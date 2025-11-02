Loại rau người Trung Quốc ví là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”: Mọc hoang đầy Việt Nam, ít người biết

Loại rau đang được nhắc tới là nụ rồng gai, hay còn gọi là rau mầm gai, chồi gai, nụ gai. Đây là loại rau khá lạ lẫm đối với nhiều người Việt. Thực tế, nụ rồng gai là chồi non của cây gai, loài cây thường mọc ở sườn núi cao tại những nơi có khí hậu khắc nghiệt. Ở Việt Nam, nụ rồng gai mọc hoang nhiều ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái cũ. Loại rau đặc sản này thường được thu hái từ mùa xuân tới đầu hè và được bán với giá cao, khoảng 350.000 - 400.000 đồng/kg.

Nụ rồng gai được người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rất ưa chuộng. Vào mùa thu hái, người dân của các nước này thường lùng mua về để chế biến thành nhiều món ngon. Tại Trung Quốc, nụ rồng gai thậm chí còn được ví là "cao lương mỹ vị số 1 thế giới", tờ The Paper thông tin.

Nụ rồng gai bổ dưỡng thế nào?

Các chuyên gia cho biết, 100g rau mầm gai tươi có chứa:

Thành phần dinh dưỡng trong 100g nụ rồng gai (Nguồn: The Paper; ảnh thiết kế: Lam Chi).

Theo Sohu, ăn nụ rồng gai thường xuyên có thể giúp mạch máu đàn hồi tốt hơn, lợi tiểu, giảm táo bón, bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, nụ rồng gai có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt hơn cả nhân sâm.

Ngoài ra, nụ rồng gai cũng được sử dụng để làm thuốc. Theo đó, loại rau này có tác dụng bổ thận, bổ khí, trừ phong thấp, an thần, lợi tiểu, giảm sưng, hoạt huyết, giảm đau. Do đó, nụ rồng gai được sử dụng để hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, thận hư và liệt dương, đau nhức do thấp khớp, chấn thương, loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, co thắt dạ dày, viêm gan, tiêu chảy, kiết lỵ, tiểu đường, đau bụng kinh, viêm thận, phù nề và các bệnh khác.

Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy các thành phần hóa học có trong nụ rồng gai còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tiểu đường và tăng cường hệ miễn dịch.

Cách ăn nụ rồng gai

Cây gai và nụ rồng gai (Ảnh minh họa).

Nụ rồng gai giòn, vị ngọt và thơm, rất giàu dinh dưỡng. Nụ rồng gai có thể được dùng trong các món salad, món xào, chiên giòn, ngâm chua, canh,... Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nụ rồng gai có hàm lượng natri khá cao. Do đó, tốt nhất nên chần nụ rồng gai qua nước sôi và ngâm trong nước sạch từ 1 - 2 tiếng trước khi ăn, Sohu thông tin.

Nguồn: The Paper, Sohu