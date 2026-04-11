5 loại rau nên trồng trong nhà tháng 4: Nhanh lớn, cho thu hoạch suốt hè

Các loại rau thảo mộc là một trong những nhóm cây trồng mang lại nhiều giá trị nhất, cung cấp những lá thơm ngon để sử dụng trong nấu ăn. Điểm tuyệt vời nhất là bạn không cần một khu vườn rộng lớn để trồng chúng, vì nhiều loại hoàn toàn phù hợp để trồng ngay trên bệ cửa sổ trong nhà. Đặc biệt, tháng 4 là thời điểm rất lý tưởng để trồng thảo mộc, giúp chúng khởi đầu cho mùa thu hoạch vào mùa xuân và mùa hè, theo tạp chí Mỹ Homes and Gardens.

Từ húng quế, hương thảo cho đến hẹ, có rất nhiều loại rau thảo mộc có thể trồng vào tháng 4 để bắt đầu khu vườn gia vị của bạn. Với nhiệt độ ấm hơn và số giờ ánh sáng ban ngày tăng lên trong tháng này, sẽ không mất nhiều thời gian để những loại cây thơm này nảy mầm và lan tỏa hương thơm cùng hương vị hấp dẫn trong ngôi nhà của bạn.

Việc trồng thảo mộc trên bệ cửa sổ cũng rất đơn giản. Bạn có thể sử dụng chậu, hoặc tận dụng các lọ thủy tinh để trồng trong nước (tức là trồng thủy canh). Dù bạn chọn cách nào, năm loại thảo mộc dưới đây đều có thể trồng trong tháng này.

1. Húng quế (Basil)

Bạn có thể trồng húng quế trong nhà vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng tháng 4 là thời điểm đặc biệt lý tưởng để gieo hạt.

Điều này cũng đúng nếu bạn muốn trồng húng quế trong khu vườn ngoài trời.

Việc bắt đầu gieo hạt húng quế trong nhà vào lúc này giúp cung cấp đủ độ ấm và bảo vệ khỏi cái lạnh còn sót lại của mùa xuân, để cây đủ khỏe mạnh trước khi được chuyển ra ngoài vườn khi nguy cơ sương giá đã qua.

“Nếu được cung cấp điều kiện phù hợp, húng quế sẽ cho thu hoạch dồi dào chỉ trong vài tuần,” chuyên gia cây trồng người Mỹ Marina Prokaten cho biết.

Bạn nên gieo hạt húng quế rải mỏng trên bề mặt đất thoát nước tốt.

“Ánh nắng đầy đủ là điều kiện tiên quyết để húng quế phát triển tươi tốt. Hãy đảm bảo cây nhận được 6–8 giờ ánh nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển lớn hơn và khỏe mạnh hơn,” Marina nói.

“Ban đầu, húng quế cần nhiều nước, vì vậy hãy tưới 5 ngày/lần vào mùa xuân, và 2–3 ngày/lần vào mùa hè,” cô nói thêm.

Nếu bạn muốn trồng húng quế trong nước, bạn có thể trồng từ cành giâm trong bình thủy tinh.

2. Hương thảo (Rosemary)

Hương thảo là loại rau thảo mộc phát triển chậm hơn, vì vậy nên bắt đầu gieo hạt trong nhà vào tháng 4 để có lợi thế sớm.

Điểm tốt khi trồng hương thảo là đây là loại cây khỏe, với một số giống có thể chịu được mùa đông. Vì vậy, khi đã phát triển ổn định, nó sẽ là một loại cây đáng tin cậy cho khu vườn ngoài trời của bạn.

Khi trồng hương thảo trong nhà, cần lưu ý rằng hạt sẽ mất 3–4 tuần để nảy mầm, vì vậy cần kiên nhẫn.

Hãy đặt cây ở nơi có ánh nắng trực tiếp (bệ cửa sổ hướng nam là tốt nhất) và đảm bảo thu hoạch đúng cách để kích thích tăng trưởng – tức là không cắt vào phần thân gỗ vì điều này có thể làm chậm sự phát triển.

3. Mùi tây (Parsley)

Mùi tây là một trong những loại thảo mộc tốt nhất để trồng vào tháng 4, thường nảy mầm trong vòng 2–4 tuần khi trồng trong nhà.

Việc trồng mùi tây từ hạt khá đơn giản. Nếu bạn ngâm hạt trong nước ấm 24 giờ trước khi gieo, lớp vỏ hạt sẽ mềm ra và giúp tăng tốc độ nảy mầm.

“Mùi tây phát triển tốt nhất khi được tưới nước đều đặn,” Marina lưu ý. “Và nên tránh ánh nắng gắt vào buổi chiều, vì có thể làm lá bị vàng do cháy nắng.”

Khi cây đã phát triển ổn định, bạn có thể cắt tỉa để khuyến khích cây mọc rậm hơn. Thu hoạch thường xuyên cũng sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ hơn.

4. Bạc hà cay (Peppermint)

Một trong những giống bạc hà tốt nhất để trồng vào tháng 4 là bạc hà cay (peppermint). Gieo hạt vào thời điểm này sẽ giúp cây phát triển kịp cho mùa hè.

Mặc dù bạn có thể trồng bạc hà từ hạt, nhưng thường nhanh hơn nếu trồng từ cành giâm.

Khi trồng từ hạt, chỉ cần ấn nhẹ hạt lên bề mặt đất, vì chúng cần ánh sáng để nảy mầm.

“Lý tưởng nhất, bạn nên duy trì độ ẩm không khí trung bình hoặc cao, khoảng 40–80% xung quanh cây bạc hà,” Marina cho biết. “Hãy sử dụng máy tạo ẩm hoặc khay sỏi để tăng độ ẩm trong nhà.”

Sau khi cây đã phát triển ổn định, đừng quên duy trì độ ẩm cho loại thảo mộc này.

“Loại cây này không chịu được đất khô và có thể héo nếu bạn quên tưới. Để bạc hà phát triển tốt, hãy giữ đất luôn ẩm,” Marina nói.

5. Hẹ (Chives)

Bạn có thể trồng hẹ bằng cách gieo hạt vào tháng 4, và chúng sẽ sẵn sàng thu hoạch trong khoảng 60–90 ngày.

“Mặc dù chịu hạn tốt, hẹ phát triển mạnh hơn nếu được tưới nước thường xuyên, đặc biệt trong thời tiết nóng. Để thu hoạch tốt nhất, hãy giữ đất hơi ẩm và không để khô hoàn toàn,” Marina cho biết.

Trong nhà, nên đặt cây hẹ ở bệ cửa sổ có ánh nắng trực tiếp để thúc đẩy tăng trưởng mạnh.

“Hẹ cần đất ẩm và giàu dinh dưỡng để phát triển tốt. Khả năng thoát nước tốt cũng rất quan trọng – nó giúp ngăn ngừa các bệnh nấm,” Marina nói thêm.

Khi thu hoạch hẹ, tốt nhất là cắt từng cụm lá nhỏ một, cắt cách mặt đất khoảng 2–3 cm.