Loại quả rẻ tiền Việt Nam đâu cũng có, vitamin C gấp 2 cam, giúp nông dân thu tiền tỷ mỗi tháng

Ớt chuông đỏ là quả quen thuộc với người Việt và cũng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Không chỉ vậy, ớt chuông còn là một trong những loại quả mang lại thu nhập tốt cho người nông dân.

Với cách làm táo bạo, áp dụng công nghệ cao trong việc trồng ớt chuông, anh Võ Văn Thịnh (43 tuổi, ngụ xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có doanh thu tiền tỷ mỗi tháng nhờ ớt chuông, theo thông tin đăng tải trên báo Dân Việt.

Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 3, cho hay ớt chuông còn chứa nhiều vitamin C hơn cam, chanh.

Ớt chuông đỏ là một trong những thực phẩm giàu vitamin C nhất. Nửa chén ớt chuông đỏ (khoảng 75g) cung cấp 95mg vitamin C, gần gấp đôi so với cam.

Ớt chuông có nhiều màu sắc khác như: xanh lá, vàng hay cam tùy theo chủng loại và độ chín, nhưng ớt chuông đỏ là loại quả đã chín nên có vị chua nhẹ, chứa nhiều vitamin C nhất. Đây là một trong những chất chống oxy hóa nổi bật nhất, giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch và hỗ trợ sản xuất collagen cho xương, da và tóc khỏe mạnh.

Ớt chuông đỏ tốt cho sức khoẻ.

Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng capsaicin trong ớt chuông có tác dụng giảm cholesterol LDL, giảm đau, giảm viêm và kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường, góp phần giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như đột quỵ, tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Lưu ý khi bổ sung vitamin C

Theo bác sĩ Dung, vitamin C là một dưỡng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể.

Vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư. Nó còn giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, đặc biệt quan trọng với người ăn chay. Vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đàn hồi và hỗ trợ sức khỏe xương, khớp.

Tuy nhiên, việc lạm dụng thực phẩm chứa nhiều vitamin C cũng có thể gây ra một số vấn đề về sức khoẻ (tiêu thụ hơn 2000mg/ngày có thể gây tiêu chảy, buồn nôn; sỏi thận; cản trở hấp thụ một số khoáng chất như đồng và kẽm).

Bác sĩ Dung khuyến cáo mỗi người có nhu cầu vitamin C khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, để biết chính xác lượng vitamin C cần thiết cũng như cách bổ sung hợp lý, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để có chế độ ăn uống cân đối, tối ưu cho sức khỏe.

Do vitamin C dễ bị mất đi trong quá trình chế biến và bảo quản, người dân cần phải lưu ý:

- Hạn chế nhiệt độ cao: Hấp hoặc xào nhanh tốt hơn so với luộc hoặc chiên.

- Tránh tiếp xúc với nước quá lâu: Không nên ngâm hoặc nấu thực phẩm quá lâu trong nước.

- Bảo quản lạnh: Rau củ và trái cây nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi và dưỡng chất.

- Sử dụng tươi: Ăn rau củ quả ngay sau khi chế biến để tận dụng tối đa vitamin C.