kiên cường và sự đảo chiều mạnh mẽ trong chính sách dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang đều dẫn đến đồng đô la mạnh hơn", ông nói. "Khi đồng đô la tăng lên, lãi suất dài hạn cũng tăng theo, đặc biệt là lãi suất thực hoặc lãi suất điều chỉnh theo lạm phát. Lợi suất thực 10 năm, được tính toán từ thị trường TIPS, đã tăng từ khoảng 1,65% vào đầu tháng 3 lên 2,20% hiện nay. Sự thay đổi trong chế độ lãi suất này là một trở ngại khác đối với vàng."

Ông nói thêm rằng một trở ngại quan trọng khác là thực tế vàng "không phải là một loại cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)".

Lời khuyên cho những ai đang nắm giữ vàng - Ảnh 2.

"Ngay cả trong thị trường chứng khoán, hiệu suất ngày càng được thúc đẩy bởi một nhóm nhỏ các công ty AI đang trải nghiệm sự tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Là một tài sản không có lợi nhuận, các nhà đầu tư đang đối xử với vàng giống như cách họ đối xử với các công ty tăng trưởng chậm, ổn định, bằng cách về cơ bản là bỏ qua nó," ông nói.

Bất chấp những khó khăn này, Koesterich cho biết kim loại quý này vẫn đóng vai trò quan trọng trong các danh mục đầu tư đa dạng.

"Những lý do cấu trúc để nắm giữ vàng vẫn còn nguyên vẹn. Nợ và thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao kỷ lục, sự mất giá tiền tệ vẫn là một rủi ro dài hạn và mặc dù vàng không hiệu quả trong tháng 3, nhưng tình hình địa chính trị vẫn chưa trở nên ổn định hơn. Tất cả những điều đó vẫn ủng hộ việc duy trì một lượng vàng trong danh mục đầu tư," ông nói.

Chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp, giao dịch số tiền 2.060.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Anh lập tức liên hệ ngân hàng và báo công an


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Lãi suất

Tin ngắn

giá vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại