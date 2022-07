Loại quả tốt nhất mà những người trên 50 tuổi nên ăn mỗi ngày

Loại quả mọng rất hữu ích đối với những người trên 50 tuổi, vốn tăng các nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe lên đáng kể. Quả mọng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa loại bỏ gốc tự do như anthocyanins, resveratrol và axit ellagic có liên quan đến việc làm chậm sự tiến triển của các bệnh liên quan đến tự miễn dịch và tuổi tác.

Theo chuyên gia Bill Bradley, các loại quả mọng cũng chứa nhiều flavonoid, chúng giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim , đồng thời hỗ trợ giảm LDL hoặc cholesterol "xấu ".

Việc quản lý mức cholesterol đặc biệt quan trọng đối với những người trên 50 tuổi, khi tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở độ tuổi đó là 40% và tăng lên 75% sau tuổi 60. Kiểm soát mức cholesterol sớm hơn có thể giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh tim mạch, vốn đang là nguyên nhân gây tử vong số một ở dân số Mỹ.

Chuyên gia Bradley cho hay: "Quả mọng cũng làm giảm viêm. Chúng cũng chứa một số vitamin và khoáng chất giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, chúng chứa nhiều vitamin C, vitamin K1, mangan, đồng và folate".

Quả mọng cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe não khi bạn già đi. Một nghiên cứu năm 2020 từ Đại học Tufts cho thấy những người tiêu thụ ít thức ăn và đồ uống có chứa quả mọng có nhiều nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các chứng mất trí nhớ liên quan. "Quả mọng chứa anthocyanins giúp những người từ 50 tuổi trở lên tinh thần nhạy bén hơn" – chuyên gia Bradley khẳng định.

Đứng đầu trong các loại quả mọng là quả việt quất và đây là loại trái cây số 1 để giảm viêm. Bất kỳ loại quả mọng nào cũng là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe của bạn, nhưng quả câu kỳ tử Goji berry, nam việt quất và quả açai (acai berry) cũng là những loại trái cây tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn uống của bạn.

Quả mọng rất ngon và dễ kết hợp với các loại thực phẩm khác. Cho dù bạn đang thưởng thức phô mai tươi đánh bông với quả mọng và quả hồ trăn, bột yến mạch với quả mọng, chuối hay chỉ đơn giản là ném một ít quả mọng vào món salad, chúng đều là sự hoàn hảo ngọt ngào và ngon ngọt.

Mọi người nên ăn quả mọng dù ở lứa tuổi lên 10 hay đã cao tuổi dù chúng đặc biệt có lợi cho những người từ 50 tuổi trở lên. Việc kết hợp nhiều quả mọng hơn vào chế độ ăn rất có lợi vì theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên ăn hàng ngày các loại quả mọng này để chất lượng cuộc sống tuyệt vời hơn.

(Eat This, Not That)