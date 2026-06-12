Loại quả tím đen đang vào mùa: Được ví như "thuốc bổ tự nhiên" cho thận, mắt và tóc, chợ Việt bán đầy, không đắt nhưng nhiều người bỏ qua

Loại quả này chứa nhiều anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa tạo nên màu tím đen đặc trưng, đồng thời cung cấp vitamin C, sắt, kali và chất xơ.

Mỗi khi bước vào những tháng nắng nóng đỉnh điểm, không ít người bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống sức rõ rệt. Dù không làm việc quá nặng nhọc nhưng lúc nào cũng trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, lưng nhức mỏi, mắt khô rát. Nhiều người còn giật mình khi thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, những sợi bạc xuất hiện ngày một dày thêm.

Thời tiết oi bức kéo dài không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, khẩu vị và trạng thái tinh thần. Ăn không ngon, ngủ không sâu, thường xuyên thức khuya lướt điện thoại hay làm việc trước màn hình khiến cơ thể càng dễ rơi vào trạng thái kiệt sức.

Trong số các loại trái cây mùa hè, dâu tằm được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt thanh dễ ăn và hàm lượng dinh dưỡng đáng chú ý. Không chỉ giàu chất chống oxy hóa, loại quả nhỏ bé này còn được xem là thực phẩm có lợi cho sức khỏe đôi mắt, mái tóc và thể trạng, đặc biệt là thận trong những ngày nắng nóng.

Dâu tằm - “kho” chất chống oxy hóa tự nhiên, tốt cho thận, mắt và mái tóc

Khác với nhiều loại trái cây ngọt đậm, dâu tằm có vị chua ngọt dịu nhẹ, ăn không ngấy. Loại quả này chứa nhiều anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa tạo nên màu tím đen đặc trưng, đồng thời cung cấp vitamin C, sắt, kali và chất xơ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Đặc biệt, anthocyanin còn được đánh giá có lợi cho sức khỏe võng mạc và thị lực. Trong khi đó, vitamin C và sắt tham gia vào quá trình tổng hợp collagen cũng như nuôi dưỡng nang tóc, giúp mái tóc chắc khỏe hơn.

Dâu tằm có màu tím đen đặc trưng nhờ hàm lượng anthocyanin cao. Đây là nhóm chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do - một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa.

Anthocyanin trong dâu tằm được cho là có tác dụng hỗ trợ bảo vệ võng mạc, giảm tổn thương do stress oxy hóa gây ra. Đây cũng là lý do những loại quả màu tím đậm thường được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn nhằm duy trì thị lực khi tuổi tác tăng lên.

Bên cạnh đó, vitamin C và sắt trong dâu tằm tham gia vào quá trình tổng hợp collagen cũng như vận chuyển oxy tới các nang tóc. Khi cơ thể được cung cấp đủ các vi chất này, tóc có thể phát triển khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ khô xơ do thiếu hụt dinh dưỡng.

Bí quyết vượt qua mùa hè không nằm ở những thực phẩm đắt tiền

Nhiều người thường đợi đến khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu suy giảm rõ rệt mới bắt đầu tìm cách bồi bổ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc sức khỏe nên được thực hiện từ sớm bằng chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động hợp lý.

Dâu tằm, kỷ tử, củ mài hay đậu đen đều là những nguyên liệu quen thuộc, giá thành không quá cao và dễ tìm trong mùa hè. Dù không phải "thần dược", nhưng khi được bổ sung hợp lý trong thực đơn hằng ngày, những thực phẩm này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe, giúp cơ thể duy trì năng lượng, bảo vệ đôi mắt và nuôi dưỡng mái tóc trong những ngày nắng nóng kéo dài.