Loại rau được mệnh danh là "bác sĩ của người nghèo": Lượng vitamin gấp 4 lần bắp cải, chống ung thư, bán đầy ngoài chợ Việt

Súp lơ (bông cải) có 2 loại là súp lơ trắng và xanh, được xem như một trong những món thực vật giàu chất dinh dưỡng nhất được nhiều người yêu thích. Đây là loài rau có nguồn gốc từ bờ biển phía đông Địa Trung Hải, được người phương Tây cổ đại ca ngợi là “thần dược trời ban” hay “thầy thuốc của người nghèo”.

Súp lơ chứa protein, chất béo, phốt pho, sắt, carotene, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin A… Ngoài ra, nó có hàm lượng vitamin C cao nhất trong số các loại rau. Theo phân tích từ Tạp chí Dinh dưỡng học của Mỹ, mỗi 100 gram súp lơ xanh sẽ có chứa từ 3,5 đến 4,5 gram protein, gấp 4 lần rau bắp cải và 5 lần cà chua.

Đặc biệt, giá trị dinh dưỡng của súp lơ xanh còn nổi bật hơn, với hàm lượng carotene cao hơn súp lơ trắng, gấp 8 lần cà chua, gấp 15 lần cần tây và hơn 20 lần so với táo. Khi tiêu thụ đủ lượng vitamin C, cơ thể con người không chỉ có thể tăng cường khả năng giải độc của gan, thúc đẩy tăng trưởng, mà còn cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể và ngăn ngừa sự xuất hiện của cảm lạnh, bệnh scorbut (căn bệnh xuất phát từ sự thiếu hụt vitamin C)...

Cụ thể, nếu thường xuyên ăn súp lơ, cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng tích cực sau:

Ngăn ngừa ung thư

Theo bảng xếp hạng do Trung tâm nghiên cứu quốc gia của Nhật Bản về các triệu chứng bệnh ung thư từng công bố, súp lơ xanh đứng đầu danh sách các loại rau củ có khả năng chống ung thư.

Súp lơ xanh là loại rau rất giàu glucosinolate. Khi lên men, glucosinolate sẽ chuyển thành loại isothiocyanat kích thích những enzyme có khả năng trung hòa những chất gây ung thư trong thực phẩm để tiêu diệt các tế bào bất thường.

Theo Ucla Health, trong súp lơ xanh chứa một lượng lớn chất phytochemical gọi là sulforaphane. Đây là hợp chất thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang. Nhờ đó, súp lơ xanh còn được mệnh danh là “vua chống ung thư” trong các loại rau.

Giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch

Súp lơ xanh chứa chất chống oxy hóa, giúp trung hòa tổn thương tế bào trong cơ thể, giúp giảm viêm và chống lại bệnh mãn tính. Cũng chính nhờ tác dụng chống viêm này, bông cải xanh có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Một số chất chống oxy hóa trong bông cải xanh có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, tiêu thụ súp lơ này sẽ giúp làm giảm đáng kể nồng độ triglyceride và LDL cholesterol, tăng nồng độ HDL cholesterol (có lợi), từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch cũng như xơ vữa mạch máu. Chất xơ và kali trong súp lơ được phát hiện có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol và cải thiện chức năng tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Súp lơ có nhiều chất xơ và cũng chứa một lượng nước lớn. Chế độ ăn giàu chất xơ sẽ giúp ngăn ngừa táo bón, chữa chứng ruột kích thích và viêm túi thừa. Việc ăn đủ chất xơ giúp đường ruột chúng ta được cung cấp các vi khuẩn tốt, làm giảm viêm nhiễm và thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh. Việc sử dụng nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa có trong súp lơ xanh giúp bảo vệ hàng rào lợi khuẩn và ổn định chức năng của hệ tiêu hóa.

Dưỡng thận

Cả súp lơ xanh và súp lơ trắng đều thuộc nhóm những loại rau quan trọng nhất đối với thận. Súp lơ chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng như vitamin C, vitamin K, vitamin B, kali, photpho…những thành phần quan trọng nhất để giúp duy trì chức năng thận và tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người bị bệnh suy thận.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc sử dụng súp lơ thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng hoạt tử ống dẫn tại thận đối với những bệnh nhân suy thận cấp thực thể.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, những người thường xuyên dùng thực phẩm bổ sung bông cải xanh sẽ có mức triglyceride (chất béo) và cholesterol lipoprotein (LDL) mật độ thấp. Chế độ ăn giàu chất xơ với súp lơ có thể làm giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Trong súp lơ xanh chứa kim loại chromium, thành phần quan trọng trong cơ thể chịu trách nhiệm sản xuất các yếu tố dung nạp glucose (GTF), giúp chuyển hóa đường huyết trong cơ thể. Ngoài ra, các vitamin C, khoáng chất, chất xơ, các chất chống oxy hóa và lưu huỳnh… có trong súp lơ đều là những thành phần tuyệt vời giúp xử lý các vấn đề đường huyết.

(Tổng hợp)