Lợi ích khi uống nước vo gạo

Có rất nhiều lợi ích của nước vo gạo mà chúng ta có thể tận dụng để chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là cách nó có thể giúp bạn.

Trong khi nhiều người đổ bỏ nước vo gạo, bạn có biết rằng loại nước này thực sự rất tốt cho sức khỏe? Đúng vậy, có nhiều lợi ích của nước vo gạo góp phần vào sức khỏe tổng thể của bạn. Nó không chỉ giúp bạn khỏe mạnh từ bên trong mà còn rất tốt cho làn da của bạn. Chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng và hợp chất thiết yếu, phương pháp đơn giản và tiết kiệm này đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ ở các nền văn hóa châu Á cho nhiều mục đích sức khỏe khác nhau. Từ mái tóc khỏe mạnh, nuôi dưỡng làn da, đến cải thiện tiêu hóa cũng như sức khỏe đường ruột, lợi ích của nước vo gạo là vô cùng lớn.

Nước vo gạo là gì và cách chuẩn bị như thế nào?

Nước vo gạo là nước bạn thu được trước khi đưa gạo sạch vào nồi nấu cơm. Để thu được nước vo gạo chuẩn sạch, an toàn, bạn cần vo nhẹ qua nước đầu rồi đổ bỏ, sau đó lấy nước vo gạo lần 2 để sử dụng.

7 lợi ích của nước vo gạo bạn cần biết

Khi nói đến lợi ích của nước vo gạo, có rất nhiều cách mà loại thức uống này có thể giúp bạn. Dưới đây là những gì xảy ra khi bạn uống nó:

1. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Một trong những lợi ích lớn nhất của nước vo gạo là nó có thể giúp ích cho quá trình tiêu hóa. Theo nghiên cứu năm 2021 được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia, nước vo gạo chứa tinh bột, được biết đến với đặc tính làm dịu có thể giúp giảm các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bạn bị tiêu chảy hoặc đau bụng, uống nước vo gạo, ở dạng pha loãng, có thể giúp ích. Tinh bột hoạt động như một chất kết dính, giúp giảm bớt sự khó chịu và thúc đẩy môi trường đường ruột ổn định hơn.

2. Bù nước

Khi nói về lợi ích của nước vo gạo, chúng ta không thể quên đặc tính bù nước của nó. Sau khi bị ốm hoặc hoạt động thể chất mạnh, việc bù nước đúng cách là rất cần thiết. Nước vo gạo cung cấp sự cân bằng điện giải tự nhiên, là lựa chọn lý tưởng để bù nước. Loại nước này giúp phục hồi lượng chất lỏng và khoáng chất đã mất, ngăn ngừa tình trạng mất nước và mệt mỏi.

3. Chăm sóc da

Bạn cũng có thể tận dụng những lợi ích của nước vo gạo bằng cách thêm nó vào quy trình chăm sóc da của mình. Nước vo gạo rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có thể mang lại những hiệu quả tuyệt vời cho làn da. Nó đã được sử dụng như một phương pháp làm đẹp truyền thống ở nhiều quốc gia châu Á để có được làn da mịn màng và rạng rỡ.

Bạn có thể sử dụng nước vo gạo như một loại toner, nhẹ nhàng chấm lên mặt bằng bông gòn hoặc dùng nó để ngâm mình thư giãn, làm dịu các tình trạng da bị kích ứng như chàm hoặc cháy nắng.

4. Chăm sóc tóc

Khi nói đến lợi ích của nước vo gạo, việc thêm nó vào quy trình chăm sóc tóc của bạn cũng có thể mang lại những hiệu quả tuyệt vời. Nuôi dưỡng tóc bằng nước vo gạo có thể cải thiện độ chắc khỏe và vẻ ngoài của tóc. Các axit amin có trong nước vo gạo giúp phục hồi các nang tóc bị hư tổn và giảm gãy rụng tóc. Sau khi gội đầu, hãy xả tóc với serum nước vo gạo để tăng độ bóng và sức khỏe tổng thể của tóc. Để có thêm lợi ích, bạn cũng có thể sử dụng nước vo gạo lên men, vì nó làm tăng nồng độ chất dinh dưỡng và tăng cường các đặc tính nuôi dưỡng của nó.

5. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Một trong những lợi ích lớn nhất của nước vo gạo là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch mạnh mẽ rất quan trọng để phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe tối ưu. Một nghiên cứu năm 2022 được Viện Y tế Quốc gia công bố cho biết nước vo gạo chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, chẳng hạn như vitamin B, sắt, kẽm và magiê, hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch. Thường xuyên uống nước vo gạo có thể giúp củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

6. Giảm đau bụng kinh

Một trong những lợi ích thú vị nhất của nước vo gạo là nó có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả cho chứng đau bụng kinh. Một nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia công bố cho rằng đối với phụ nữ bị đau bụng kinh, nước vo gạo có thể là một phương pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh. Đặc tính thư giãn của nước vo gạo có thể giúp làm dịu các cơn co thắt cơ và giảm đau trong kỳ kinh nguyệt. Hãy uống một cốc nước vo gạo ấm khi bạn cảm thấy khó chịu để cảm thấy dễ chịu hơn.

7. Quản lý cân nặng

Nước vo gạo cũng có thể được sử dụng để giảm cân. Nếu bạn đang muốn giảm cân, nước vo gạo có thể hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân của mình. Nước vo gạo ít calo và có thể là một lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại đồ uống có đường. Uống nước vo gạo có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm bớt sự cám dỗ ăn vặt giữa các bữa ăn.

Tác dụng phụ của việc uống quá nhiều nước vo gạo

Mặc dù những lợi ích của nước vo gạo đối với sức khỏe có thể khiến bạn muốn uống loại đồ uống này mỗi ngày, nhưng cũng có khả năng xảy ra một số tác dụng phụ khi sử dụng hoặc tiêu thụ quá nhiều. Táo bón có thể là một hậu quả của việc uống quá nhiều nước vo gạo.

Không nên uống quá nhiều nước vo gạo vì loại nước này chứa hàm lượng tinh bột cao. Nếu bị dị ứng với gạo, bạn có thể gặp các triệu chứng như nổi mề đay, sưng tấy hoặc các phản ứng dị ứng khác. Việc tiêu thụ một lượng lớn nước vo gạo cũng có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng khoáng chất. Người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường cũng nên hạn chế uống quá nhiều nước vo gạo, do hàm lượng carbohydrate cao có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Health shots)