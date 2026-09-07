Lời khuyên cho những ai bấm điện thoại, đánh máy tính hàng ngày

Thói quen ai cũng làm mỗi ngày mới đây được bác sĩ đưa ra lời khuyên cẩn trọng.

Ngày nay, việc đi xe máy, gõ bàn phím máy tính, laptop hay sử dụng điện thoại hàng giờ đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người. Thế nhưng, những hoạt động tưởng chừng vô hại này có thể khiến cổ tay và bàn tay phải làm việc liên tục. Không ít người xuất hiện tình trạng tê, đau, châm chích hoặc cảm giác yếu tay kéo dài về đêm nhưng thường chủ quan, cho rằng do làm việc nhiều hay ngồi sai tư thế. Chỉ đến khi cơn đau, tê buốt trở nên dai dẳng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc, họ mới đi khám và bất ngờ được chẩn đoán mắc hội chứng ống cổ tay.

Liên quan đến hội chứng ống cổ tay, BS Đỗ Vũ Anh (Phẫu thuật viên Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã có những chia sẻ liên quan cần thiết cho mọi người - bất cứ ai đang dùng điện thoại, máy tính... gặp hội chứng này.

Gõ bàn phím máy tính, laptop hay sử dụng điện thoại hàng giờ đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Vì sao hội chứng ống cổ tay thường gây tê tay về ban đêm?

BS Đỗ Vũ Anh chỉ rõ những nguyên nhân cụ thể như sau:

Tư thế ngủ làm tăng chèn ép thần kinh giữa

Nhiều người có thói quen gập cổ tay hoặc nằm nghiêng đè lên tay khi ngủ. Tư thế này khiến áp lực trong ống cổ tay tăng lên, làm dây thần kinh giữa bị chèn ép kéo dài. Đây là lý do triệu chứng tê tay, đau buốt hoặc châm chích thường xuất hiện rõ rệt vào ban đêm.

Giảm vận động và lưu thông máu khi ngủ

Ban đêm là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi, các hoạt động vận động gần như giảm hoàn toàn. "Điều này khiến tình trạng chèn ép thần kinh biểu hiện rõ hơn, đặc biệt ở những người đã có tổn thương thần kinh giữa từ trước", BS Anh nói.

Đánh máy tính nhiều cẩn thận hội chứng ống cổ tay. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Ứ dịch và phản ứng viêm trong ống cổ tay

Khi ít vận động trong thời gian dài, dịch viêm có xu hướng ứ lại trong ống cổ tay, làm tăng áp lực lên dây thần kinh giữa. Người bệnh vì vậy thường cảm thấy:

Tê bì bàn tay

Đau cổ tay về đêm

Cảm giác kim châm ở các đầu ngón tay

Phải thức giấc giữa đêm và lắc tay mới dễ chịu hơn

Cortisol giảm thấp vào ban đêm

Cortisol là hormone có vai trò chống viêm tự nhiên của cơ thể. Nồng độ cortisol thường thấp nhất vào ban đêm, khiến phản ứng viêm quanh dây thần kinh giữa biểu hiện rõ hơn. Vì vậy, các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay thường nặng hơn khi ngủ.

Thiếu hụt dinh dưỡng ảnh hưởng đến thần kinh

Một số trường hợp thiếu vitamin nhóm B hoặc vi chất cần thiết cho thần kinh có thể khiến cảm giác tê tay kéo dài, khó hồi phục hơn và làm triệu chứng trở nên rõ rệt hơn vào ban đêm.

Dấu hiệu cảnh báo hội chứng ống cổ tay không nên chủ quan

BS Đỗ Vũ Anh nhận định, hội chứng ống cổ tay là bệnh lý không hiếm gặp, đặc biệt ở:

Khi xuất hiện tình trạng tê tay kéo dài hoặc đau cổ tay về đêm, người bệnh nên thăm khám sớm để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Người làm việc văn phòng

Người sử dụng máy tính nhiều

Thợ may, nội trợ

Người lao động dùng cổ tay lặp đi lặp lại

Các dấu hiệu thường gặp gồm:

Tê tay về đêm

Đau cổ tay kéo dài

Tê các ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa

Yếu tay, dễ làm rơi đồ vật

Triệu chứng tái đi tái lại nhiều lần

"Nhiều người lựa chọn tự uống thuốc giảm đau hoặc trì hoãn thăm khám, khiến tình trạng chèn ép thần kinh tiến triển nặng hơn, thậm chí có nguy cơ teo cơ mô cái và giảm chức năng bàn tay", BS Anh cảnh báo.

Điều trị hội chứng ống cổ tay như thế nào?

Theo chuyên gia, khi xuất hiện tình trạng tê tay kéo dài hoặc đau cổ tay về đêm, người bệnh nên thăm khám sớm để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân.

Người bệnh được theo dõi theo lộ trình điều trị cụ thể:

Thăm khám với bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp

Đo điện cơ để đánh giá mức độ chèn ép thần kinh

Tư vấn phương pháp điều trị phù hợp: nội khoa, tiêm điều trị hoặc can thiệp nếu cần

Theo dõi và hướng dẫn phục hồi sau điều trị

Phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị hội chứng ống cổ tay

Với các trường hợp cần can thiệp, phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn kết hợp keo dán sinh học mang lại nhiều ưu điểm:

Không cần thay băng

Không phải cắt chỉ

Có thể ra về trong ngày

Sớm quay lại sinh hoạt bình thường

"Nếu bạn đang gặp tình trạng tê tay về đêm, đau cổ tay hoặc nghi ngờ hội chứng ống cổ tay, hãy thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời", BS Anh khuyên.