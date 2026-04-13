Loại quả thuộc top "tốt nhất thế giới", có ở Việt Nam, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, tốt cho sức khoẻ

Hạt óc chó đang trở thành loại thực phẩm được ưa chuộng rộng rãi nhờ hương vị béo bùi đặc trưng cùng những lợi ích vượt trội cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng hỗ trợ chức năng não bộ và hệ tim mạch.

Tầm quan trọng của loại hạt này càng được khẳng định khi một chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh đưa óc chó vào danh sách 10 loại hạt tốt nhất thế giới. Tại Việt Nam, cây óc chó còn được gọi bằng những cái tên khác như hồ đào hay hạnh đào, mọc tự nhiên rất nhiều tại các vùng núi phía Bắc. Những cây óc chó đại thụ với thân cao hàng chục mét, tán lá xanh thẫm vươn rộng từ lâu đã là hình ảnh quen thuộc của đại ngàn Tây Bắc.

Dù có giá trị cao nhưng trong quá khứ, loại cây này từng bị lãng quên, quả chín rụng đầy gốc mà ít ai đoái hoài tới. Chỉ đến những năm gần đây, khi nhận thức về chế độ ăn uống lành mạnh được nâng cao, hạt óc chó rừng mới thực sự trở thành một loại đặc sản được săn đón.

Về hình dáng, quả óc chó tươi khi còn trên cành trông khá giống quả cóc với lớp vỏ xanh dày và sần sùi. Ẩn sau lớp vỏ ấy là phần vỏ gỗ cứng cáp mang hình thù gợi liên tưởng đến bộ não người, bao bọc lấy phần nhân màu vàng nhạt béo ngậy bên trong.

So với các loại hạt đã qua xử lý khô, hạt óc chó tươi mang đến một trải nghiệm ẩm thực khác biệt với vị thơm đậm đà và hàm lượng dưỡng chất nguyên bản. Tuy nhiên, do đặc tính khó bảo quản và dễ héo nếu không được xử lý kịp thời, phần lớn sản lượng sau khi thu hoạch đều được sấy khô để thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ lâu dài.

Mùa thu hoạch óc chó thường rơi vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Đây là thời điểm người dân địa phương vào rừng hái quả để bán tại các phiên chợ vùng cao hoặc cung cấp cho thương lái. Dù mức giá tại vườn khá rẻ, nhưng sau khi được vận chuyển về thành phố và trải qua các công đoạn chế biến, giá thành của chúng có thể dao động từ 170.000 đến hơn 200.000 đồng mỗi kilôgam tùy theo chất lượng.

Về phương diện dinh dưỡng, óc chó xứng danh là một loại "siêu thực phẩm". Trong mỗi 28g hạt chứa khoảng 183 calo, cung cấp 18g chất béo lành mạnh, 4,3g protein cùng lượng carbohydrate vừa phải. Đặc biệt, nhân óc chó rất giàu axit béo Omega-3, chất xơ, các vitamin nhóm B, vitamin E và magiê.

Những dưỡng chất này không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường chức năng não bộ mà còn rất tốt cho tim mạch và sự phát triển của trẻ nhỏ. Đối với phụ nữ mang thai, đây là nguồn bổ sung dinh dưỡng lý tưởng để hỗ trợ quá trình phát triển trí não của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Khả năng ứng dụng của hạt óc chó trong ẩm thực cũng vô cùng phong phú. Bên cạnh việc ăn trực tiếp hoặc rang muối, rang bơ như một món ăn vặt, hạt óc chó còn được dùng để nấu cháo, làm sữa hạt, trộn salad hoặc làm nguyên liệu cho các loại bánh. Thậm chí, nhiều gia đình còn kết hợp loại hạt này vào các món mặn như tôm rang hay gà xào để tăng thêm độ hấp dẫn.

Với sự chuyển mình từ một loại quả rừng vô danh thành mặt hàng kinh tế tiềm năng, cây óc chó hiện không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá mà còn mở ra hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào vùng cao.

Những lợi ích của hạt óc chó với sức khoẻ

Tốt cho thai kỳ và trẻ nhỏ

Hạt óc chó là nguồn cung dồi dào Omega-3, vitamin E, phốt pho và axit amin L-Arginine – những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Hàm lượng Omega-3 cao giúp hỗ trợ hình thành và phát triển não bộ, đồng thời tăng cường trí nhớ cho trẻ nhỏ. Việc sử dụng óc chó trong thai kỳ còn có thể giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ và hỗ trợ hệ miễn dịch đường ruột nhờ các axit béo không bão hòa. Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B như thiamin, riboflavin, folate rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

Hỗ trợ phát triển trí não

Omega-3 trong óc chó đóng vai trò duy trì cấu trúc não bộ – nơi chất béo chiếm phần lớn. Bổ sung thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ trầm cảm và hỗ trợ phát triển não toàn diện.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Ăn khoảng 30g óc chó mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2. Nhờ giàu chất béo không bão hòa, loại hạt này góp phần cải thiện insulin và ổn định đường huyết.

Bảo vệ hệ tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong óc chó giúp hạn chế hình thành cục máu đông, đồng thời giảm cholesterol xấu. Nhờ đó, tim mạch được bảo vệ và hoạt động ổn định hơn.

Phòng ngừa ung thư

Óc chó chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như Omega-3, phytosterols, axit alpha-linolenic, có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Ổn định huyết áp

Chất béo không bão hòa trong óc chó giúp duy trì huyết áp ổn định và tăng độ bền của thành mạch, rất có lợi cho người bị cao huyết áp.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Nhờ giàu vitamin B và chất chống oxy hóa, óc chó giúp bảo vệ làn da, làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế nếp nhăn.

Cải thiện giấc ngủ

Óc chó chứa melatonin – hormone hỗ trợ giấc ngủ. Ăn một lượng nhỏ trước khi ngủ có thể giúp ngủ sâu và ngon hơn.