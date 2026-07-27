Lời khuyên cho những ai đang nắm giữ vàng

Vàng hiện không còn quá lấp lánh trong mắt các nhà đầu tư, có đáng để nắm giữ?

Việc giá vàng không thể giữ vững mức tăng trên 4.100 đô la một ounce tiếp tục làm nổi bật những rủi ro giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một chuyên gia tại công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì một phần nắm giữ kim loại quý này.

Trong báo cáo mới nhất về vàng, Russ Koesterich, Giám đốc danh mục đầu tư của BlackRock Global Allocation Strategy, cho biết mặc dù vàng đã không còn được ưa chuộng trong mắt các nhà đầu tư, lý do dài hạn để nắm giữ kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn.

Koesterich lưu ý sau khởi đầu mạnh mẽ trong năm, giá vàng đã giảm khoảng 25% so với mức cao nhất mọi thời. Ông giải thích đợt tăng giá lịch sử của vàng hồi đầu năm đã định hình lại vai trò của nó trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư. Do đà tăng mạnh, vàng đã trở nên ít an toàn hơn.

"Thay vì cung cấp sự bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá, vàng lại làm tăng thêm rủi ro cho danh mục đầu tư," ông nói. Ông chỉ ra động lực chính đằng sau sự suy giảm của vàng là sự mạnh lên trở lại của đồng đô la Mỹ.

"Đồng đô la đã tăng mạnh kể từ mức thấp nhất hồi tháng Giêng, với chỉ số đô la (DXY) tăng hơn 6%. Những lo ngại về cú sốc năng lượng toàn cầu, thị trường chứng khoán Mỹ kiên cường và sự đảo chiều mạnh mẽ trong chính sách dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang đều dẫn đến đồng đô la mạnh hơn", ông nói. "Khi đồng đô la tăng lên, lãi suất dài hạn cũng tăng theo, đặc biệt là lãi suất thực hoặc lãi suất điều chỉnh theo lạm phát. Lợi suất thực 10 năm, được tính toán từ thị trường TIPS, đã tăng từ khoảng 1,65% vào đầu tháng 3 lên 2,20% hiện nay. Sự thay đổi trong chế độ lãi suất này là một trở ngại khác đối với vàng."

Ông nói thêm rằng một trở ngại quan trọng khác là thực tế vàng "không phải là một loại cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)".

"Ngay cả trong thị trường chứng khoán, hiệu suất ngày càng được thúc đẩy bởi một nhóm nhỏ các công ty AI đang trải nghiệm sự tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Là một tài sản không có lợi nhuận, các nhà đầu tư đang đối xử với vàng giống như cách họ đối xử với các công ty tăng trưởng chậm, ổn định, bằng cách về cơ bản là bỏ qua nó," ông nói.

Bất chấp những khó khăn này, Koesterich cho biết kim loại quý này vẫn đóng vai trò quan trọng trong các danh mục đầu tư đa dạng.

"Những lý do cấu trúc để nắm giữ vàng vẫn còn nguyên vẹn. Nợ và thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao kỷ lục, sự mất giá tiền tệ vẫn là một rủi ro dài hạn và mặc dù vàng không hiệu quả trong tháng 3, nhưng tình hình địa chính trị vẫn chưa trở nên ổn định hơn. Tất cả những điều đó vẫn ủng hộ việc duy trì một lượng vàng trong danh mục đầu tư," ông nói.



