Loại rau luộc lên có nước "đỏ như máu" nhưng lại giúp đẹp da, diệt ung thư và viêm nhiễm

Rau dền là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt ta. Không chỉ dễ trồng mà còn giàu dinh dưỡng. Có nhiều loại rau dền như dền đỏ, dền xanh và dền gai… Trong đó dền đỏ thường được ưa chuộng vì màu sắc bắt mắt và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Nhìn chung, rau dền có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản và ngon miệng như canh rau dền nấu tôm, luộc chấm mắm hoặc xào tỏi. Nhờ đặc tính dễ trồng, nhanh thu hoạch và giá trị dinh dưỡng cao… rau dền là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn ăn uống lành mạnh.

Lợi ích của rau dền

Trong Đông y, rau dền được xem là một vị thuốc quý, có nhiều công dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhờ tính mát và tác dụng thanh nhiệt. Loại rau này thường được dùng để làm mát gan, thanh lọc cơ thể, đặc biệt thích hợp dùng trong mùa hè khi thời tiết nóng nực.

Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều chất xơ, rau dền còn giúp nhuận tràng, điều trị táo bón, nhất là ở người già hoặc bị nóng trong người. Rau dền cũng có tác dụng làm mát máu, cầm máu nhẹ, nên đôi khi được dùng hỗ trợ trong các trường hợp chảy máu cam, đại tiện ra máu.

Rau dền chứa nhiều vitamin A, C, sắt, canxi và chất xơ, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, làm mát cơ thể, bổ máu, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, rau dền đỏ chứa anthocyanin – một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Thêm vào đó, lợi ích của rau dền còn được kể đến như sau:

1. Giúp đẹp da và ngừa lão hóa

Rau dền là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là rau dền đỏ chứa sắc tố anthocyanin nổi bật. Chúng có khả năng trung hòa các gốc tự do – tác nhân gây lão hóa sớm và tổn thương tế bào da. Nhờ vậy, việc thường xuyên ăn rau dền có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và duy trì làn da tươi trẻ.

Bên cạnh đó, rau dền còn chứa vitamin C và E – hai dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sản sinh collagen, làm sáng da, tăng độ đàn hồi. Không chỉ đẹp da, các hợp chất thực vật có trong rau dền còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ từ bên trong.

2. Giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể

Rau dền có đặc tính kháng viêm tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như flavonoid, polyphenol và vitamin E. Những chất này giúp ức chế các phản ứng viêm trong cơ thể, làm giảm sưng tấy và đau nhức do viêm gây ra.

Ngoài ra, hàm lượng magie và omega-3 thực vật trong rau dền cũng góp phần ổn định hệ miễn dịch, hỗ trợ làm dịu các phản ứng viêm mãn tính như viêm khớp, viêm ruột hay các bệnh về da.

Với khả năng làm mát cơ thể, tiêu viêm, rau dền còn được Đông y sử dụng để hỗ trợ điều trị mụn nhọt, lở ngứa và các chứng viêm nhiễm ngoài da.

3. Phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

Rau dền có khả năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường nhờ vào hàm lượng chất xơ cao và các hợp chất thực vật có lợi cho quá trình chuyển hóa đường huyết. Chất xơ trong rau dền giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu sau bữa ăn, từ đó ổn định chỉ số đường huyết và ngăn ngừa tình trạng tăng đường đột ngột.

Ngoài ra, rau dền còn chứa magie, một khoáng chất quan trọng giúp tăng độ nhạy của cơ thể với insulin và hỗ trợ hoạt động của tuyến tụy. Các chất chống oxy hóa trong rau dền như polyphenol có thể giúp giảm viêm và cải thiện chức năng tế bào, từ đó góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các biến chứng liên quan đến tiểu đường.

4. Phòng ngừa ung thư

Rau dền chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, polyphenol… đặc biệt là anthocyanin. Những hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do, là nguyên nhân chính gây tổn thương ADN và dẫn đến sự hình thành tế bào ung thư.

Bên cạnh đó, rau dền còn cung cấp một lượng lớn vitamin A, C và E… giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi quá trình oxy hóa gây hại. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, chiết xuất từ rau dền có thể ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư.

5. Phòng ngừa bệnh thiếu máu

Rau dền rất giàu sắt thực vật, tốt trong việc phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt ở phụ nữ – đối tượng dễ bị thiếu máu do kinh nguyệt, mang thai hoặc sau sinh. Sắt là thành phần thiết yếu để cơ thể sản sinh hemoglobin – protein trong hồng cầu giúp vận chuyển oxy. Rau dền còn chứa lượng vitamin C đáng kể, giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm.

Ngoài ra, các dưỡng chất khác như axit folic và vitamin B6 trong rau dền cũng giúp hình thành tế bào máu, duy trì sức khỏe máu. Với những lợi ích đó, rau dền là một lựa chọn tự nhiên, dễ chế biến và lành mạnh giúp phụ nữ bổ sung dưỡng chất cần thiết, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao do thiếu máu gây ra.

Lưu ý khi ăn rau dền

Mặc dù rau dền là một loại rau bổ dưỡng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng cũng cần lưu ý một số điểm để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trước hết, rau dền có tính hàn (mát) nên những người có cơ địa lạnh dễ bị đau bụng, tiêu chảy hoặc tỳ vị hư nhược nên hạn chế ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn sống hoặc dùng liên tục trong thời gian dài.

Ngoài ra, rau dền chứa hàm lượng oxalat khá cao – một chất có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi. Vì vậy người có tiền sử sỏi thận nên cân nhắc khi tiêu thụ thường xuyên.

Thêm vào đó, khi chế biến rau dền, không nên nấu lại nhiều lần vì sẽ làm mất chất dinh dưỡng và dễ sản sinh nitrat – một chất không tốt cho sức khỏe.

Theo Webmd, Heathline