Loại rau có lá xoăn tít được ví là “vua” của các loại rau giúp đào thải sỏi thận

Cải xoăn hay còn gọi cải kale là một loại rau thuộc họ cải, giống như bắp cải, bông cải xanh và súp lơ trắng, có lá to, ăn được với phần thân cứng ở giữa. Cải xoăn có nhiều màu sắc khác nhau, thông thường có màu xanh đậm, có cả loại cải xoăn lá màu tím. Các mép của lá phẳng hoặc xoăn.

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời từ rau cải xoăn đối với sức khỏe.

Ngăn chặn nguy cơ hình thành sỏi thận

Cải xoăn đem lại lợi ích của rau có màu xanh đậm nhưng hàm lượng oxalate rất thấp. Nhờ đó làm giảm mất canxi và ngăn chặn nguy cơ hình thành sỏi thận. Người ăn nhiều loại rau này có thể phòng ngừa ung thư bàng quang, tuyến tiền liệt và thận nhờ tác dụng chống oxy hóa.

Tăng khả năng miễn dịch

Cải xoăn chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 4 lần và hàm lượng selen gấp đôi so với rau bina, cũng như các chất dinh dưỡng như vitamin E, vitamin K, beta-carotene. Tất cả đều quan trọng để hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào

Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng hỗ trợ cho hoạt động của nội quan. Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, một loại protein có cấu trúc phong phú nhất trong cơ thể. Cải xoăn có hàm lượng vitamin C cao hơn rất nhiều so với các loại rau khác, gấp khoảng 4,5 lần so với rau chân vịt.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất, khi một khẩu phần cải xoăn sống chứa nhiều vitamin C hơn cả một quả cam.

Giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng

Cải xoăn chứa một loại carotenoid là lutein. Chúng có thể giúp bảo vệ mắt khỏi tình trạng thoái hóa điểm vàng.

Theo các dữ liệu, lutein có thể làm giảm 37% nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Do đó, việc bổ sung cải xoăn vào chế độ ăn uống có tác động tích cực đến sức khỏe của mắt.

Cải xoăn hỗ trợ sức khỏe xương

Cải xoăn chứa nhiều khoáng chất mà chế độ ăn hiện đại của chúng ta thiếu. Đó là một nguồn canxi có nguồn gốc thực vật dồi dào, cần thiết cho xương và răng chắc khỏe, đồng thời có hàm lượng hợp chất tự nhiên thấp gọi là oxalate, giúp canxi dễ dàng hấp thụ hơn. Cải xoăn cũng là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, các nghiên cứu cho thấy vitamin D có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hóa xương khỏe mạnh.

Giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Cholesterol có nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể và thành phần quan trọng để tạo ra axit mật - chất giúp cơ thể tiêu hóa chất béo.

Gan chuyển cholesterol thành axit mật, sau đó chuyển vào hệ thống tiêu hóa để chuyển hóa chất béo mà cơ thể nạp vào. Khi tất cả chất béo được chuyển hóa và các axit mật hoàn thành công việc của mình, chúng sẽ được tái hấp thu vào máu và được sử dụng trở lại.

Các chất được gọi là chất cô lập axit mật có thể liên kết các axit mật trong hệ tiêu hóa và ngăn không cho chúng tái hấp thu. Điều này làm giảm tổng lượng cholesterol trong cơ thể. Trong cải xoăn chứa chất cô lập axit mật, có thể làm giảm mức cholesterol. Điều này có thể dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Ăn cải xoăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho rằng hợp chất sulforaphane trong cải xoăn có tác dụng ức chế ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan và các khối u ác tính khác.

Hỗ trợ sức khỏe của mắt

Nồng độ vitamin A cao có trong cải xoăn giúp cải thiện, duy trì sức khỏe của mắt và da. Giống như cà rốt, cải xoăn đóng một vai trò lớn đối với sức khỏe của mắt. Vitamin A cũng được biết đến với khả năng ngăn ngừa nhiều loại bệnh ung thư.

Cải xoăn rất giàu hai chất dinh dưỡng thực vật là lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe của mắt, tăng cường thị lực. Tiêu thụ đủ lượng chất dinh dưỡng này sẽ làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Cải xoăn chứa nhiều vitamin K

Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Chúng thực hiện điều này bằng cách “kích hoạt” một số protein và liên kết chúng với canxi.

Cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Dạng vitamin K trong cải xoăn là vitamin K1, khác với vitamin K2. K2 được tìm thấy trong thực phẩm đậu nành lên men và một số sản phẩm động vật. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tim và loãng xương.

Giúp thải độc cơ thể

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng ăn cải xoăn hàng ngày giúp cơ thể loại bỏ các độc tố nguy hiểm. Nói một cách đơn giản, cải xoăn chứa một phân tử giúp điều chỉnh quá trình giải độc từ bên trong tế bào cơ thể. Quá trình này tiếp tục hỗ trợ quá trình tiêu hóa đồng thời bảo vệ lớp lót bên trong dạ dày chống lại sự phát triển quá mức của vi khuẩn gây hại.