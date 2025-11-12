Loại rau được người Trung Quốc ví "bổ hơn sâm", cực tốt cho gan: Việt Nam bán đầy chợ

Rau củ vốn được xem là “thuốc quý” từ thiên nhiên, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính khác nhau. Các tổ chức y tế trên thế giới đều khuyến nghị mọi người nên ăn đa dạng các loại rau để tăng cường lợi ích cho sức khỏe vì mỗi loại rau sẽ chứa các thành phần dinh dưỡng khác nhau.

Một trong những loại rau mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe có thể kể đến là củ cải. Đây là loại rau quen thuộc, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Thậm chí, theo trang QQ News, tại Trung Quốc, củ cải còn được ví “bổ hơn sâm”. Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, củ cải có tính mát, vị ngọt cay, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu thực, hóa đờm, điều hòa khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa và điều trị tình trạng trào ngược axit dạ dày.

Củ cải được người Trung Quốc ví "bổ hơn sâm". (Ảnh minh họa)

Lợi ích của củ cải cũng được y học hiện đại công nhận. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 58 gram củ cải có chứa: 9,28 kcal; 0,058g chất béo;1,97g carbohydrate; 0,92g chất xơ; 0,394g protein; 135mg kali; 14,4mg canxi; 11,6mg phốt pho; 5,8mg magiê; 0,197mg sắt; 8,58mg vitamin C,...

Các nghiên cứu chỉ ra rằng với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, củ cải có thể đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của củ cải

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Very Well Health, các nghiên cứu tổng hợp cho thấy củ cải có đặc tính phòng ngừa tiểu đường hiệu quả nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp loại bỏ gốc tự do và ổn định đường huyết.

Bên cạnh đó, củ cải cũng giúp thúc đẩy cân bằng lượng đường trong máu, cải thiện quá trình chuyển hóa năng lượng và giảm sự hấp thụ glucose trong ruột.

2. Cải thiện chức năng gan

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients vào năm 2022 cho thấy các hợp chất glucosinolate và isothiocyanate trong củ cải có tác dụng bảo vệ gan khỏi tổn thương do quá trình stress oxy hóa. Ngoài ra, anthocyanin và Coenzyme Q10 trong củ cải còn giúp chống viêm, “giải độc” gan và phục hồi tế bào.

Củ cải có thể giúp cải thiện chức năng gan. (Ảnh minh họa)

3. Phòng ngừa ung thư

Củ cải chứa hàm lượng vitamin C phong phú cùng nhóm hợp chất thực vật như myrosinase, glucosinolate và isothiocyanate – được xem là những hoạt chất tự nhiên có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chất sulforaphene - có trong củ cải - có thể ức chế tế bào ung thư vú trong môi trường ống nghiệm. Tuy nhiên, thực tế vẫn cần nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn để kiểm chứng lợi ích phòng ngừa ung thư vú.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các chuyên gia cho rằng củ cải giúp điều hòa huyết áp nhờ hàm lượng kali cao. Kali được xem là khoáng chất giúp giãn mạch và ổn định nhịp tim, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch hiệu quả. Theo Very Well Health, một số giống củ cải trắng như sakurajima của Nhật Bản còn chứa trigonelline, chất được chứng minh hỗ trợ chức năng mạch máu khỏe mạnh.

Củ cải là loại rau quen thuộc tại Việt Nam, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau chẳng hạn như: nấu canh, làm món hầm, luộc,... Do đó, mọi người có thể thêm củ cải vào chế độ ăn hàng tuần để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và tăng cường sức khỏe.