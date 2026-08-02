Lời khuyên cho 3 con giáp may mắn nhất ngày Chủ nhật 2/8/2026

Theo tử vi học, ngày Chủ nhật 2/8 sẽ mang lại những may mắn về tài chính cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày Chủ nhật 2/8/2026, tức ngày 20 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, trục năng lượng chuyển dịch mạnh mẽ khi Thổ khí của thiên can Mậu nuôi dưỡng và sinh vượng cho Kim khí của địa chi Thân.

Cụ thể, ngày Mậu Thân mang nạp âm Đại Trạch Thổ, tức là vùng đất đầm lầy rộng lớn, màu mỡ và chứa đựng nguồn dinh dưỡng vô tận cho vạn vật sinh sôi. Khác với những thế đất khô cằn, luồng sinh khí Thổ vượng này có khả năng bao dung, tích lũy và chuyển hóa mọi nguồn năng lượng xung quanh thành tài sản vững chãi.

Trong ngày này, năng lượng của Đại Trạch Thổ giúp tâm trí con người trở nên điềm đạm, kiên định và có xu hướng ưu tiên cho những kế hoạch tích lũy dài hạn. Đây chính là thời điểm hoàng kim để bạn đặt những viên gạch đầu tiên cho các dự án lớn, củng cố nền tảng tài chính và tạo dựng sự giàu sang bền vững như bàn thạch.

Tử vi học có nói, ngày Mậu Thân sẽ mang tài lộc và may mắn đến cho 3 con giáp dưới đây.



🌟 Con giáp tuổi Tý: Thủy triều hội tụ - Tài lộc dâng cao

Người tuổi Tý sẽ là con giáp bước vào ngày Chủ nhật, 2/8 với tâm thế hanh thông rực rỡ nhờ cục diện Tam Hợp Tý – Thân nâng đỡ vận trình.



(Ảnh minh họa)



Kim khí vượng từ địa chi ngày đóng vai trò như nguồn nước ngầm vô tận, liên tục bơm đầy nguồn năng lượng tươi mới vào cung tài lộc của bản mệnh. Mọi kế hoạch giao thương, đầu tư hay thu hồi nợ cũ của bạn trong ngày hôm nay đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

Quyết định mua sắm tài sản có giá trị lớn hoặc dốc vốn làm ăn của tuổi Tý được quý nhân soi đường, giúp đi trước đối thủ một bước vững vàng. Tài khoản của con giáp này liên tục nhảy số giúp tuổi Tý tháo gỡ mọi áp lực chi tiêu và có thể thong dong tận hưởng ngày nghỉ trọn vẹn. Hãy tự tin thực hiện các ý tưởng sáng tạo độc đáo của mình, bởi tạo hóa đang mở toang kho báu phú quý dành riêng cho bạn.

🌟 Con giáp tuổi Thìn: Long vân gặp hội - Phú quý tự lai

Sự xuất hiện của mối quan hệ Tam Hợp biến ngày Mậu Thân thành một bệ phóng phong thủy hoàn hảo cho con giáp tuổi Thìn tích lũy của cải.



(Ảnh minh họa)

Thổ khí của thiên can Mậu đồng hành và củng cố thêm nội lực, giúp bản mệnh đưa ra những phán đoán đầu tư vô cùng chính xác, sắc bén. Những người làm kinh doanh tự do đón nhận lượng khách hàng bùng nổ, doanh thu ngày cuối tuần tăng trưởng vượt bậc so với dự kiến.

Bạn không chỉ may mắn ở nguồn thu chính mà còn dễ nhận được những khoản quà tặng, lộc ăn uống bất ngờ từ người thân hay đối tác thân thiết. Uy tín cá nhân tăng cao giúp tuổi Thìn dễ dàng thuyết phục được các khách hàng khó tính, đặt nền móng cho các hợp đồng béo bở sắp tới. Con giáp này hãy mở rộng tâm thế đón nhận dòng chảy thịnh vượng này và trích một phần thành quả để tự thưởng cho những nỗ lực của bản thân.

🌟 Con giáp tuổi Tỵ: Lục Hợp hóa cát - Biến nguy thành cơ

Dưới sự che chở của cục diện Lục Hợp Tỵ – Thân, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp trải qua một ngày Chủ nhật đầy ắp niềm vui và cơ duyên tiền bạc bất ngờ.



(Ảnh minh họa)

Dù có một vài áp lực nhỏ từ tính chất Tương Hình ngầm, nhưng sức mạnh của Lục Hợp vẫn là dòng chủ lưu giúp bạn hóa giải mọi rắc rối một cách ngoạn mục. Bản mệnh sở hữu nhãn quan sắc bén, dễ dàng nhận ra những lối đi riêng đầy tiềm năng mà người khác thường bỏ qua trên thương trường.

Dòng tiền lưu thông vô cùng hanh thông, mang lại nguồn lợi nhuận đều đặn từ các dự án tay trái hoặc danh mục đầu tư ngắn hạn. Người làm công ăn lương cũng có một ngày nghỉ an yên khi các rắc rối công việc cũ được giải quyết triệt để dưới sự hỗ trợ của cộng sự. Con giáp tuổi Tỵ hãy nắm bắt thật chặt khoảng thời gian hoàng kim này để thiết lập một kế hoạch tài chính thông minh, bảo toàn phước lộc dài lâu.

* Lưu ý chung:



Dù đón nhận cơn mưa tài lộc hanh thông trong ngày Mậu Thân, ba con giáp tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ vẫn cần cẩn trọng trước năng lượng Đại Trạch Thổ quá vượng dễ gây ra tâm lý bảo thủ, trì trệ trong việc đổi mới tư duy. Bản chất của vùng đất đầm lầy tuy màu mỡ nhưng nếu tích tụ quá nhiều nước mà không có lối thoát sẽ dễ biến thành vũng bùn tù hãm, nhắc nhở bạn cần biết chia sẻ lợi nhuận và tránh ôm đồm quá nhiều tham vọng cùng lúc.

Ngày Mậu Thân mang địa chi Thân gặp năm Ngọ tuy không xung đột trực tiếp nhưng tính chất Thổ vượng dễ khiến bản mệnh nảy sinh sự chủ quan, lơ là trước các điều khoản bảo hiểm hoặc giấy tờ tài chính quan trọng. Việc duy trì thái độ cởi mở, sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản biện và kiểm soát tốt lòng tham sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng giúp bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả lao động của mình. Hãy ưu tiên giải quyết các công việc liên quan đến hợp đồng vào khung giờ hoàng đạo buổi sáng, đồng thời thắt chặt chi tiêu cuối tuần để ngày vui được khép lại trong sự viên mãn và bình an.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

