Mưa giông dữ dội kèm lốc xoáy hiếm gặp quét qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, nhiều khu dân cư và trường đại học hư hại nghiêm trọng.

Tính đến 0h20 ngày 7/7 (giờ địa phương), mưa giông dữ dội và gió mạnh tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã khiến 14.600 người bị ảnh hưởng, 11 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 331 người bị thương. Công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương, trong khi chính quyền địa phương vẫn tiếp tục thống kê đầy đủ thiệt hại, theo Tân Hoa Xã.

Nhiều người dân địa phương cho biết họ hoàn toàn bất ngờ khi lốc xoáy xuất hiện, bởi đây là hiện tượng thời tiết cực kỳ hiếm gặp tại Hồ Bắc. Nhiều tòa nhà, nhà dân và công trình công cộng đã bị hư hại nghiêm trọng.

Từ ngày 6 đến 7/7, các thành phố Hoàng Thạch (Huangshi), Hoàng Cương (Huanggang), Ngạc Châu (Ezhou) và Hàm Ninh (Xianning) hứng chịu mưa giông kèm gió mạnh. Tại 53 thị trấn, sức gió đạt cấp 8 đến cấp 13, khiến 14.600 người bị ảnh hưởng và 331 người bị thương. Hai địa phương ghi nhận gió cấp 13, trong khi lốc xoáy xuất hiện tại một số khu vực. Hiện 246 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Nguồn: CNA

Theo dữ liệu thời tiết thời gian thực của Hồ Bắc, tính đến 11h ngày 8/7, trong vòng 18 giờ trước đó, cơ quan khí tượng trên toàn tỉnh đã phát đi hàng loạt cảnh báo thời tiết. Dù một số cảnh báo đã hết hiệu lực, vẫn còn 86 cảnh báo đang được duy trì, chủ yếu liên quan đến mưa lớn, thời tiết đối lưu mạnh và gió giật. Nhà chức trách kêu gọi người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình lũ lụt để chủ động phòng tránh.

Sau thiên tai, gần 3.000 nhân viên thuộc nhiều lực lượng đã được điều động tới thành phố Hoàng Cương để tham gia cứu hộ và cứu trợ. Riêng tại quận Hoàng Châu (Huangzhou), 103 người thuộc 81 hộ dân sống trong các khu nhà xuống cấp hoặc có nguy cơ cao đã được sơ tán và bố trí nơi ở an toàn.

Theo CCTV News, mưa giông và gió mạnh tại quận Hoàng Châu khiến nhiều cây xanh bị bật gốc, gây thương vong trong các khu dân cư, đồng thời làm hư hỏng ô tô và nhiều cửa hàng.

Những hình ảnh ghi lại hiện trường sau cơn lốc xoáy

Tại thành phố Ngạc Châu, chính quyền đã ban hành cảnh báo đỏ về thời tiết đối lưu mạnh từ 19h ngày 6/7. Đến 5h10 sáng 7/7, thống kê sơ bộ cho thấy 428 người bị ảnh hưởng, 5 người thiệt mạng và 178 người đã được sơ tán. Tổng cộng 155 hộ gia đình với 378 căn nhà bị hư hại.

Nhiều đoạn video do người dân đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một vòi rồng hình nêm hình thành tại Ngạc Châu, sau đó vượt qua sông Dương Tử, quét qua khu công viên đất ngập nước ở Hoàng Châu rồi lao vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hoàng Cương. Hình ảnh cho thấy nhiều cửa kính bị vỡ, cơ sở vật chất bên trong bị tàn phá nghiêm trọng và một phần mái công trình bị sập.

Sally, một sinh viên của trường, cho biết cô đang ở trong ký túc xá khi lốc xoáy ập đến.

"Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy các mảng tường bên ngoài rơi xuống, cây ven đường gãy đổ, sau đó nghe thấy mọi người hét lớn ngoài hành lang", cô kể.

Ban đầu, Sally tưởng xảy ra động đất vì lốc xoáy gần như chưa từng xuất hiện ở Hồ Bắc.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đó có thể là lốc xoáy."

Ba người bạn cùng phòng của cô quá hoảng sợ nên không dám rời khỏi phòng. Điện chỉ được khôi phục vào sáng hôm sau, đồng nghĩa khu vực này mất điện hơn 12 giờ.

Một sinh viên khác đang học trong thư viện khi thiên tai xảy ra đã chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, cho thấy nhiều sinh viên bị kính vỡ cứa vào người và phải nhập viện điều trị.

Không chỉ khuôn viên trường học, nhiều khu dân cư lân cận cũng chịu thiệt hại nặng.

Ông Zou, sống tại tầng 10 khu chung cư Linglong gần trường, kể rằng khoảng 20h, sấm sét và gió mạnh bất ngờ dữ dội hơn, sau đó ông nghe thấy tiếng kính vỡ.

"Khi bước ra khỏi phòng ngủ, cả bốn ô cửa kính ban công đều vỡ tung, khung cửa cũng bị sập. Chiếc tủ lạnh bị gió thổi văng từ trong bếp ra tận cửa chính, cánh tủ bị bật tung và nhiều đồ nội thất hư hỏng nặng", ông nói.

Ông Zou cho biết thời gian gần đây thường xuyên theo dõi các bản tin về thời tiết cực đoan tại miền Nam và miền Trung Trung Quốc cũng như bão Meisak, nhưng chưa bao giờ nghĩ lốc xoáy lại xuất hiện tại nơi mình sinh sống.

"Khu vực này thường có mưa lớn, nhưng lốc xoáy thì cực kỳ hiếm."

Theo báo Hồ Bắc, bà Vương Hiểu Linh, chuyên gia khí tượng trưởng của Cơ quan Khí tượng Hồ Bắc, cho biết lốc xoáy là hiện tượng rất hiếm tại địa phương. Trước đó, lần gần nhất Hồ Bắc ghi nhận lốc xoáy là ngày 14/5/2021 tại quận Thái Điện (Caidian), thành phố Vũ Hán.

Theo chuyên gia, lốc xoáy lần này hình thành do sự kết hợp của nhiều hệ thống thời tiết. Hoàn lưu còn sót lại của bão Meisak tương tác với dải mưa mùa mận tại Hồ Bắc, tạo ra luồng không khí nóng ẩm rất mạnh. Đồng thời, một vùng xoáy lạnh từ Đông Bắc Trung Quốc di chuyển xuống phía nam, đưa khối không khí lạnh tràn vào khu vực. Sự va chạm giữa hai khối không khí nóng và lạnh, kết hợp với hiện tượng đứt gió theo phương thẳng đứng giữa tầng thấp và tầng cao của khí quyển, đã tạo nên dòng khí xoáy và hình thành lốc xoáy.

Bà Vương cũng giải thích rằng dù gió giông có thể làm đổ cây và tốc mái nhà, lốc xoáy có sức tàn phá lớn hơn rất nhiều. Lốc xoáy lần này tạo ra sức gió cấp 13, tương đương khoảng 40 m/giây. Áp suất cực thấp ở tâm lốc tạo ra lực hút cực mạnh, đủ sức lật nhào các phương tiện nhiều tấn, trong khi cành cây, ngói lợp hay các mảnh kim loại bị cuốn theo trở thành những vật thể nguy hiểm bay với tốc độ rất lớn.

Nguồn: Global Times