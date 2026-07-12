Lời khuyên cho người hay uống một cốc cà phê mỗi ngày

Một cốc cà phê mỗi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn trở thành một phần thói quen sinh hoạt của nhiều người. Để tận dụng được những lợi ích này, người uống cũng cần lưu ý đến thời điểm, cách pha chế và lượng tiêu thụ mỗi ngày.

Uống một cốc cà phê mỗi ngày có lợi ích gì?

Theo nhiều nghiên cứu được tổng hợp bởi Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), việc uống cà phê với lượng hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Caffeine trong cà phê giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và phản xạ. Bên cạnh đó, các nghiên cứu quan sát cũng ghi nhận người uống cà phê điều độ có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 thấp hơn, đồng thời có mối liên hệ với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson và Alzheimer.

Không chỉ vậy, việc tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải còn được cho là có thể góp phần bảo vệ gan, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh như gan nhiễm mỡ và xơ gan. Một số nghiên cứu quy mô lớn cũng cho thấy những người duy trì thói quen uống cà phê điều độ có nguy cơ tử vong sớm do nhiều nguyên nhân thấp hơn so với những người không uống.

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Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3-5 cốc cà phê pha thông thường (tùy loại và cách pha). Nếu bạn chỉ uống một cốc mỗi ngày, lượng caffeine thường nằm trong khoảng 80-150 mg, thấp hơn khá nhiều so với ngưỡng khuyến nghị.

Tuy nhiên, khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người là khác nhau. Một số người chỉ cần một lượng nhỏ đã có thể cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực hoặc mất ngủ.

Những lời khuyên dành cho người uống một cốc cà phê mỗi ngày

Đừng uống khi bụng hoàn toàn trống rỗng nếu bạn dễ bị khó chịu dạ dày

Caffeine có thể kích thích tiết axit dạ dày ở một số người. Nếu thường xuyên bị ợ nóng, đau dạ dày hoặc trào ngược, bạn nên ăn nhẹ trước khi uống hoặc chuyển sang uống sau bữa sáng. Những người có bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản (GERD) cũng nên theo dõi xem cà phê có làm triệu chứng nặng hơn hay không.

Hạn chế uống quá muộn trong ngày

Caffeine có thời gian bán hủy khoảng 3-7 giờ, nghĩa là một lượng đáng kể vẫn còn trong cơ thể nhiều giờ sau khi uống. Theo các chuyên gia về giấc ngủ của Mayo Clinic, bạn nên tránh uống cà phê vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối nếu bạn dễ mất ngủ. Nhiều người có thể ngủ ngon hơn nếu ngừng uống cà phê ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ.

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Đừng để đường và kem làm mất lợi ích của cà phê

Một cốc cà phê đen gần như không chứa calo. Ngược lại, các loại cà phê pha nhiều đường, siro, kem béo hoặc topping có thể chứa hàng trăm calo và lượng đường bổ sung cao. Việc tiêu thụ thường xuyên những loại đồ uống này có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và tiểu đường. Nếu có thể, hãy giảm dần lượng đường hoặc lựa chọn cà phê ít đường hơn.

Chú ý nếu bạn bị tăng huyết áp

Caffeine có thể làm huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn, đặc biệt ở những người ít uống cà phê. Nếu bạn đang bị tăng huyết áp hoặc có bệnh tim mạch, nên trao đổi với bác sĩ về lượng caffeine phù hợp, thay vì tự ý cắt bỏ hoàn toàn.

Không nên dùng cà phê để thay thế giấc ngủ

Cà phê giúp tăng sự tỉnh táo nhưng không thể thay thế một giấc ngủ chất lượng. Việc liên tục dùng caffeine để chống lại tình trạng thiếu ngủ có thể khiến cơ thể rơi vào vòng luẩn quẩn: ngủ ít - uống nhiều cà phê - tiếp tục khó ngủ.

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Những ai nên thận trọng?

Mặc dù cà phê an toàn với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh khi sử dụng ở mức vừa phải, một số đối tượng vẫn cần thận trọng hơn với caffeine. Những người bị rối loạn nhịp tim, rối loạn lo âu nặng, thường xuyên mất ngủ hoặc mắc trào ngược dạ dày nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định lượng caffeine phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cũng cần hạn chế lượng caffeine theo khuyến cáo của bác sĩ. Người đang sử dụng các loại thuốc có khả năng tương tác với caffeine cũng nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi duy trì thói quen uống cà phê hằng ngày.

(Tổng hợp)