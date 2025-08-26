Loại rau bị nhiều người Việt chê nhưng sang Mỹ lại được "săn đón", giá lên tới tiền triệu bởi công dụng ức chế tế bào ung thư

Không chỉ vậy, đã có một "cơn sốt lá khoai lang" ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và những nơi khác, biến loại rau dân dã này thành một nguyên liệu được săn lùng, sánh ngang với các loại "siêu thực phẩm" đắt đỏ.

Sự nổi tiếng đột ngột của lá khoai lang không chỉ đến từ giá trị kinh tế mà còn từ những phát hiện khoa học đầy hứa hẹn. Vào tháng 2 năm nay, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Tennessee (Mỹ) đã công bố một nghiên cứu đáng chú ý trên tạp chí BMC Complementary Medicine and Therapy.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng chiết xuất từ lá khoai lang ruột tím và lá, thân khoai lang ruột cam có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư phổi và ung thư vú. Cụ thể, chiết xuất lá khoai lang ruột tím cho thấy hoạt tính chống ung thư vú mạnh mẽ, với tỷ lệ ức chế lên đến 96,07%.

Phát hiện này chắc chắn đã khiến những người yêu thích lá khoai lang vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, một điều cần được nhấn mạnh là nghiên cứu này sử dụng "chiết xuất" từ lá khoai lang, chứ không phải là lá khoai lang tươi mà chúng ta ăn hàng ngày. Do đó, đừng kỳ vọng rằng chỉ ăn một vài bữa lá khoai lang là có thể chống ung thư. Mặc dù vậy, điều này không làm giảm đi giá trị của loại rau này.

Lá khoai lang vẫn là một nguồn thực phẩm tuyệt vời, đáng được đưa vào thực đơn hàng ngày. Nó từng được ca ngợi với những mỹ danh như "thực phẩm hàng không vũ trụ", "nữ hoàng rau" và "rau trường thọ", cho thấy tiềm năng dinh dưỡng to lớn mà chúng ta thường bỏ qua.

Rau lang là một loại thực phẩm chính tốt cho sức khỏe, nhưng lá của chúng thường bị bỏ qua và thậm chí được sử dụng làm chất thải hoặc thức ăn chăn nuôi. Thành thật mà nói, khoai lang rất ngon, lá khoai lang cũng ăn được, và dinh dưỡng của lá rau khoại lang không thua kém khoai lang chút nào!

1. Ít calo + Chất xơ cao: Người bạn đồng hành của sức khỏe

Lá khoai lang là phần lá non ở ngọn thân cây, thường được thu hoạch sau khi cây khoai lang trưởng thành. Khác với củ khoai lang giàu tinh bột, lá khoai lang được xếp vào nhóm rau lá, với hàm lượng calo thấp, carbohydrate thấp, nhưng lại giàu protein và chất xơ. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những người đang có nhu cầu giảm cân và những ai cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo số liệu, cứ 100 gram lá khoai lang chỉ chứa khoảng 27 kcal, tương đương với bắp cải và thấp hơn một chút so với bông cải xanh. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể ăn một đĩa lá khoai lang lớn mà không phải lo lắng về lượng calo nạp vào, giúp bạn thoải mái thưởng thức trong giai đoạn giảm mỡ.

Một trong những điểm nổi bật nhất của lá khoai lang là hàm lượng chất xơ dồi dào. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tổng lượng chất xơ trong lá khoai lang cao hơn một chút so với khoai lang ruột cam gọt vỏ.

Đặc biệt, "Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc" chỉ ra rằng cứ 100 gram lá khoai lang có chứa 2,8 gam chất xơ không hòa tan, thuộc hàng cao nhất trong các loại rau xanh. Lượng chất xơ đầy đủ không chỉ mang lại cảm giác no lâu, giúp giảm tổng năng lượng nạp vào, mà còn hấp thụ nước và nở ra trong ruột, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và giảm táo bón một cách hiệu quả.

2. "Kho tàng" canxi và vitamin K cho xương chắc khỏe

Lá khoai lang cũng là một nguồn cung cấp canxi dồi dào, có thể được xem là một "bậc thầy bổ sung canxi ẩn mình". Theo "Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc", hàm lượng canxi trong 100 gram lá khoai lang lên đến 180mg, cao hơn cả sữa (khoảng 107mg). Điều này có nghĩa là chỉ cần ăn một đĩa 200 gram lá khoai lang xào, bạn đã cung cấp cho cơ thể khoảng 360mg canxi, gần bằng một nửa lượng canxi khuyến nghị hàng ngày cho người lớn.

Hơn nữa, lá khoai lang còn rất giàu vitamin K (302 mcg/100 g), vượt xa nhu cầu hàng ngày (80 mcg). Canxi và vitamin K là một cặp "đối tác vàng" trong việc bảo vệ xương. Vitamin K có khả năng kích hoạt osteocalcin, một loại protein giúp canxi lắng đọng vào xương, từ đó tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

3. "Người hùng" của đôi mắt và hệ miễn dịch nhờ giàu carotene và vitamin A

Trong thời đại số, khi mắt chúng ta phải làm việc liên tục với màn hình máy tính và điện thoại, việc bổ sung các thực phẩm giàu carotene và vitamin A là vô cùng cần thiết. Lá khoai lang được xem là một "ngôi sao" của β-carotene, với hàm lượng lên đến 2220 mcg/100g. Tuy không bằng cà rốt hay rau bina, nhưng con số này vẫn cao hơn nhiều so với các loại rau lá thông thường khác.





β-carotene là tiền chất của vitamin A. Sau khi đi vào cơ thể, nó sẽ được chuyển hóa thành vitamin A tại gan và niêm mạc ruột non. Vitamin A là một thành phần quan trọng của các tế bào cảm quang trong võng mạc, giúp duy trì khả năng thích nghi của mắt trong bóng tối và ngăn ngừa các vấn đề như quáng gà hay khô mắt.

Điều đáng nói là lá khoai lang cũng chứa một lượng sắt đáng kể (1,2 mg/100g), giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi β-carotene thành vitamin A diễn ra hiệu quả hơn. Ngoài ra, lá khoai lang còn là một "kho tàng vitamin" thực sự, với hàm lượng vitamin B1 (0,2 mg/100g) và B2 (0,36 mg/100g) cao hơn hầu hết các loại rau lá khác. Các vitamin nhóm B này đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, chức năng hệ thần kinh, giúp cơ thể chống mệt mỏi và duy trì năng lượng.

Vitamin C trong lá khoai lang cũng rất ấn tượng (11-58 mg/100g), tương đương với nhiều loại trái cây họ cam quýt. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp loại bỏ các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, tham gia vào việc điều hòa miễn dịch và thúc đẩy tổng hợp collagen, giúp da đàn hồi và cải thiện sự hấp thụ sắt.

Có nhiều cách để chế biến lá khoai lang, từ xào tỏi, luộc, nấu canh, làm nộm cho đến nhúng lẩu. Tuy nhiên, để giữ lại tối đa các dưỡng chất, phương pháp được khuyến khích nhất là "hấp".