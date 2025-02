Loại rau không chứa thuốc trừ sâu giúp nữ bác sĩ giảm ngoạn mục 20kg sau 3 tháng: Món ăn "quốc dân" của người Việt

Sau Tết, giảm cân và thải độc là mong muốn của hầu hết chị em. Nếu bạn đang tìm kiếm 1 phương pháp giảm cân nhanh, nhất định đừng bỏ qua 1 thực phẩm quen thuộc, đó là: Bắp cải.

Loại rau này không chỉ tốt cho vóc dáng, chúng còn đặc biệt an toàn vì được chứng minh không có chứa thuốc trừ sâu.

Theo Nhóm Công tác Môi trường (EWG), rau bắp cải nhiều năm liền có mặt trong danh sách thực phẩm ít thuốc trừ sâu nhất. EWG cho rằng, loại rau lá xanh này có khả năng kháng sâu bệnh tương đối tốt, do đó ít phải sử dụng thuốc trừ sâu.

Bắp cải: Loại rau không chứa thuốc sâu giúp nữ bác sĩ giảm ngoạn mục 20kg sau 3 tháng

Hình minh họa.

Một nữ bác sĩ Nhật Bản tên là Terashi Yoshinori đã áp dụng phương pháp nhai bắp cải trong 10 phút trước bữa ăn và thành công giảm 20kg sau 3 tháng.

Thực ra chế độ ăn bắp cải đã trở thành phương pháp giảm cân được áp dụng rộng rãi. Những người muốn giảm cân chỉ cần ăn 1/6 cái bắp cải trước mỗi bữa ăn, nhai chậm để tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng cơm và thức ăn tiêu thụ.

Nữ bác sĩ Terashi Yoshinori đã thực hiện phương pháp này và đạt được kết quả ấn tượng. Một bác sĩ khác, Uchiba Lian, cũng giảm gần 43kg nhờ áp dụng chế độ ăn này.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng bắp cải chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp cải thiện hệ tiêu hóa, làm chậm quá trình hấp thu đường và chất béo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Theo nghiên cứu đăng trên The Journal of Nutrition, chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh như bắp cải giúp giảm cân hiệu quả hơn so với chế độ ăn ít chất xơ.

Bắp cải cũng giàu vitamin A, K, C, axit folic, canxi, kali, sắt và phốt pho. Các chất này giúp chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương khớp và tiêu hóa.

Ngoài ra, bắp cải cũng giúp giảm cân vì những lý do sau đây:

1. Hàm lượng calo thấp nhưng giàu dinh dưỡng

Bắp cải chỉ chứa khoảng 25 calo/100g, rất ít so với các loại thực phẩm giàu tinh bột khác. Điều này giúp bạn ăn no mà không lo nạp quá nhiều calo.

2. Giàu chất xơ, tăng cảm giác no lâu

Bắp cải chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa.

3. Chứa nhiều nước, hỗ trợ thải độc

Bắp cải có đến 92% là nước, giúp cơ thể giữ nước, hỗ trợ thải độc, giảm phù nề và giúp da sáng khỏe.

4. Giảm hấp thu chất béo

Một số hợp chất trong bắp cải có thể ức chế enzyme lipase, làm giảm khả năng hấp thụ chất béo trong cơ thể, từ đó giúp kiểm soát cân nặng.

5. Hỗ trợ chuyển hóa nhờ vitamin & khoáng chất

Vitamin C giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng cường miễn dịch. Vitamin K, canxi, kali giúp cơ thể khỏe mạnh trong quá trình giảm cân.

6. Thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo

Bắp cải thuộc họ cải (Brassica), chứa các hợp chất isothiocyanate giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên.

Lưu ý khi ăn bắp cải

- Không ăn quá nhiều: Hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy hơi, khó tiêu.

- Không ăn sống quá thường xuyên: Bắp cải sống có thể chứa vi khuẩn, cần rửa sạch và chế biến hợp lý.

- Người có vấn đề về tuyến giáp nên hạn chế: Bắp cải chứa goitrogen có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp nếu tiêu thụ quá mức.

- Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng: Không nên chỉ dựa vào bắp cải mà cần bổ sung đủ protein, chất béo lành mạnh và vitamin từ thực phẩm đa dạng.

- Nên nhai chậm khi ăn: Nhai chậm kéo dài thời gian ăn, giúp não bộ có thời gian nhận tín hiệu no (khoảng 20 phút), từ đó tránh ăn quá nhiều. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong việc giảm cân lành mạnh.

Bạn có thể kết hợp bắp cải với ngũ cốc giàu chất xơ như gạo lứt, hạt diêm mạch, gạo yến mạch,... để đảm bảo đủ năng lượng. Ngoài ra, kết hợp rau củ nhiều màu sắc như cà chua, bí đỏ, cà rốt sẽ giúp bổ sung các chất chống oxy hóa khác nhau. Bổ sung protein từ thịt nạc, cá, trứng giúp duy trì cơ bắp và giảm cân bền vững.