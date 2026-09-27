Lợi ích sức khỏe khi thường xuyên ăn gừng

Gừng không chỉ là gia vị thường dùng trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, mà việc ăn gừng sống thường xuyên còn giúp dưỡng sinh.

Ăn gừng sống thường xuyên giúp dưỡng sinh. (Ảnh: ITN)

Gừng có nhiều công dụng như làm ấm cơ thể, giảm hiện tượng tay chân lạnh, giảm triệu chứng đau bụng kinh. Ngoài ra, nếu thường xuyên bổ sung gừng vào thực đơn hằng ngày, bạn sẽ nhận được những lợi ích sức khỏe bất ngờ dưới đây:

Trị thâm mụn và nám da

Bụi bẩn trong không khí dễ bám vào da, gây mụn. Khi mụn trên da hết viêm, thường dẫn đến tình trạng sạm màu, thâm và xỉn rất mất thẩm mỹ.

Gừng chứa một số thành phần tinh dầu thực vật, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng tốc độ phục hồi tổn thương da, hỗ trợ trị thâm mụn và nám da.

Khử trùng giải độc, giảm sưng và đau

Nghiên cứu khoa học phát hiện rằng gừng có tác dụng giống như một số loại kháng sinh, đặc biệt hiệu quả với vi khuẩn Salmonella. Trong điều kiện thời tiết nóng, thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn và sinh sôi nhanh, dễ gây viêm dạ dày ruột cấp tính.

Chiết xuất gừng có khả năng ức chế nấm trên da và tiêu diệt trùng roi âm đạo rõ rệt, có thể chữa các loại mụn nhọt và áp xe. Ngoài ra, dùng nước gừng để súc miệng cũng chữa hôi miệng và viêm quanh răng.

Mát gan, khỏe tỳ, tăng cảm giác thèm ăn

Do một số bệnh lý, tiết nước bọt và dịch vị của cơ thể giảm, từ đó ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Nếu bạn ăn vài lát gừng trước bữa ăn, có thể kích thích tiết nước bọt, dịch vị và dịch tiêu hóa, tăng nhu động ruột, giúp tăng cảm giác thèm ăn.

Ăn vài lát gừng trước bữa ăn giúp kích thích tiết nước bọt, đó chính là lý do mà người xưa thường nói “mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng”, “cơm không ngon, hãy ăn gừng”.

Chống lão hóa

Gừng nổi tiếng với vị cay của nó. Ngoài tác dụng làm mát, chất kích thích vị giác này còn tạo ra các chất chống oxy hóa.

Khi nó đi vào cơ thể, tức là các chất chống oxy hóa sẽ phát huy tác dụng, ngăn ngừa sự lão hóa của các tế bào trong cơ thể, giúp da mịn màng và có hiệu quả chống lão hóa tốt.

Kháng khuẩn

Gừng còn có tác dụng kháng khuẩn rất mạnh, chống lại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và cũng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là đối với vi khuẩn Salmonella thì rất hiệu quả.

Vì vậy, nếu cơ thể bị vi khuẩn tấn công hoặc khi có các bệnh khác nhau, chúng ta nên ăn gừng để giảm bớt và ức chế, hiệu quả rất tốt.

Trừ ẩm và tán hàn

Nhiều người vẫn thường ăn một số loại thực phẩm sống, lạnh, tính hàn, hoặc ở trong phòng điều hòa quá lâu. Điều này sẽ dẫn đến việc tích tụ nhiều khí hàn ẩm trong cơ thể, làm cơ thể chịu gánh nặng, cảm thấy mệt mỏi, uể oải, cơ thể trở nên yếu ớt.

Những trường hợp này nên duy trì thói quen uống nước gừng hoặc ăn một chút gừng mỗi ngày, giúp loại bỏ khí hàn ẩm dư thừa trong cơ thể, giảm tình trạng tay chân lạnh, đau bụng kinh, bụng dưới tích mỡ, khiến cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

Bốn kiêng kỵ khi ăn gừng

Không ăn gừng bị thối

Gừng bị thối sẽ sinh ra một chất độc rất mạnh, có thể làm tế bào gan biến đổi, hoại tử, dẫn đến ung thư gan, ung thư thực quản...

Kiêng ăn gừng quá nhiều

Khi ăn gừng, nhất định phải chú ý không nên dùng quá nhiều, nếu không dễ gây cảm giác khát, miệng khô, đau họng, nóng rát trong ngực. Đặc biệt là vào mùa hè, thời tiết vốn nóng bức, nếu ăn nhiều gừng rất dễ gây ra các triệu chứng khó chịu.

Người bị táo bón không nên ăn gừng

Nếu lúc này ăn gừng, triệu chứng sẽ nặng hơn. Gừng nên ăn tươi, gừng đã bị hỏng thì không nên ăn, ngay cả khi ăn cũng không có tác dụng gì mà còn ảnh hưởng tới mùi vị.

Người bị rụng tóc khi dùng gừng cần chú ý

Nhiều người hay dùng gừng ngoài da để trị rụng tóc, thực ra, gừng tính ấm, vị cay, thật sự có thể tăng tuần hoàn máu cục bộ, kích thích nang tóc mở ra, giúp tóc mọc lại.

Nhưng cần lưu ý rằng rụng tóc thuộc bệnh nhiệt, dùng gừng lâu sẽ sinh nhiệt, dùng thuốc tính nhiệt chữa bệnh nhiệt sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc của đông y là “bệnh nhiệt dùng thuốc lạnh”, do đó, người bị rụng tóc không nên dùng gừng quá nhiều.