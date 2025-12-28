Loại thịt "số 1" cho mùa đông: cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng dạ dày, chợ Việt bán rất nhiều

Cứ trời trở lạnh là nhiều người lại đặc biệt thèm những món “ăn chắc dạ”. Thịt cừu thì có tác dụng làm ấm cơ thể nhưng ăn nhiều dễ gây nóng trong, bốc hỏa. Thịt heo béo ngậy, thơm ngon nhưng lại khiến không ít người lo ngại vì quá nhiều mỡ.

Thực ra, trong các loại thịt quen thuộc hằng ngày, có một loại thịt tính vị ôn hòa, bồi bổ mà không gây nóng, giàu dinh dưỡng nhưng không ngấy, rất phù hợp để làm “chủ lực” cho việc bồi bổ mùa đông. Đó chính là thịt bò.

Theo quan niệm ẩm thực truyền thống, thịt bò có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí huyết, mạnh gân xương. So với thịt cừu dễ gây nhiệt hay thịt heo dễ gây ì trệ, thịt bò mang lại nguồn năng lượng ổn định, nuôi dưỡng cơ thể một cách bền bỉ. Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, thịt bò giàu protein chất lượng cao, sắt và kẽm, giúp duy trì chức năng cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách, thịt bò rất dễ bị dai, khô, làm phí nguyên liệu ngon. Vì vậy, dưới đây là ba cách nấu gồm xào nhanh, hầm chậm và nấu thanh nhẹ, giúp phát huy trọn vẹn vị ngọt, độ mềm và sự “mát lành” của thịt bò. Ba món này kết hợp lại giống như một “liệu trình bồi bổ” cho cơ thể, từ bổ sung nhanh năng lượng, nuôi dưỡng nền tảng, đến làm ẩm và điều hòa, giúp cơ thể vững vàng vượt qua mùa lạnh.

Món thứ nhất là thịt bò xào rau mùi, phù hợp khi tay chân lạnh, dễ mệt, hụt hơi hoặc cần hồi phục nhanh sau giờ làm việc căng thẳng. Rau mùi có mùi thơm đặc trưng, theo Đông y giúp kích thích tiêu hóa, làm tỉnh tỳ vị. Kết hợp với thịt bò bổ khí huyết, món ăn này vừa “đánh thức” cơ thể vừa giúp dưỡng chất được hấp thu nhanh hơn. Bí quyết của món nằm ở chữ “nhanh”: lửa lớn, xào trong vài phút để giữ được độ mềm của thịt và mùi thơm tươi của rau.

Để thịt bò không bị dai, điều quan trọng đầu tiên là cách cắt. Thịt bò phải được cắt ngược thớ để làm đứt sợi cơ. Sau đó, ướp thịt với xì dầu, tiêu trắng, chút rượu nấu ăn và đặc biệt thêm một đến hai thìa nước hoặc nước gừng hành, bóp đều cho thịt hút hết nước. Cuối cùng cho thêm chút bột năng và dầu ăn để khóa ẩm. Khi xào, chảo phải thật nóng, dầu hơi nhiều, cho gia vị thơm vào trước rồi trút thịt bò vào, để yên vài giây cho thịt “se mặt” rồi đảo nhanh. Rau mùi cho vào cuối cùng, đảo vài lượt là tắt bếp. Thịt mềm, thơm, ăn cùng cơm nóng giúp cơ thể như được “sạc năng lượng” tức thì.

Món thứ hai là bò nấu khoai tây, dành cho những lúc ăn uống kém, bụng dễ đầy hơi hoặc cảm giác cơ thể suy nhược, bồi bổ mà sợ “không vào”. Phần bắp bò hoặc nạm bò có cả gân, mỡ và thịt, khi hầm lâu sẽ tiết gelatin làm nước sốt sánh, thịt mềm rục mà không nát. Khoai tây hút trọn tinh chất từ thịt, bở tơi và đậm đà.

Để món này ngon, bò cần được chần từ nước lạnh để loại bỏ tạp chất, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Khi nấu, thắng đường ở lửa nhỏ để tạo màu cánh gián rồi cho thịt bò vào đảo đều. Gia vị chỉ cần đơn giản như gừng, hành, hoa hồi, lá nguyệt quế để giữ hương vị thuần khiết. Nước cho vào một lần phải là nước sôi, ngập mặt thịt, hầm nhỏ lửa khoảng một tiếng rồi mới cho khoai tây vào để tránh bị nát. Thành phẩm là thịt mềm chỉ cần gắp nhẹ là tơi, khoai tây tan trong miệng, ăn vào cảm giác ấm áp, no lâu và rất “đã”.

Món thứ ba là canh thịt bò nấu củ mài (sơn dược), thích hợp với người hay khô miệng, da khô, ngủ không sâu, có cảm giác “nóng âm ỉ”. Đây là món canh bồi bổ theo cách nhẹ nhàng, không gây nóng trong. Dùng thăn bò cắt mỏng, chần nhanh để giữ độ mềm. Củ mài thái lát mỏng, chỉ cần nấu vài phút là bở.

Bí quyết của món canh này nằm ở chữ “nhanh” và “trong”. Thịt bò được cắt ngược thớ, ướp nhẹ với gừng, xì dầu, tiêu và thêm chút nước để giữ độ mềm. Củ mài sau khi gọt vỏ nên ngâm nước để không bị thâm. Khi nấu, cho củ mài vào nước sôi trước, đợi gần chín mới cho thịt bò vào từng lát, đợi vừa đổi màu là tắt bếp. Nêm muối nhẹ, rắc hành hoặc rau mùi là xong. Canh trong veo, vị ngọt thanh tự nhiên, uống vào ấm từ cổ họng xuống dạ dày, hoàn toàn không gây nặng bụng.

Bồi bổ mùa đông không phải cứ ăn thật “nóng”, thật “mạnh” là tốt. Những thực phẩm có tính ôn hòa, nuôi dưỡng bền bỉ như thịt bò mới là lựa chọn lâu dài và thông minh. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, tay chân sẽ ấm hơn, tinh thần tốt hơn, tiêu hóa cũng nhẹ nhàng hơn. Đó mới là cách bồi bổ đúng nghĩa, âm thầm mà hiệu quả, chắc chắn và lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu