Loại rau nhiều vitamin C hơn cả chanh, báo Anh khen nức nở: Người Việt trồng lãi hàng trăm triệu

Mới đây, báo Anh Mirror đưa tin về một loại rau có lượng vitamin C cao bất ngờ. Đáng chú ý, đây là loại rau phổ biến ở Việt Nam, giúp nông dân nhiều nơi kiếm tiền tỷ trên mỗi ha.

Theo Mirror, do có hàm lượng vitamin C cao, loại rau này trở thành lựa chọn hàng đầu để tăng cường hệ miễn dịch trong mùa đông.

Khi thời tiết lạnh giá bắt đầu, nhiều người trong chúng ta phải đối mặt với tình trạng sổ mũi theo mùa và bệnh cúm. Mặc dù nghỉ ngơi có thể giúp ích, vẫn có những bước chúng ta có thể thực hiện để làm giảm triệu chứng hoặc thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ đầu.

Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh đồng nghĩa với việc bạn ít có khả năng bị ốm hơn, và nếu có mắc bệnh, cơ thể bạn cũng sẽ sẵn sàng chống lại bệnh nhanh chóng hơn.

Việc tiêu thụ đủ lượng vitamin C mỗi ngày được cho là giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh. Vitamin C là một phần thiết yếu của bất kỳ chế độ ăn uống cân bằng nào và, cùng với các dưỡng chất khác như vitamin D, kẽm và kali, có thể giúp tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ phổ biến, các loại trái cây họ cam quýt không phải là nguồn duy nhất – thậm chí cũng không phải là nguồn tốt nhất – của vitamin C.

Có một loại rau rất đỗi quen thuộc vượt trội hơn tất cả khi nói đến hàm lượng vitamin C, đó chính là ớt chuông.

Theo Mirror, ớt chuông chứa tới 80,4mg vitamin C trên mỗi 100g, vượt xa chanh, vốn chỉ chứa 53mg cho cùng khối lượng.

Ớt chuông có hàm lượng vitamin C vô cùng dồi dào.

Cam cung cấp 53,2mg vitamin C trên mỗi 100g, trong khi bưởi cung cấp 31,2mg. Việc bổ sung đa dạng các loại trái cây vào chế độ ăn là có lợi, nhưng rõ ràng ớt chuông là một sự bổ sung tuyệt vời. Chỉ với một khẩu phần 50g cũng đã có thể đáp ứng lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày là 40mg.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) nhấn mạnh rằng một chế độ ăn uống cân bằng sẽ cung cấp đủ vitamin C, nhưng vì cơ thể chúng ta không thể dự trữ vitamin này, nên chúng ta cần bổ sung hằng ngày. Các nguồn vitamin C tốt khác bao gồm dâu tây, bông cải xanh và khoai tây.

Ớt chuông giúp nông dân Việt thu hàng trăm triệu

Tin vui là trong những năm gần đây, ớt chuông đã trở thành mặt hàng vô cùng quen thuộc tại Việt Nam, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Trên hệ thống siêu thị Lotte Mart, ớt chuông đỏ Đà Lạt được rao bán với giá 44.500 đồng/500g.

“Ớt chuông đỏ Đà Lạt có hương vị nồng, ớt không cay nồng như các loại ớt khác nhưng lại rất giòn nên rất thích hợp làm nguyên liệu cho các món như xào, gỏi…” Lotte Mart cho biết. “Được trồng theo quy trình đạt tiêu chuẩn tại các nông trại lớn và được chăm sóc tỉ mỉ để thu được những sản phẩm chất lượng nhất. Sản phẩm không chứa các hóa chất, chất kích thích tăng trưởng gây hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.”

Ngoài Đà Lạt, ớt chuông còn được trồng tại nhiều vùng canh tác khác của nước ta. Ví dụ như ở Sơn La, ớt chuông còn đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Trên báo Nông nghiệp và Môi trường, anh Trịnh Việt Cường ở tổ dân phố Chiềng Đi, phường Vân Sơn (Sơn La) chia sẻ anh đã khởi nghiệp với việc trồng ớt chuông trong nhà kính. Trên diện tích 4.500m2 nhà kính, mỗi năm nhóm liên kết của anh Cường sản xuất, cung ứng ra thị trường hơn 30 tấn ớt ngọt, thu nhập 450 triệu đồng.

Anh Trịnh Việt Cường thu hoạch ớt chuông. (Ảnh: Hải Tiến/báo Nông nghiệp và Môi trường)

Ở Bắc Giang, nông dân trồng ớt chuông cũng thu về lợi nhuận tốt. Hợp tác xã (HTX) công nghệ cao Trí Yên cho biết vụ xuân - hè năm 2022, HTX trồng hơn 7 nghìn cây trên diện tích 2.200 m2 (trong nhà màng). Do thời tiết lạnh kéo dài lại được chăm sóc tốt nên bình quân mỗi cây ớt cho 2,5 kg quả, tổng sản lượng đạt hơn 17,5 tấn. Với giá bán dao động từ 60-70 nghìn đồng/kg, trừ chi phí, HTX thu lãi hơn 600 triệu đồng.