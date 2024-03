Loại rau giòn ngọt là “thuốc” hạ huyết áp, kiểm soát đường huyết hiệu quả, chắc xương, cực bổ cho nam giới

Măng tây là một loại rau có nguồn gốc ở Địa Trung Hải cách đây 2.000 năm và dần trở nên phổ biến trên khắp thế giới bởi hương vị thơm ngon, giòn ngọt xen lẫn vị hơi chát. Hiện nay ở Việt Nam măng tây được trồng ở một số tỉnh như Ninh Thuận, Nam Định, Phú Thọ,.. Loại rau thường được chế biến bằng nhiều cách như xào, nướng, hoặc dùng để nấu súp, làm salad.



Măng tây mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể như vitamin A, C, E, K và B6, folate, sắt, kali, đồng, canxi, protein và đặc biệt là nguồn giàu chất chống oxy hóa. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của măng tây đã được khoa học chứng minh.

Kiểm soát đường huyết

Măng tây có chỉ số đường huyết 15, không làm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn. Măng tây chứa khoáng chất vi lượng giúp tăng cường khả năng hoạt động của insulin - hormone có tác dụng chuyển hóa chất carbohydrate và glucose trong cơ thể, giúp lượng đường giữ ở mức ổn định.

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy ăn măng tây có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như măng tây là cách tuyệt vời để kiểm soát đường huyết, phù hợp với chế độ ăn của bệnh nhân tiểu đường.

Cải thiện sức khỏe xương

Măng tây là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, loại vitamin rất quan trọng với sức khỏe xương và quá trình đông máu. Một số nghiên cứu đã cho thấy vitamin K giúp sản xuất một số protein liên quan đến xương, từ đó bảo vệ mật độ và khối lượng xương, giúp xương chắc khỏe.

Hạ huyết áp

Kali trong măng tây giúp hạ huyết áp, loại bỏ natri dư thừa, có lợi cho hệ tim mạch của bạn bằng cách giảm căng thẳng ở thành mạch máu, từ đó ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ.

Hỗ trợ sức khỏe sinh lý

Loại rau này giúp tăng cường hormone sinh lý nam, giúp nam giới duy trì thể lực sung mãn. Đó là nhờ măng tây rất giàu các loại dưỡng chất như vitamin A, B6, E, kali, canxi, protein, sắt, photpho... đều là những chất thiết yếu hỗ trợ tăng tiết testosterone ở nam giới.

Còn ở nữ giới, một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 cho kết quả rằng măng tây xanh chứa hàm lượng saponin protodioscin cao. Và protodioscin có chức năng chính là hỗ trợ sức khỏe sinh lý nữ, thậm chí có thể chống lại các tế bào ung thư buồng trứng. Ăn măng tây còn giúp điều hòa kinh nguyệt và giảm đau trong kỳ kinh ở nữ giới.

Hỗ trợ giảm cân

Theo một đánh giá được công bố vào năm 2020, măng tây là một lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Bởi loại rau không chỉ chứa ít chất béo và calo và giàu chất xơ, giúp bạn no lâu và từ đó hạn chế lượng calo nạp vào. Chất xơ trong loại rau này cũng có thể làm giảm táo bón và giúp giảm cholesterol.

Giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 đã ghi nhận chất xơ hòa tan inulin trong măng tây, mang đến nhiều lợi ích cho đường ruột. Theo đó, inulin thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh của men vi sinh trong đường ruột, giúp bạn tiêu hóa thức ăn dễ dàng, ngăn ngừa táo bón.

Chống lão hóa

Chất chống oxy hóa trong măng tây có thể chống lại tổn thương do các gốc tự do gây ra, ngăn ngừa lão hóa, viêm nhiễm và ung thư. Vitamin C trong măng tây giúp tăng sinh collagen, giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn trên da.

Ngoài những công dụng trên, măng tây còn được các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng bởi khả năng tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hô hấp, làm đẹp da, lợi tiểu…

Lưu ý khi sử dụng măng tây

Nhìn chung măng tây rất tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có những người nên hạn chế ăn loại rau này. Vì măng tây chứa hàm lượng purine cao nên người bị gout cần tránh ăn, Người đang sử dụng thuốc ngừa cao huyết áp hoặc bị phù nề cũng không nên sử dụng măng tây trong chế độ ăn của mình.

Theo Healthline, Eatingwell