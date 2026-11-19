Chỉ với một nguyên liệu bình dân, bạn đã có thêm hai lựa chọn cho mâm cơm gia đình. Khi chế biến, hãy chú ý không nấu đậu rồng quá lâu để giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên.

Không chỉ có vẻ ngoài độc đáo với bốn cạnh xòe như cánh, loại rau này còn được yêu thích bởi vị giòn ngọt tự nhiên, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Đó chính là đậu rồng – loại rau quen thuộc ở nhiều khu chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến đa dạng.

Đậu rồng cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin A cùng một số khoáng chất như canxi và sắt. Bổ sung loại rau này vào thực đơn giúp tăng lượng rau xanh, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp thêm dưỡng chất cho cơ thể.

1. Đậu rồng xào tôm tươi

Ảnh minh họa

Đây là cách chế biến đơn giản, thích hợp cho những ngày bận rộn. Chuẩn bị 300g đậu rồng, 150g tôm tươi, tỏi băm và các loại gia vị.

Đậu rồng rửa sạch, thái lát chéo. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng rồi ướp với chút nước mắm và tiêu. Phi thơm tỏi, cho tôm vào xào vừa chín tới rồi trút ra đĩa. Tiếp tục cho đậu rồng vào chảo, đảo nhanh trên lửa lớn, nêm gia vị vừa ăn. Cuối cùng cho tôm trở lại, đảo đều thêm khoảng một phút là hoàn thành.

Đậu rồng giữ được độ giòn, tôm ngọt thịt, quyện với mùi thơm của tỏi tạo nên món ăn hấp dẫn, rất đưa cơm.

2. Gỏi đậu rồng gà xé

Nếu muốn đổi vị bằng một món thanh mát, bạn có thể thử gỏi đậu rồng gà xé. Nguyên liệu gồm 250g đậu rồng, 150g thịt gà, nửa củ cà rốt, hành tây, rau thơm và lạc rang.

Ảnh minh họa

Thịt gà luộc chín, để nguội rồi xé sợi. Đậu rồng thái mỏng, chần nhanh qua nước sôi khoảng 30 giây rồi ngâm nước lạnh để giữ độ giòn. Cà rốt bào sợi, hành tây thái mỏng và ngâm nước đá.

Pha nước trộn với nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm theo khẩu vị. Cho các nguyên liệu vào tô, rưới nước trộn rồi đảo đều. Cuối cùng thêm rau thơm và lạc rang giã dập.

Món gỏi có vị chua ngọt hài hòa, thịt gà mềm, đậu rồng giòn mát, rất thích hợp để ăn kèm những món chiên hoặc kho.

Chỉ với một nguyên liệu bình dân, bạn đã có thêm hai lựa chọn cho mâm cơm gia đình. Khi chế biến, hãy chú ý không nấu đậu rồng quá lâu để giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên.