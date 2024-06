Loại quả "thần dược" của người tiểu đường, giá "rẻ như cho" ở đâu cũng có

Bệnh đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là căn bệnh do rối loạn chuyển hóa khi lượng đường trong máu luôn cao hơn so với bình thường. Nguyên nhân của căn bệnh do thiếu bài tiết insulin hoặc kháng insulin, hoặc cả hai 2, dẫn đến rối loạn quá trình chuyển hóahóa chất đường, chất béo, chất đạm, nước và điện giải trong cơ thể.

Biểu hiện của bệnh thường thấy là uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều, mệt mỏi, thể trọng giảm và nồng độ đường glucose trong máu tăng.

Một số nghiên cứu đã chứng minh cho thấy bổ sung ổi trong chế độ ăn uống của bệnh nhân tiểu đường có hiệu quả trong điều hòa đường huyết và ngăn ngừa rối loạn lipid máu.

Hàm lượng chất béo trong ổi rất nhỏ nhưng lại giàu chất xơ và protein. Trong quả ổi còn có các thành phần khác như vitamin B, niacin, thiamin và một lượng nhỏ vitamin A, vitamin K. Không những thế, ổi còn chứa một lượng đáng kể mangan, phốt pho, magie và một số khoáng chất khác như kẽm, canxi, sắt với lượng nhỏ.

Theo các nghiên cứu, ổi rất giàu flavonoid glycoside nên có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Một số flavonoid chống lại bệnh tiểu đường có trong quả ổi có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin, giúp quản lý đường huyết hiệu quả.

Hàm lượng chất xơ trong ổi giúp kiểm soát lượng đường trong máu không tăng đột biến. Bên cạnh đó, chỉ số GI của ổi cũng hạn chế tăng đường huyết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gian, ăn ổi sai cách không những không giảm đường huyết là còn làm tăng chỉ số này. Đó là nếu dùng nước ép ổi sẽ làm đường huyết của người tiểu đường tăng rất nhanh vì lượng chất xơ không được sử dụng đến.