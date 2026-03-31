Loại rau "tốt nhất thế giới", giàu chất chống oxy, giảm cholesterol xấu được chuyên gia dinh dưỡng công nhận

Khi được hỏi về loại rau "tốt cho sức khỏe nhất", có lẽ bạn sẽ không nghĩ ngay đến cải xoong.

Thường được xem như một loại rau ăn salad, loại rau nhỏ, có vị cay này thực chất là một thành viên của họ cải – họ hàng của bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn và cải mù tạt.

Theo Daily Mail, tuy trông có vẻ mỏng manh, nhưng cải xoong lại chứa nhiều chất dinh dưỡng một cách đáng ngạc nhiên đối với một loại rau lá xanh nhẹ như vậy. Nó là một nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin A, C và K, cùng với folate và canxi, và giống như các loại rau khác trong họ cải, nó chứa các hợp chất thực vật có liên quan đến tác dụng chống oxy hóa và chống viêm.

Chính nhờ những ưu điểm này mà nó đã được vinh danh là "loại rau tốt cho sức khỏe nhất thế giới" vào tháng 12, sau khi đạt điểm tuyệt đối trong danh sách 41 loại trái cây và rau quả "siêu dinh dưỡng" của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ.

Nhưng nhiều người thường tránh xa rau cải xoong vì không biết phải làm gì với nó.

Chuyên gia dinh dưỡng Nichola Ludlam-Raine chia sẻ với tờ Daily Mail rằng món này thực sự rất đa năng và có rất nhiều cách thú vị để thưởng thức nó.

"Nó rất ngon khi dùng trong salad, xay cùng súp, trộn vào mì ống ngay trước khi ăn, thêm vào bánh mì sandwich, hoặc xay cùng sốt pesto", cô ấy nói. "Loại gia vị này có vị cay nồng, rất hợp khi ăn kèm với trứng, cá hồi và phô mai dê".

Vì sao cải xoong lại tốt cho sức khỏe?

Cải xoong là loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất mà bạn có thể ăn, đó là lý do giúp nó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của CDC, trong khi khoai lang lại xếp ở vị trí cuối cùng.

Mặc dù trông khá nhỏ nhắn, nhưng những thân cây và lá bé xíu ấy lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Ludlam-Raine cho biết: "Rau cải xoong rất giàu vitamin K, vitamin C, vitamin A (dưới dạng beta-carotene), folate và một lượng nhỏ canxi, kali và sắt". Lá cây cũng chứa một hợp chất thực vật tự nhiên gọi là glucosinolate, chất này giải phóng một loại enzyme mạnh gọi là... Myrosinase xuất hiện khi cây được thái nhỏ, nghiền nát hoặc nhai.

Về mặt kỹ thuật, đó là một phần của hệ thống phòng vệ của cây và là thứ tạo nên vị cay đặc trưng của chúng. Myrosinase chuyển hóa glucosinolate thành các hợp chất có hoạt tính sinh học, bao gồm sulforaphane, một chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Cải xoong có khoảng 10-15 kcal trên 100g, không có chất béo và không nhiều chất xơ.

Ludlam-Raine nói thêm: "Một khẩu phần điển hình sẽ là một nắm lớn, khoảng 40-80g, thường được dùng trong salad hoặc bánh mì sandwich. Rau cải xoong có chứa chất xơ nhưng với lượng khiêm tốn do hàm lượng nước cao, vì vậy không thể so sánh với ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu về mặt này".

Cải xoong cũng cóCó khả năng làm giảm cholesterol LDL "xấu" và cải thiện hồ sơ lipid tổng thể, nhưng vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm nữa.

Rau cải xoong có nhiều chất chống oxy hóa không?

Nếu bạn muốn bổ sung một loại rau vào chế độ ăn uống của mình để giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa - một quá trình sinh học liên quan đến nhiều bệnh tật, bao gồm cả ung thư - thì cải xoong là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Ludlam-Raine cho biết: "Rau cải xoong chứa các chất chống oxy hóa bao gồm beta-carotene, vitamin C và nhiều polyphenol khác nhau. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa".

Polyphenol, có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, là các hợp chất bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các phân tử không ổn định gọi là gốc tự do gây ra.Nếu không được kiểm soát, các gốc tự do sẽ tấn công DNA, protein và lipid của tế bào.

Điều này gây ra stress oxy hóa, sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa, dẫn đến viêm nhiễm và dần dần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

Thường xuyên ăn các loại rau giàu chất chống oxy hóa có liên quan đến sức khỏe lâu dài tốt hơn, đặc biệt là trong việc hỗ trợ hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường và quá trình trao đổi chất hàng ngày.

Cải xoong cũng chứa nhiều lutein và zeaxanthin, một loại chất chống oxy hóa gọi là carotenoid, thường có trong các loại rau lá xanh đậm. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu carotenoid với nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn, bao gồm cả ung thư vú.ruột kết và tuyến tiền liệt.

Ai nên tránh ăn rau cải xoong?

Cải xoong có hàm lượng vitamin K cao, rất cần thiết cho quá trình đông máu và ngăn ngừa chảy máu quá mức. Do đó, những người đang dùng warfarin và các loại thuốc chống đông máu tương tự – còn được gọi là thuốc làm loãng máu - cần thận trọng khi tiêu thụ rau cải xoong.

Điều này là do warfarin thúc đẩy quá trình đông máu trong khi thuốc làm loãng máu lại có tác dụng ngược lại – sự kết hợp này có thể khiến người bệnh trở nên nguy kịch.

Ludlam-Raine nói: "Những người đang dùng warfarin nên duy trì liều lượng đều đặn thay vì hoàn toàn tránh dùng thuốc. Cũng như các loại rau lá xanh khác, tính nhất quán là điều quan trọng.'Yếu tố then chốt để duy trì trạng thái chống đông máu ổn định".

Việc duy trì khẩu phần ăn ổn định từ tuần này sang tuần khác giúp bạn giữ được lượng chất dinh dưỡng có thể dự đoán được, đồng thời vẫn hấp thụ được các chất dinh dưỡng mà rau cải xoong cung cấp.

Những người đang dùng lithium cũng cần cẩn thận với lượng rau cải xoong ăn vào vì loại rau này có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể giữ lại lithium. Ngộ độc lithium có thể gây ra các vấn đề về dạ dày, rối loạn tâm thần và trong trường hợp nghiêm trọng, co giật.