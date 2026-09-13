Lời khuyên cho những ai có thói quen dùng tăm sau ăn

Sau bữa ăn, nhiều người có thói quen dùng tăm để lấy thức ăn mắc trong kẽ răng. Đây là thói quen phổ biến, nhưng nếu sử dụng tăm không đúng cách hoặc quá thường xuyên, lợi và mô quanh răng có thể bị tổn thương.

Không nên dùng tăm để "đào" thức ăn trong kẽ răng

Lời khuyên đầu tiên là không nên đưa tăm quá sâu vào kẽ răng hoặc dùng lực mạnh để cố lấy bằng được thức ăn mắc lại.

Đầu tăm cứng, đặc biệt là tăm tre nhọn, có thể làm xước hoặc chọc vào mô lợi. Việc lặp lại động tác này nhiều lần có thể khiến lợi bị kích thích, đau hoặc chảy máu.

Vì vậy, nếu sử dụng tăm, hãy thao tác nhẹ nhàng, chỉ lấy phần thức ăn nằm ở vị trí dễ tiếp cận. Không nên dùng tăm để chọc sâu xuống dưới đường viền lợi.

Ảnh minh họa.

Không nên biến việc dùng tăm thành thói quen bắt buộc sau mọi bữa ăn

Nếu thức ăn không mắc trong kẽ răng, không cần cố đưa tăm vào giữa các răng. Việc thường xuyên tác động cơ học vào lợi khi không cần thiết có thể gây kích ứng.

Đặc biệt, nếu một vị trí liên tục bị mắc thức ăn, thay vì ngày nào cũng dùng tăm để xử lý, mọi người nên tìm nguyên nhân.

Thức ăn thường xuyên mắc ở cùng một vị trí có thể liên quan đến kẽ răng rộng, sâu răng, răng mọc lệch, miếng trám hoặc phục hình răng có vấn đề. Đây là lúc cần kiểm tra nha khoa thay vì chỉ xử lý triệu chứng bằng tăm.

Ưu tiên chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ răng

Đối với những người thường xuyên bị mắc thức ăn giữa các răng, chỉ nha khoa là một lựa chọn phù hợp hơn để làm sạch vùng kẽ.

Khi sử dụng, cần đưa chỉ nhẹ nhàng qua điểm tiếp xúc giữa hai răng, sau đó ôm sát bề mặt răng và di chuyển nhẹ nhàng. Không nên giật mạnh chỉ xuống lợi vì có thể gây đau hoặc chảy máu.

Bàn chải kẽ răng cũng có thể được sử dụng ở những người có khoảng cách giữa các răng đủ rộng. Tuy nhiên, kích thước bàn chải cần phù hợp. Không nên cố nhét bàn chải quá lớn vào kẽ răng.

Nếu chưa biết nên sử dụng chỉ nha khoa hay bàn chải kẽ răng, có thể hỏi nha sĩ để được hướng dẫn loại phù hợp với tình trạng răng miệng.

Đừng bỏ qua tình trạng chảy máu khi vệ sinh răng

Một sai lầm nhiều người mắc phải là cho rằng chảy máu lợi sau khi dùng tăm chỉ đơn giản vì "xỉa hơi mạnh".

Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, đặc biệt khi đánh răng hoặc làm sạch kẽ răng, không nên chủ quan.

Lợi khỏe mạnh thường không chảy máu một cách thường xuyên khi vệ sinh đúng kỹ thuật. Chảy máu có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm lợi hoặc bệnh lý nha chu và cần được kiểm tra nếu kéo dài.

Do đó, nếu lợi thường xuyên sưng đỏ, đau, chảy máu hoặc có mùi hôi miệng, mọi người nên đi khám nha khoa thay vì tiếp tục dùng tăm để xử lý.

Giữ vệ sinh răng miệng đúng cách sau ăn

Sau bữa ăn, nếu không có điều kiện đánh răng ngay, có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ bớt thức ăn còn sót lại.

Việc đánh răng nên được thực hiện đều đặn với kem đánh răng có fluoride theo hướng dẫn nha khoa. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen làm sạch kẽ răng để loại bỏ mảng bám mà bàn chải thông thường khó tiếp cận.

Điều quan trọng là không nên kỳ vọng tăm có thể thay thế việc đánh răng và vệ sinh kẽ răng.

Lời khuyên cho người thường xuyên dùng tăm

Nếu đã quen dùng tăm sau ăn, mọi người không nhất thiết phải bỏ ngay lập tức. Điều cần thay đổi trước tiên là cách sử dụng.

Hãy dùng tăm nhẹ nhàng, không chọc sâu vào lợi, không xỉa đi xỉa lại nhiều lần và không cố lấy thức ăn bằng lực mạnh.

Nếu thường xuyên phải dùng tăm vì thức ăn mắc giữa các răng, hãy cân nhắc chuyển sang chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ răng phù hợp.

Đặc biệt, khi xuất hiện chảy máu lợi, sưng đau, hôi miệng hoặc thức ăn liên tục mắc tại một vị trí, nên đi khám nha khoa để tìm nguyên nhân.