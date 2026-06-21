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Lời khai của nghi phạm trong vụ sát hại bé gái 12 tuổi rồi giấu thi thể dưới giếng nước ở Đắk Lắk

Phạm Trang (t/h)
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Nghi ngờ bé gái 12 tuổi còn nợ tiền không trả, nam thanh niên 20 tuổi ở Đắk Lắk khai đã hẹn gặp nạn nhân, dùng mũ bảo hiểm tấn công rồi phi tang thi thể xuống giếng nước trong rẫy cà phê.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng khiến một bé gái 12 tuổi tử vong xảy ra tại xã Pơng Drang.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người lao động, khoảng 18 giờ ngày 20-6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận trình báo của bà H. (41 tuổi, ngụ thôn 4, xã Pơng Drang) về việc con gái là cháu M.K.H. (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương triển khai tìm kiếm, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác minh tung tích cháu bé. 

Khu vực tìm được thi thể cháu H (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày, cháu H. xuất hiện trên xe máy điện cùng một thanh niên.

Qua xác minh, người nghi vấn là P.B.N. (20 tuổi, ngụ thôn 9, xã Pơng Drang). Thanh niên này được mời đến làm việc nhưng ban đầu quanh co, không thừa nhận hành vi liên quan.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Pơng Drang phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng nước nằm trong rẫy cà phê của gia đình N..

Trước các chứng cứ thu thập được, N. đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

VTC News cho biết, theo lời khai ban đầu, do cho rằng cháu H. còn nợ tiền nhưng không trả, N. hẹn gặp rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân. Khi thấy cháu H. bất tỉnh, đối tượng đưa nạn nhân đến khu vực giếng nước trong rẫy cà phê và thả xuống.

Sau khi gây án, N. lấy xe máy điện của cháu H. mang đi cầm cố, lấy 8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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