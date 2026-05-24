Lợi ích khi trồng cây nguyệt quế

Không cần sở hữu sân vườn rộng lớn, chỉ một góc ban công hay khoảng hiên nhỏ cũng đủ để nhiều người trồng thêm vài chậu cây xanh nhằm tạo cảm giác thư giãn cho không gian sống. Trong số những loại cây vừa có hương thơm dễ chịu vừa mang vẻ đẹp thanh nhã, nguyệt quế là cái tên được nhiều gia đình yêu thích. Loài cây này không quá rực rỡ nhưng lại tạo sức hút riêng nhờ những chùm hoa trắng nhỏ, mùi thơm nhẹ và khả năng thích nghi khá tốt với môi trường sống hiện đại. Ngoài tác dụng làm cảnh, nguyệt quế còn mang đến nhiều lợi ích thực tế mà không phải ai cũng biết.

1. Giúp không gian sống thơm mát tự nhiên

Điểm khiến nhiều người yêu thích nguyệt quế chính là hương thơm đặc trưng của hoa. Mùi thơm không quá nồng mà nhẹ nhàng, thanh mát và lan tỏa khá dễ chịu vào buổi tối hoặc sáng sớm. Khi cây ra hoa, khu vực ban công, sân nhà hay cửa sổ thường có cảm giác thư thái hơn hẳn. So với các loại xịt phòng hoặc tinh dầu tạo mùi nhân tạo, hương thơm từ nguyệt quế tạo cảm giác tự nhiên và dễ chịu hơn nhiều. Đây cũng là lý do nhiều người thích đặt cây gần cửa ra vào, sân trước hoặc khu vực nghỉ ngơi để không gian luôn có mùi thơm nhẹ thoang thoảng.

2. Tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà

Nguyệt quế có dáng cây khá đẹp với tán lá xanh quanh năm, cành nhỏ gọn và hoa trắng nổi bật. Dù trồng chậu hay trồng đất, cây vẫn tạo cảm giác tinh tế và sạch mắt. Loại cây này phù hợp với nhiều phong cách nhà ở khác nhau, từ nhà phố hiện đại đến sân vườn truyền thống. Nếu được cắt tỉa thường xuyên, nguyệt quế còn có thể tạo dáng bonsai hoặc làm hàng rào xanh rất đẹp. Một chậu nguyệt quế đặt ở ban công hoặc gần cửa sổ thường giúp không gian trông mềm mại và có sức sống hơn đáng kể.

3. Mang ý nghĩa phong thủy tích cực

Trong quan niệm dân gian, nguyệt quế thường gắn với hình ảnh chiến thắng, thành công và danh dự. Từ lâu, vòng nguyệt quế đã được xem là biểu tượng của sự vinh quang và nỗ lực đạt thành tựu. Nhiều gia đình trồng nguyệt quế với mong muốn mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc và học tập. Ngoài ra, cây xanh quanh nhà cũng được cho là giúp không gian hài hòa và tạo cảm giác dễ chịu về mặt tinh thần. Tuy phong thủy mang tính tham khảo, nhưng việc chăm sóc cây xanh mỗi ngày cũng là cách giúp nhiều người thư giãn và cảm thấy tích cực hơn.

4. Có khả năng thích nghi khá tốt, không quá khó chăm

Nguyệt quế không phải loại cây quá "khó tính". Nếu được trồng ở nơi có nắng và đất thoát nước tốt, cây có thể sinh trưởng ổn định trong thời gian dài. Cây khá hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, đặc biệt phát triển tốt ở khu vực có ánh sáng tự nhiên. Người trồng không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ đất đủ ẩm và cắt tỉa định kỳ để cây ra tán đẹp hơn. Ngoài ra, nguyệt quế cũng có thể trồng chậu nên phù hợp với cả những căn hộ có diện tích nhỏ.

5. Giúp tạo cảm giác thư giãn sau giờ làm việc

Nhiều người trồng cây không chỉ để làm đẹp mà còn xem đó là cách giảm căng thẳng sau một ngày bận rộn. Với nguyệt quế, việc ngắm lá xanh, chăm cây hoặc tận hưởng mùi hương nhẹ từ hoa có thể giúp tinh thần dễ chịu hơn phần nào. Đặc biệt vào buổi tối, khi không khí mát hơn, hương hoa nguyệt quế thường thơm rõ hơn và tạo cảm giác khá thư thái. Đây cũng là lý do nhiều người thích đặt cây gần khu vực uống trà, đọc sách hoặc nghỉ ngơi.

Một vài lưu ý khi trồng nguyệt quế

Để cây phát triển khỏe và ra hoa đều hơn, nên chú ý:

- Đặt cây ở nơi có ánh nắng tự nhiên

- Không tưới quá nhiều khiến rễ bị úng

- Cắt tỉa cành thường xuyên để cây gọn đẹp

- Kiểm tra sâu bệnh ở lá, đặc biệt vào mùa mưa.